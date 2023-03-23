الخميس, مارس 23, 2023
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فيديو مهين لتدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية!.. ما حقيقته ومن يقف خلفه؟! (شاهد)

خدمة تقصي الحقائق أكدت أن الفيديو تم تصويره في تونس خلال أزمة السميد في مارس 2022

كتب خالد الأحمد
تدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية watanserb.com
تدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بتداول مقطع فيديو زعم ناشروه بأنها توثق هجوم مواطنين جزائريين لنهب شاحنة تحمل موادا غذائية، في إسقاط متعمد لإهانة الجزائر من قبل حسابات موالية للمغرب!

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهر العشرات من المواطنين يتدافعون بقوة أمام شاحنة محملة بالأكياس، فيما يقوم شخص برمي الأكياس نحوهم، وهو ما اعتبره كثيرون بأنه مشهد مهين.

وعلّق ناشروا الفيديو بالقول “هجوم جزائريين على شاحنة تحمل مواد غذائية“.

وحصد الفيديو مئات المشاهدات والتعليقات فيما شكّك بعض المستخدمين في كونه مصوّر في الجزائر، وقال آخرون إنه من تونس.

الهجوم على شاحنة تحمل المواد الغذائية في الجزائر و نهب محتوياتها في تطور خطير للأوضاع
الهجوم على شاحنة تحمل المواد الغذائية في الجزائر و نهب محتوياتها في تطور خطير للأوضاع

حقيقة الفيديو

من جانبها، أكدت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الفيديو لم يتم تصويره في الجزائر.

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وأوضحت الخدمة المخصصة لدحض الأخبار الكاذبة والملفقة، أن الفيديو تم تصويره في تونس عام 2022.

وأوضحت الخدمة بأن التفتيش على الفيديو أرشد إلى أنه منشور على العديد من الصفحت التونسية على موقع “فيسبوك” بتاريخ 10 آذار/مارس 2022.

وأكدت الصفحات الناشرة للفيديو، بأن هذه المشاهد تعود لـ”هجوم مواطنين على شاحنة توزيع السميد في سيدي بوزيد”.

ووفقا لخدمة تقصي الحقائق، فإن العلامة التجارية المطبوعة على اكياس السميد كشعار الماء المعدني، تؤكد بأنه الشركة تونسية.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة منذ العام 2011 اشتدّت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعارالمواد الأوليّة في السوق العالمية.

وقد شحّت حينها مواد غذائيّة عدّة من الأسواق التونسية على غرار الحليب والسكّر والقهوة وزيت الطبخ والسميد.

المصدرفيسبوك، وكالة الأنباء الفرنسية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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