كريستيانو رونالدو يُشيد بالدوري السعودي .. ماذا قال عنه؟!

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وطن- أشاد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عاماً، لاعب نادي النصر، بالدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، بعد القدوم إليه في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

وقال نجم النصر السعودي رونالدو في تصريح صحفي نشرته وسائل الإعلام السعودية: “الدوري السعودي ليس مثل البريميرليج (الدوري الإنجليزي)، لكنني مندهش من الجول الإيجابي الموجود هناك..”.

رونالدو يُشيد بالدوري السعودي الممتاز

وتابع رونالدو حديثه: “إذا استمروا في الخطة التي لديهم، فسيكون الدوري الخامس أو السادس. الأكثر تنافسية في العالم خلال السنوات القادمة”.

وختم رونالدو تصريحَه عن أزمته التي مرّ بها خلال مسيرته الكروية: “لقد مررت بمرحلة سيئة من مسيرتي المهنية، وليس لديّ أي مشاكل في الاعتراف بذلك. لكن الحياة تمضي قدماً”.

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هدف كريستيانو @Cristiano الرائع 🤩#النصر_أبها pic.twitter.com/guQQOvau8l — دوري روشن السعودي (@SPL) March 18, 2023

وكان رونالدو قد انضمّ إلى صفوف نادي النصر السعودي، قادماً من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فسخ تعاقده معه، في سوق الميركاتو الشتوي الماضي بصفقة قياسية، بلغت قيمتها 200 مليون يورو حتى عام 2025.

أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

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وسجّل رونالدو مع نادي النصر السعودي 9 أهداف، خلال منافسات الموسم الجاري، مع تسجيله الأرقام القياسية بتسجيل سوبر هاتريك، كأسرع لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يفعل ذلك.

حديث الأسطورة كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي ❤️pic.twitter.com/qqkGGkW052 — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) March 22, 2023

كما سيلتقي نادي النصر السعودي، أمام العدالة، الثلاثاء، في منافسات الأسبوع الـ22، على ملعب (استاد الأمير عبد الله بن جلوي).

ويحتلّ فريق النصر (العالمي) وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، برصيد 49 نقطة، خلف المتصدّر اتحاد جدة بفارق نقطة وحيدة برصيد 50 نقطة مع نهاية منافسات الجولة الـ21.