كاتب عماني متصهين مستاء من صلاة التراويح ويخاطب الأوقاف: “أنقذونا”

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وطن– انتقد الكاتب العماني “سالم الخلاسي”، أصوات مكبرات الصوت الصادرة عن المساجد بالتزامن مع دخول شهر رمضان الفضيل، وبداية أداء صلاة التراويح.

سالم الخلاسي يُغضب العمانيين

وقال الخلاسي على تويتر منتقِداً تشغيل مكبرات صوت المساجد، في أثناء صلاة التروايح: “مع كل الاحترام و التقدير؛ و كل عام و جميع المسلمين بخير و عافية.. يحدث الآن في الموالح الجنوبية؛ الميكروفون على أعلى الصوت يخترق الجدران و النوافذ”.

ووجّه حديثه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قائلاً: “هل هذا مباح”.

وختم بقوله: “عندنا دوام من الفجر؛ أنقذونا”.

مع كل الاحترام و التقدير؛ و كل عام و جميع المسلمين بخير و عافية. يحدث الآن في الموالح الجنوبية؛ الميكروفون على أعلى الصوت يخترق الجدران و النوافذ؛ هل هذا مباح @meraoman عندنا دوام من الفجر؛ أنقذونا. — Salim سالم الخلاسي 'ود شنان' (@SKhalasi) March 22, 2023

والموالح الجنوبية هي إحدى المناطق السكنية الراقية في العاصمة مسقط، شمال شرقي سلطنة عُمان.

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وكان العمانيون، شأن باقي المسلمين حول العالم، قد استقبلوا اليوم الخميس 23 مارس آذار، شهر رمضان.

السوشيال ميديا تنتقد الخلاسي

يُعرف عن سالم الخلاسي مواقفه المثيرة للجدل والمستفزة لعموم الشعب العماني.

حيث رفض كثيرون عبر مواقع التواصل في سلطنة عُمان المزاعم التي تحدّث عنها الخلاسي في تغريدته، واعتبروا أنها قائمة على المبالغة والتهويل.

الخلاسي : أنقذونا عندنا دوام من الفجر في صلاة التراويح الميكروفون على أعلى الصوت يخترق الجدران و النوافذ ! pic.twitter.com/fsz7SpBef1 — أخبار عمان (@omaniyanews) March 23, 2023

حيث علّق عاصم صحم بقوله: “اذا سمعت الناس تنتقد أهل الاصلاح فعلم أن الدنيا في زوال والدين في ضياع”.

وتابع: “اللهم ثبتني على دينك وجعل أهل الخير والاصلاح يصدحون بصوتهم ليل ونهار على رأسي حتى كل ما غفلت عن عبادتك رجعت اليك بقلب سليم”.

اذا سمعت الناس تنتقد أهل الاصلاح فعلم أن الدنيا في زوال والدين في ضياع

اللهم ثبتني على دينك وجعل أهل الخير والاصلاح يصدحون بصوتهم ليل ونهار على رأسي حتى كل ما غفلت عن عبادتك رجعت اليك بقلب سليم — عاصم صحم (@Asim_Saham) March 22, 2023

وقال آخر: “نحن في دولة دينها الاسلام لذالك اتمنى ان تكون الميكرفونات الخارجيه شغاله لتطمئن قلوبنا بسماع ذكر الله”.

نحن في دولة دينها الاسلام لذالك اتمنى ان تكون الميكرفونات الخارجيه شغاله لتطمئن قلوبنا بسماع ذكر الله ☺️ — غياهيب عمان . ،، (@AlsadiNaseer) March 23, 2023

وأضاف آخر: “لو عرس والله ما يقدر واحد ينطق بس شطاره على سماعات المساجد”.

لو عرس والله ما يقدر واحد ينطق بس شطاره على سماعات المساجد — Abu Turki omank (@khalid3kns) March 23, 2023

وعلى غرار صوت الآذان، كان للخلاسي مواقفُ مستفزّة للشعب العماني كترحيبه بقرار السلطات في بلاده فتح المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي.

ونشر الخلاسي عبر حسابه بموقع “تويتر” حينها، صورةً لطائرة إسرائيلية، وعلّق عليها: “واقترب أبناء العم خطوة”.