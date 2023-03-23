الخميس, مارس 23, 2023
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فيديو مروع وكارثي.. عصابة من الأفارقة تعذب ليبيين لأسباب مجهولة

تم تكبيلهما وتجريدهما من ملابسهما على أيدي عصابة أجنبية تتكلم لهجة إفريقية، بينما لم يتبين الغرض من احتجازهما وتعذيبهما

كتب خالد الأحمد
عصابة من الأفارقة تعذب ليبيين watanserb.com
شابان ليبيان يتعرضان لضرب مبرح وتعنيف وسبّ وشتم بأبشع الألفاظ من عصابة تشادية
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وطن – أعلنت مديرية أمن “تاجوراء” في ليبيا القبض على 15 شخصاً من الجنسية التشادية، بتهمة خطف وتعذيب ليبيين مُكبلين وضربهما ضرباً مبرحاً من قبل هؤلاء الأفارقة، مؤكدة بأنه سيتم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لما نقلت وسائل إعلام ليبية.

وتداول ليبيون مقطع فيديو يظهر فيه شابان ليبيان ملقيان على الأرض وهما يتعرضان لضرب مبرح وتعنيف وسبّ وشتم بأبشع الألفاظ.

وذلك بعد تكبيلهما وتجريدهما من ملابسهما على أيدي عصابة أجنبية تتكلم لهجة إفريقية، بينما لم يتبين الغرض من احتجازهما وتعذيبهما.

ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن بيان لمكتب المباحث الجنائية بتاجوراء ، الثلاثاء، جاء فيه أنه تم تحديد مكان المتهمين واتضح أنهم عمال وافدون من الجنسية التشادية ، وعددهم 15 تشاديًا.

وأضاف المصدر : “تم القبض عليهم جميعاً ، وتم إحضار الشبان الذين تم تصويرهم وتعرفوا على الأفارقة ومعهم شخص ليبي هرب ويجري البحث عنه”.

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وبحسب البيان فإن “المداهمة تمت في منطقة نائية بين تاجوراء وبلدية ترهونة ، على مزرعة تقع على طريق ترابي بعيد جدا ويصعب الوصول إليه بسهولة”.

مشاهد التعذيب

وشكّلت مشاهد التعذيب التي تعرّض لها الشابان صدمة كبيرة لليبيين، الذين عبّروا عن قلقهم من مخاطر وتداعيات ازدياد نشاط العصابات الأفريقية المسلّحة داخل بلادهم.

ويشتكي السكان المحليّون في جنوب ليبيا المحاذية لتشاد، من تواجد كثيف للعصابات المسلّحة التابعة للمعارضة التشادية، وكذلك من أخرى قادمة من السودان المجاور، تنتشر خاصة على شريط الحدود الجنوبية لليبيا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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