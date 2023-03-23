الخميس, مارس 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنامريم حسين في تصرف صادم مع أسد حقيقي دون حواجز (فيديو)
حياتنا

مريم حسين في تصرف صادم مع أسد حقيقي دون حواجز (فيديو)

تغزّلت مريم حسين في سعد لمجرد الذي يقضي عقوبة بالسجن ستَّ سنوات بعد إدانته في قضية اغتصاب

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين في تصرف صادم مع أسد حقيقي دون حواجز (فيديو) watanserb.com
مريم حسين
- Advertisement -

وطن– وثقت الفنانة المغربية مريم حسين، رحلتها إلى إحدى حدائق الحيوان في دبي.

ليست خائفة

ونشرت مريم حسين فيديوهات ومقاطع أثناء مشاهدتها لأشبال الأسد وهما في قفصهما.

بينما كان الغريب، أن مريم حسين وقفت أمام الأسد بنفسه وجهاً لوجه دون حاجز بينهما.

ولم تقف الفنانة المغربية بعيداً عن الأسد، بينما كان صاحبه يقوم بترويضه حرصاً على سلامة الحضور الذي كانت مريم حسين من ضمنه.

ولم تبد مريم حسين أي رد فعل يعكس خوفها، عدا أنها لم تقترب كثيراً من الأسد.

عيد الأم

هذا وقد احتفلت مريم حسين بعيد الأم، بجلسة تصوير مميزة جمعت بينها وبين والدتها وابنتها الوحيدة الأميرة.

- Advertisement -

ونشرت مريم حسين صوراً من احتفالها بعيد الأم، عبر حسابها على “انستجرام“، ظهرت فيها ترتدي دشداشة خضراء، هي ووالدتها. بينما ترتدي الأميرة قفطاناً كحلياً.

وتخلّل احتفالهم، طقوساً غريبة، مثل وضع الحناء على أيديهم.

وعلقت مريم حسين: “عيد أم سعيد لجميع الأبطال الخارقين هناك! أنا محظوظة لوجود أمي وابنتي بجانبي”.

جمال مغربي سعودي

وتابعت: “الحنة ديال ميمتي غير..الله يطول لنا بعمرك و تحني لاحفاد احفادك يارب”

وأشاد المتابعون بجمال الأميرة الذين رأوا أنها مزيجاً بين الجمال المغربي والسعودي، نسبة إلى والدها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل.

وفي سياق آخر،  تغزّلت مريم حسين، في المطرب المغربي سعد لمجرد، الذي يقضي عقوبة بالسجن ستَّ سنوات، بعد إدانته في قضية اغتصاب كانت قد وقعت في 2016.

سيظهر الحق

وقالت مريم حسين في مقابلة مع قناة “الآن”، متحدّثةً عن لمجرد: “أنا قعدت مع الإنسان وعرفته.. هو إنسان طيب جداً.. وخلوق جداً وحنون جداً ويحترم المرأة.. اللي بيسكت عن الحق هو شيطان أخرس.. وأنا إنسانة حقانية”.

وأضافت: “أي إنسان ناجح ينضرب بالحجارة ويكتبوا عنه شائعات.. أنا إنسانة مناصرة للمرأة وضد الاغتصاب أو الضرب أو العنف بما في ذلك العنف اللفظي لكن الله سيظهر الحق”، وقدّمت نصيحة لسعد لمجرد قائلة له: “رب ضارة نافعة.. خلي النصيحة دي في بالك”.

وكانت محكمة جنايات في باريس، قد أصدرت في 24 فبراير الماضي، حكماً بسجن سعد لمجرد ست سنوات، في قضية تعود لعام 2016.

إذ اتهمتْه الفتاة الفرنسية لورا بريول باغتصابها في محلّ إقامته بفندق الماريوت بشارع شانزليزيه في العاصمة باريس. قبيل أيام من موعد حفلته هناك في ذلك الوقت، وسُجن حينها في سجن فلوري بباريس.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فنانة شهيرة تتغزل في سعد لمجرد بعد إدانته بالاغتصاب: “حنون ويحترم المرأة”! 

حياتنا

مريم حسين تحتفل بعيد الأم بطقوس غريبة وهذا ما لاحظه المتابعون على شكل ابنتها! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تضع ابنتها أمام راقصات عاريات وترتدي فستاناً بخط القرآن! (فيديو)

حياتنا

مريم حسين بفستان فاضح يغطي مفاتنها بشرائط فقط في أسبوع دبي للموضة! (فيديو)

حياتنا

مريم حسين بالحجاب مع صدر مكشوف وفستان قصير يكشف المحظور! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين بحمالة صدر في مؤتمر للمرأة في دبي! (فيديو)

حياتنا

مريم حسين تحقن نفسها داخل عيادة التجميل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تكشف صدرها بالخطأ قبل وصلة رقص مع المدرب (فيديو)

حياتنا

مريم حسين منهارة وتبكي بحرقة في مشهد غير مسبوق بسبب “المغتصب” سعد لمجرد! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تستفز اللبنانيين بهذا الفيديو المسيء! (شاهد)

حياتنا

لماذا ظهرت مريم حسين حليقة الشعر بفستان يكشف ملابسها الداخلية؟

حياتنا

صور مثيرة … مريم حسين تثير ضجة بـِ”البيكيني” ومعلقون: “تتعرّى لتلفت الأنظار”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“سانشيز” يرضخ مجدداً ..اسبانيا تستعد لتسليم السيطرة على سماء الصحراء الغربية للمغرب!

جورجينا ردوريغيز تكشف وشماً خاصاً جداً أمام الكاميرات في أول بث مباشر لها!

فيديو مهين لتدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية!.. ما حقيقته ومن يقف خلفه؟! (شاهد)

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

قطر تتقدم بعرضٍ قياسي جديد لشراء نادي مانشستر يونايتد       

هبة عبوك تخرج عن صمتها في أول حوار لها بعد قضية الاغتصاب المتورط بها زوجها.. ماذا قالت؟!

أنتج فيلما مسيئا للنبي محمد..السياسي الهولندي الشهير أرنود فان دورن يعلن إسلام والدته! (شاهد)

الإمارات والأردن تدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل!

جاسم بن حمد عازم على إتمام صفقة مانشستر يونايتد ويزيد السعر لرقم خيالي

ذاكر نايك يصل مسقط ويُطمئن محبيه.. هذا ما طلبه في أول ظهور (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC