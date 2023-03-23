الخميس, مارس 23, 2023
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الهدهد

كاتب عماني متصهين مستاء من صلاة التراويح ويخاطب الأوقاف: “أنقذونا”

انتقد الكاتب العماني سالم الخلاسي فتح ميكروفونات المساجد في سلطنة عمان في أثناء أداء صلاة التراويح

كتب فهمي الورغمي
سالم الخلاسي ينتقد صلاة التراويح watanserb.com
أداء الصلوات في سلطنة عمان
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وطن– انتقد الكاتب العماني “سالم الخلاسي”، أصوات مكبرات الصوت الصادرة عن المساجد بالتزامن مع دخول شهر رمضان الفضيل، وبداية أداء صلاة التراويح.

سالم الخلاسي يُغضب العمانيين

وقال الخلاسي على تويتر منتقِداً تشغيل مكبرات صوت المساجد، في أثناء صلاة التروايح: “مع كل الاحترام و التقدير؛ و كل عام و جميع المسلمين بخير و عافية.. يحدث الآن في الموالح الجنوبية؛ الميكروفون على أعلى الصوت يخترق الجدران و النوافذ”.

ووجّه حديثه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قائلاً: “هل هذا مباح”.

وختم بقوله: “عندنا دوام من الفجر؛ أنقذونا”.

والموالح الجنوبية هي إحدى المناطق السكنية الراقية في العاصمة مسقط، شمال شرقي سلطنة عُمان.

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وكان العمانيون، شأن باقي المسلمين حول العالم، قد استقبلوا اليوم الخميس 23 مارس آذار، شهر رمضان.

السوشيال ميديا تنتقد الخلاسي

يُعرف عن سالم الخلاسي مواقفه المثيرة للجدل والمستفزة لعموم الشعب العماني.

حيث رفض كثيرون عبر مواقع التواصل في سلطنة عُمان المزاعم التي تحدّث عنها الخلاسي في تغريدته، واعتبروا أنها قائمة على المبالغة والتهويل.

حيث علّق عاصم صحم بقوله: “اذا سمعت الناس تنتقد أهل الاصلاح فعلم أن الدنيا في زوال والدين في ضياع”.

وتابع: “اللهم ثبتني على دينك وجعل أهل الخير والاصلاح يصدحون بصوتهم ليل ونهار على رأسي حتى كل ما غفلت عن عبادتك رجعت اليك بقلب سليم”.

وقال آخر: “نحن في دولة دينها الاسلام لذالك اتمنى ان تكون الميكرفونات الخارجيه شغاله لتطمئن قلوبنا بسماع ذكر الله”.

وأضاف آخر: “لو عرس والله ما يقدر واحد ينطق بس شطاره على سماعات المساجد”.

وعلى غرار صوت الآذان، كان للخلاسي مواقفُ مستفزّة للشعب العماني كترحيبه بقرار السلطات في بلاده فتح المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي.

ونشر الخلاسي عبر حسابه بموقع “تويتر” حينها، صورةً لطائرة إسرائيلية، وعلّق عليها: “واقترب أبناء العم خطوة”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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