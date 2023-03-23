الخميس, مارس 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدظاهرة فلكية نادرة..اصطفاف نادر لـ5 كواكب خلال نهاية شهر مارس
الهدهد

ظاهرة فلكية نادرة..اصطفاف نادر لـ5 كواكب خلال نهاية شهر مارس

من المتوقع أن يصطف كوكب المشتري وعطارد وأورانوس والمريخ والزهرة معاً في جزء صغير من السماء بعد وقت قصير من غروب الشمس

كتب ايمان الباجي
ظاهرة فلكية نادرة..اصطفاف نادر لـ5 كواكب خلال نهاية شهر مارس watanserb.com
اصطفاف الكواكب
- Advertisement -

وطن-كشف موقع “ndtv” أن الأرض ستعيش في 28 مارس ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في اصطفاف كوكبي عظيم لـ5 كواكب.

عرض سماوي مبهر

يستعد عشاق الفلك في العالم لعرض سماوي مبهر في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ستكون خمسة كواكب من النظام الشمسي مرئية من الأرض كجزء من محاذاة كوكبية نادرة.

ومن المتوقع أن يصطف كوكب المشتري وعطارد وأورانوس والمريخ والزهرة معاً في جزء صغير من السماء بعد وقت قصير من غروب الشمس بزاوية 50 درجة في السماء.

وحدث اصطفاف الكواكب يحصل عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريبًا في نفس المنطقة من السماء.

كوكب المشتري

وسيكون اثنان من الكواكب الأكثر إشراقاً، عطارد والمشتري، ملحوضان بالقرب من الأفق.

والمريخ سيكون قابلاً للرصد في المحاذاة بالقرب من القمر، كما من المتوقع أن يسطع كل من كوكب الزهرة وأورانوس أعلى في السماء.

- Advertisement -

من جهته، قال عالم الفلك جاري سوانجير لصحيفة “نيوجيرسي هيرالد” إن كوكب الزهرة والمريخ والمشتري سيكونون مرئيين بالعين المجردة مقارنة بكوكب عطارد وكوب أورانوس، حيث قد تحتاج إلى مناظير أو تلسكوب لرؤية هذه الكواكب.”

وفي شهر يونيو من العام الماضي، اصطف عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل في خط مستقيم في السماء لأول مرة منذ ديسمبر 2004.

المصدرموقع "ndtv" ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
الهدهد

العالم الهولندي يحبس الأنفاس بعد محاذاة القمر مع المشتري.. هذه المرة مختلفة

الهدهد

إيلون ماسك يحذر من فرصة 100٪ للانقراض ما لم تستقر البشرية على كواكب أخرى!

الهدهد

الفلكية كارمن شماس تثير ضجة واسعة باستضافة من تدّعِي أنّه “نبي جديد”! (فيديو)

حياتنا

علماء في دراسة حديثة: الشمس ربما تكون محاطة بحلقات عملاقة من الغبار!

الهدهد

ربما يرى لمرة واحدة بالعمر.. سلطنة عمان على موعد مع حدث نادر لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد 60 عاما

الهدهد

وجّه رسالةً حازمةً للعازفين على وتر الطائفية .. ماذا قال باحث عُماني بمكتب الإفتاء عن العيد الذي يُصادف الإثنين بالسلطنة؟

حياتنا

خبير فلكي أردني يتوقع حدوث أمر “خطير” لكوكب الأرض غداً الأربعاء!

حياتنا

لهذا السبب الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد

حياتنا

“ستكون سنة الاضطرابات السياسية والأزمات البيئية”.. إليكم توقعات 2018 لبريطانيّ تنبأ بفوز “ترامب”

حياتنا

إليكم توقعات المتنبئ الكبير “نوستراداموس” للعام 2018: فيضانات جارفة ومنطقة حرب جديدة

حياتنا

يشمل جميع الدول العربيّة… هذا ما سيسقط نحو الأرض يوم الإثنين

الهدهد

“جزء منها تحقق والجزء الاخر لم يتحقق”.. أخطر تنبؤات “الفلكيين” بخصوص السعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كاتب عماني متصهين مستاء من صلاة التراويح ويخاطب الأوقاف: “أنقذونا”

برعاية إيران.. اجتماع سري بين ابن سلمان وقيادي بالمخابرات السورية وراء عودة العلاقات

مصر.. سعر الدولار يُحلق في السوق السوداء وتوقعات بتخطيه حاجز الـ 40 جنيها

كريستيانو رونالدو يُشيد بالدوري السعودي .. ماذا قال عنه؟!

الأطباء يحذرون.. لهذا السبب تجنب استخدام أعواد القطن عند تنظيف أذنيك

هل يقترب ميسي من العودة إلى برشلونة؟ تقرير يجيب على ذلك

ليست السعودية أو الولايات المتحدة.. هذا هو البلد الذي يمتلك معظم احتياطيات النفط في العالم..

رهف القحطاني تكشف سبب طلاقها الثاني وتوجه رسالة لوالدته وهي صائمة! (فيديو)

تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023

احذروا..5 أخطاء شائعة تجنبوها خلال الإفطار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC