فيديو مروع وكارثي.. عصابة من الأفارقة تعذب ليبيين لأسباب مجهولة

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وطن – أعلنت مديرية أمن “تاجوراء” في ليبيا القبض على 15 شخصاً من الجنسية التشادية، بتهمة خطف وتعذيب ليبيين مُكبلين وضربهما ضرباً مبرحاً من قبل هؤلاء الأفارقة، مؤكدة بأنه سيتم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لما نقلت وسائل إعلام ليبية.

وتداول ليبيون مقطع فيديو يظهر فيه شابان ليبيان ملقيان على الأرض وهما يتعرضان لضرب مبرح وتعنيف وسبّ وشتم بأبشع الألفاظ.

مديرية #أمن_تاجوراء تعلن القبض على 15 #تشادي، بتهمة الضرب، وذلك بعد تناقل وسائل التواصل الاجتماعي فيديو ل #شباب_ليبيين مُكبلين ويتم ضربهم ضرباً مبرحاً، مؤكدة بأنه سيتم إحالتهم لل #نيابة_العامة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة #تبادل #ليبيا pic.twitter.com/trWv7TUZbJ — tabadul – تبادل (@tabadul3) March 14, 2023

وذلك بعد تكبيلهما وتجريدهما من ملابسهما على أيدي عصابة أجنبية تتكلم لهجة إفريقية، بينما لم يتبين الغرض من احتجازهما وتعذيبهما.

ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن بيان لمكتب المباحث الجنائية بتاجوراء ، الثلاثاء، جاء فيه أنه تم تحديد مكان المتهمين واتضح أنهم عمال وافدون من الجنسية التشادية ، وعددهم 15 تشاديًا.

وأضاف المصدر : “تم القبض عليهم جميعاً ، وتم إحضار الشبان الذين تم تصويرهم وتعرفوا على الأفارقة ومعهم شخص ليبي هرب ويجري البحث عنه”.

شباب ليبيين إلي نشروا انهم مفقودين في #تاجوراء قبل ثلاثة اليوم طلع فيديو قاعدين خاطفينهم تشادية واعتدوا عليهم والى الان حيين ولا ميتين مش معروف منورين يا ليبيين خلييتوا الأفارقة رقوا علينا كنا ايام معمر بالكف نعاملو فيهم وتوا يتهزا علينا ويسبوا فينا حتى في الفيديو !!! #ليبيا pic.twitter.com/FxVNyx3J7x — وثائق سرية (@wathayqsiriya) March 14, 2023

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وبحسب البيان فإن “المداهمة تمت في منطقة نائية بين تاجوراء وبلدية ترهونة ، على مزرعة تقع على طريق ترابي بعيد جدا ويصعب الوصول إليه بسهولة”.

مشاهد التعذيب

وشكّلت مشاهد التعذيب التي تعرّض لها الشابان صدمة كبيرة لليبيين، الذين عبّروا عن قلقهم من مخاطر وتداعيات ازدياد نشاط العصابات الأفريقية المسلّحة داخل بلادهم.

ويشتكي السكان المحليّون في جنوب ليبيا المحاذية لتشاد، من تواجد كثيف للعصابات المسلّحة التابعة للمعارضة التشادية، وكذلك من أخرى قادمة من السودان المجاور، تنتشر خاصة على شريط الحدود الجنوبية لليبيا.