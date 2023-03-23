الخميس, مارس 23, 2023
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مفتي عُمان أحمد الخليلي مع ذاكر نايك.. صور ستقض مضاجع قادة الإلحاد

الداعية الهندي ذاكر نايك سيقدم عدداً من المحاضرات في سلطنة عُمان في الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل

كتب فهمي الورغمي
الشيخ أحمد الخليلي وذاكر نايك watanserb.com
الداعية الهندي الشهير ذاكر نايك يلتقي بمفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
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وطن – التقى الداعية الهندي الشهير ذاكر نايك، بمفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على هامش زيارته إلى السلطنة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث سيقدم عددا من المحاضرات بداية من مساء اليوم، الخميس، الأول من الشهر الفضيل.

الشيخ الخليلي يلقتي ذاكر نايك

يحظى مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بتقدير واسع في الأوساط الدعوية والشعبية من المسلمين حول العالم.

وكان لمواقفه الراسخة والمبدئية المنحازة دائما وأبدا إلى قضايا المسلمين العادلة بداية من فلسطين وصولا إلى كشمير وبورما وغيرها، كان لها دور كبير في تثبيت مكانته بين أكثر العلماء المسلمين ثقة وحظوة.

وتأتي زيارة الداعية الهندي ذاكر نايك في هذا السياق من التأكيد على التقدير والاحترام الكبيرين الذين يحظي بهما الشيخ الخليلي من قبله.

محاضرات الداعية ذاكر نايك في الهند

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وصل الداعية الهندي ذاكر نايك، أمس الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث سيقدم عدداً من المحاضرات بعنوان “القرآن الكريم ضرورة عالمية”.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء أنها ستنظم محاضرة للداعية الإسلامي الشهير الدكتور ذاكر نايك بعنوان “القرآن الكريم ضرورة عالمية”.

وتعقد المحاضرة مساء اليوم الخميس 1 رمضان عام 1444 هـ الموافق له 23 مارس 2023م بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض “مسرح مدينة العرفان” الساعة 9 مساءا.

وذاكر نايك، هو داعية إسلامي ذائع الصيت حول العالم، ولد في 18 أكتوبر عام 1965 في مدينة مومباي بالهند، لعائلةٍ مسلمة طبية، فقد كان أبوه عبد الكريم محمد نايك طبيبا جراحا وناشطا اجتماعيا.

ودرس علم مقارنة الأديان، وأطلق عليه الشيخ أحمد ديدات لقب “ديدات الأكبر”، هو مؤسس ومدير شبكة “تلفزيون السلام”.

حقيقة اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عُمان

انتشرت قبل أيام من وصوله إلى مسقط، دعايات أكدت أنه سيتم اعتقال الداعية الهندي ذاكر نايك في سلطنة عُمان بتنسيق مسبق بين السلطات العمانية ونظيرتها الهندية.

وهو ما نفته وسائل إعلام عمانية، حيث أكدت أن ما يتم تداوله ليس إلا ضربا من الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورة السلطنة.

كما وظهر الداعية الهندي ذاكر نايك، أمس الأربعاء، في مقطع فيديو طمئن خلاله متابعيه حول سلامته الجسدية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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