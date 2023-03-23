ظاهرة فلكية نادرة..اصطفاف نادر لـ5 كواكب خلال نهاية شهر مارس

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وطن-كشف موقع “ndtv” أن الأرض ستعيش في 28 مارس ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في اصطفاف كوكبي عظيم لـ5 كواكب.

عرض سماوي مبهر

يستعد عشاق الفلك في العالم لعرض سماوي مبهر في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ستكون خمسة كواكب من النظام الشمسي مرئية من الأرض كجزء من محاذاة كوكبية نادرة.

ومن المتوقع أن يصطف كوكب المشتري وعطارد وأورانوس والمريخ والزهرة معاً في جزء صغير من السماء بعد وقت قصير من غروب الشمس بزاوية 50 درجة في السماء.



وحدث اصطفاف الكواكب يحصل عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريبًا في نفس المنطقة من السماء.

وسيكون اثنان من الكواكب الأكثر إشراقاً، عطارد والمشتري، ملحوضان بالقرب من الأفق.

والمريخ سيكون قابلاً للرصد في المحاذاة بالقرب من القمر، كما من المتوقع أن يسطع كل من كوكب الزهرة وأورانوس أعلى في السماء.

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من جهته، قال عالم الفلك جاري سوانجير لصحيفة “نيوجيرسي هيرالد” إن كوكب الزهرة والمريخ والمشتري سيكونون مرئيين بالعين المجردة مقارنة بكوكب عطارد وكوب أورانوس، حيث قد تحتاج إلى مناظير أو تلسكوب لرؤية هذه الكواكب.”

وفي شهر يونيو من العام الماضي، اصطف عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل في خط مستقيم في السماء لأول مرة منذ ديسمبر 2004.