فيديو مهين لتدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية!.. ما حقيقته ومن يقف خلفه؟! (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بتداول مقطع فيديو زعم ناشروه بأنها توثق هجوم مواطنين جزائريين لنهب شاحنة تحمل موادا غذائية، في إسقاط متعمد لإهانة الجزائر من قبل حسابات موالية للمغرب!

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهر العشرات من المواطنين يتدافعون بقوة أمام شاحنة محملة بالأكياس، فيما يقوم شخص برمي الأكياس نحوهم، وهو ما اعتبره كثيرون بأنه مشهد مهين.

وعلّق ناشروا الفيديو بالقول “هجوم جزائريين على شاحنة تحمل مواد غذائية“.

وحصد الفيديو مئات المشاهدات والتعليقات فيما شكّك بعض المستخدمين في كونه مصوّر في الجزائر، وقال آخرون إنه من تونس.

حقيقة الفيديو

من جانبها، أكدت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الفيديو لم يتم تصويره في الجزائر.

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وأوضحت الخدمة المخصصة لدحض الأخبار الكاذبة والملفقة، أن الفيديو تم تصويره في تونس عام 2022.

وأوضحت الخدمة بأن التفتيش على الفيديو أرشد إلى أنه منشور على العديد من الصفحت التونسية على موقع “فيسبوك” بتاريخ 10 آذار/مارس 2022.

وأكدت الصفحات الناشرة للفيديو، بأن هذه المشاهد تعود لـ”هجوم مواطنين على شاحنة توزيع السميد في سيدي بوزيد”.

ووفقا لخدمة تقصي الحقائق، فإن العلامة التجارية المطبوعة على اكياس السميد كشعار الماء المعدني، تؤكد بأنه الشركة تونسية.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة منذ العام 2011 اشتدّت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعارالمواد الأوليّة في السوق العالمية.

وقد شحّت حينها مواد غذائيّة عدّة من الأسواق التونسية على غرار الحليب والسكّر والقهوة وزيت الطبخ والسميد.