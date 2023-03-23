الخميس, مارس 23, 2023
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رياضة

كريستيانو رونالدو يُشيد بالدوري السعودي .. ماذا قال عنه؟!

كريستيانو رونالدو: "إذا استمر الدوري السعودي وفق خطته فسيكون السادس أو الخامس على العالم"

كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو لاعب النصر watanserb.com
كريستيانو رونالدو لاعب النصر
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وطن- أشاد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عاماً، لاعب نادي النصر، بالدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، بعد القدوم إليه في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

وقال نجم النصر السعودي رونالدو في تصريح صحفي نشرته وسائل الإعلام السعودية: “الدوري السعودي ليس مثل البريميرليج (الدوري الإنجليزي)، لكنني مندهش من الجول الإيجابي الموجود هناك..”.

رونالدو يُشيد بالدوري السعودي الممتاز

وتابع رونالدو حديثه: “إذا استمروا في الخطة التي لديهم، فسيكون الدوري الخامس أو السادس. الأكثر تنافسية في العالم خلال السنوات القادمة”.

رونالدو
رونالدو

وختم رونالدو تصريحَه عن أزمته التي مرّ بها خلال مسيرته الكروية: “لقد مررت بمرحلة سيئة من مسيرتي المهنية، وليس لديّ أي مشاكل في الاعتراف بذلك. لكن الحياة تمضي قدماً”.

وكان رونالدو قد انضمّ إلى صفوف نادي النصر السعودي، قادماً من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فسخ تعاقده معه، في سوق الميركاتو الشتوي الماضي بصفقة قياسية، بلغت قيمتها 200 مليون يورو حتى عام 2025.

أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

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وسجّل رونالدو مع نادي النصر السعودي 9 أهداف، خلال منافسات الموسم الجاري، مع تسجيله الأرقام القياسية بتسجيل سوبر هاتريك، كأسرع لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يفعل ذلك.

كما سيلتقي نادي النصر السعودي، أمام العدالة، الثلاثاء، في منافسات الأسبوع الـ22، على ملعب (استاد الأمير عبد الله بن جلوي).

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

ويحتلّ فريق النصر (العالمي) وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، برصيد 49 نقطة، خلف المتصدّر اتحاد جدة بفارق نقطة وحيدة برصيد 50 نقطة مع نهاية منافسات الجولة الـ21.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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