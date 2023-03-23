مريم حسين في تصرف صادم مع أسد حقيقي دون حواجز (فيديو)

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وطن– وثقت الفنانة المغربية مريم حسين، رحلتها إلى إحدى حدائق الحيوان في دبي.

ليست خائفة

ونشرت مريم حسين فيديوهات ومقاطع أثناء مشاهدتها لأشبال الأسد وهما في قفصهما.

بينما كان الغريب، أن مريم حسين وقفت أمام الأسد بنفسه وجهاً لوجه دون حاجز بينهما.

ولم تقف الفنانة المغربية بعيداً عن الأسد، بينما كان صاحبه يقوم بترويضه حرصاً على سلامة الحضور الذي كانت مريم حسين من ضمنه.

ولم تبد مريم حسين أي رد فعل يعكس خوفها، عدا أنها لم تقترب كثيراً من الأسد.

عيد الأم

هذا وقد احتفلت مريم حسين بعيد الأم، بجلسة تصوير مميزة جمعت بينها وبين والدتها وابنتها الوحيدة الأميرة.

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ونشرت مريم حسين صوراً من احتفالها بعيد الأم، عبر حسابها على “انستجرام“، ظهرت فيها ترتدي دشداشة خضراء، هي ووالدتها. بينما ترتدي الأميرة قفطاناً كحلياً.

وتخلّل احتفالهم، طقوساً غريبة، مثل وضع الحناء على أيديهم.

وعلقت مريم حسين: “عيد أم سعيد لجميع الأبطال الخارقين هناك! أنا محظوظة لوجود أمي وابنتي بجانبي”.

جمال مغربي سعودي

وتابعت: “الحنة ديال ميمتي غير..الله يطول لنا بعمرك و تحني لاحفاد احفادك يارب”

وأشاد المتابعون بجمال الأميرة الذين رأوا أنها مزيجاً بين الجمال المغربي والسعودي، نسبة إلى والدها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل.

وفي سياق آخر، تغزّلت مريم حسين، في المطرب المغربي سعد لمجرد، الذي يقضي عقوبة بالسجن ستَّ سنوات، بعد إدانته في قضية اغتصاب كانت قد وقعت في 2016.

سيظهر الحق

وقالت مريم حسين في مقابلة مع قناة “الآن”، متحدّثةً عن لمجرد: “أنا قعدت مع الإنسان وعرفته.. هو إنسان طيب جداً.. وخلوق جداً وحنون جداً ويحترم المرأة.. اللي بيسكت عن الحق هو شيطان أخرس.. وأنا إنسانة حقانية”.

وأضافت: “أي إنسان ناجح ينضرب بالحجارة ويكتبوا عنه شائعات.. أنا إنسانة مناصرة للمرأة وضد الاغتصاب أو الضرب أو العنف بما في ذلك العنف اللفظي لكن الله سيظهر الحق”، وقدّمت نصيحة لسعد لمجرد قائلة له: “رب ضارة نافعة.. خلي النصيحة دي في بالك”.

وكانت محكمة جنايات في باريس، قد أصدرت في 24 فبراير الماضي، حكماً بسجن سعد لمجرد ست سنوات، في قضية تعود لعام 2016.

إذ اتهمتْه الفتاة الفرنسية لورا بريول باغتصابها في محلّ إقامته بفندق الماريوت بشارع شانزليزيه في العاصمة باريس. قبيل أيام من موعد حفلته هناك في ذلك الوقت، وسُجن حينها في سجن فلوري بباريس.