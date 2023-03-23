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ليست السعودية أو الولايات المتحدة.. هذا هو البلد الذي يمتلك معظم احتياطيات النفط في العالم..

"البلد الأكثر انتاجًا للنفط في العالم ليس المملكة العربية السعودية ولا الولايات المتحدة ولا روسيا".

كتب معالي بن عمر
خفض انتاج النفط watanserb.com
خفض انتاج النفط
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وطن-لأنه مصدر لا ينضبّ للطاقة والمواد الخام الضرورية، يعد النفط موردًا مهمًا للتجارة الدولية وكذلك للسياسة الخارجية لجميع الدول، بغض النظر عما إذا كان البلد منتجًا له أو يمتلك أكبر الاحتياطيات في العالم.

وعلى الرغم من أنه يُشاع أن أكبر الاحتياطات موجودة في الولايات المتحدة وفي السعودية وفي روسيا، فإن في الحقيقة هذه الدول الثلاث لا تهيمن على احتياطات النفط في العالم، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية في تقريرها.

ولكن، ما الدولة التي لديها أكبر قدر من النفط في العالم؟

البلد الذي يمتلك أكثر احتياطيات النفط في العالم

النفط هو مصدر طاقة غير متجدد ومصدر مهم لدخل العديد من الدول. ومن حيث إنتاج النفط الخام العالمي، على سبيل المثال، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، تليها المملكة العربية السعودية وروسيا. ومن ناحية أخرى، فإن أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم هم دول مثل إيران والكويت والعراق والصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا. ومع ذلك، لا يتمتع أي منهم بميزة امتلاك أكبر قدر من الاحتياطيات.

البلد الأكثر احتياطيات النفط هو فنزويلا
البلد الأكثر احتياطيات النفط هو فنزويلا

ووفقًا  لما ترجمته “وطن“، فإن الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية، وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هي فنزويلا، حيث تمتلك 303 مليار برميل من احتياطيات النفط القابلة للاستخراج. وعلى الرغم من هذا الرقم الضخم، يبلغ الإنتاج اليومي من النفط الخام في فنزويلا حوالي 700000 برميل، وهو رقم أقل بكثير من إنتاج المنتجين الرئيسيين.

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من ركود عالمي

لكن لا يمكن إنكار أن الدولة الأمريكية الجنوبية تتفوق على الدول الأخرى من حيث احتياطي البراميل، مثل المملكة العربية السعودية التي تمتبك (262،000 مليون برميلًا) وإيران بـ(208،600 مليون برميلاً) وكندا، التي لا تصل إلى عتبة 200،000 مليون برميل (170،000 مليون).

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ومن ناحية أخرى، تمتلك منظمة أوبك ما بين 35 و 40 في المائة من سوق النفط العالمي، ويسيطر أعضاءها البالغ عددهم 15 مجتمعًا على 82 في المائة من احتياطيات النفط العالمية.

فنزويلا تكدس النفط لكنها لا تنتجه

رغم أن فنزويلا تهيمن على عدد براميل النفط المتراكمة، فإن صحيفة “El Orden Mundial” أفادت أنه وفقًا لآخر البيانات المسجلة، أنتجت فنزويلا 1٪ فقط من النفط الخام المباع عالميًا في عام 2021، وهي نسبة أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.

ويُذكر أن الوضع الاقتصادي لفنزويلا، تأثّر بشكل كبير بنقص الاستثمار، والقيود المفروضة على البنية التحتية الوطنية، والقيود الأمريكية المفروضة في عام 2019، والتي منعت البلاد من استخدام مصدر دخلها الرئيسي.

انخفاض أسعار النفط watanserb.com
انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن زيادة في مخزونات النفط الخام في بلادها

ومن جهتها، رفعت واشنطن بعض القيود المفروضة على كاراكاس فيما يتعلق بتصدير النفط الخام في مايو من العام الماضي. وعلى وجه التحديد، أعطت إدارة جو بايدن لشركة شيفرون الضوء الأخضر لبدء محادثات مع PDVSA، شركة النفط الحكومية الفنزويلية، حول شروط عملياتها المستقبلية.

توقعات أسعار النفط.. ماذا يخفي عام 2023 لدول الخليج؟

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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