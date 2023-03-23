الخميس, مارس 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنازوجة حسن شاكوش ترقص بأمر منه أمام الرجال (فيديو)
حياتنا

زوجة حسن شاكوش ترقص بأمر منه أمام الرجال (فيديو)

دافع مطرب المهرجانات عن زوجته بعد سجودها بفستان عاري قائلا إنها مواظبة على الصلاة ولا تترك فرضاً وسجود الشكر عادة أصيلة لديها

كتب رفيف عبدالله
زوجة حسن شاكوش ترقص بأمر منه أمام الرجال (فيديو) watanserb.com
رقص زوجة حسن شاكوش
- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطرب المصري الشعبي حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، أثناء رقصهما في أمام حشد من الناس.

“أنا رجل صعيدي”

ويظهر حسن شاكوش وزوجته التي كانت ترتدي تنورة قصيرة مع جاكيت رسمي كلاهما باللون الزهري، وهما يرقصان على أغنية “راحوا وسابونا”.

ولم تتحرج ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، من استعراض مهاراتها في الرقص أمام مجموعة من الرجال بوجود زوجها.

وهو الأمر الذي أثار استهجان الناشطين الذين استذكروا لحظة سجودها في حفل زفافها، ودفاع شاكوش عنها بالتأكيد على أنها لا تترك فرض صلاة.

وجاء في التعليقات: “وبيقولك انا راجل صعيدي”.

لا تترك فرضاً

وكتب آخر: “خبرة.. بتسبش ولا فرض”.

- Advertisement -

وسخرت متابعة من رقص زوجة حسن شاكوش، بمجرد سماعها أغنية. وكتبت: “هي عطول بتشتغل اول ما تسمع اغاني.. والنعم من هيك زوجة”.

وعقب آخر: “واضح انها مبتسبش سجاده الصلاه ربنا يهدي”.

وخمن آخر أنها كانت تعمل كراقصة. وكتب: “هي مرت شاكوش كانت شغاله رقاصه قبل ما تتجوزه”.

وسخر ناشط: “هو مش قال انا صعيدي لغيت الفيس والنت من عندها. وسابها ترقص امام الى رايح وجاى كده عادي”.

ووافقته ناشطة الرأي قائلة: “مش ده الي كان بيقول انا صعيدي ومافيش عندها فيس لا واضح رجولته وأنه صاحب مبدا”.

هجوم على الإعلاميين والفنانين

هذا وقد هاجم مطرب المهرجانات، بعض الإعلاميين والفنانين بسبب عدم حضورهم حفل زفافه، رغم دعوته لهم.

وقال شاكوش بفيديو عبر “انستجرام“: “الدنيا دوارة.. واللي النهاردة متحتاجوش بكره تحتاجه”.

وكشف شاكوش أنه طلب من صديق له أن يكتب أسماء جميع من حضروا إلى حفل الزفاف حتى يعلم بمن حضر ومن تغيب.

تريند وفلوس حرام

واتهم شاكوش بعض الإعلاميين بأنهم حاولوا التواصل معه لاستضافته، بعدما تحول زفافه إلى “تريند” على حد تعبيره.

ووصفهم مطرب المهرجانات بـ”عبيط وأهبل”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hassan Shakosh (@hassan.shakosh)

وكتب شاكوش: “فلوس الصحافيين التي تعتمد على التريند والمشاهدات كلها حرام.. أنت بتأكّل ولادك مال حرام”.

وذلك رداً على انتقادات مشهد سجود زوجته في حفل زفافهما.

وكانت ريم طارق قد بررت سجودها بفستانها العاري قائلة: ” كنت واخدة عهد على نفسي إني أسجد بعد الفيرست لوك، وأشكر ربنا لأنه عوضني بحسن”.

لحظة سجود ريم طارق

وتابعت في مداخلة عبر برنامج ET بالعربي: “هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني. وحسن إنسان جدع ويستاهل”.

وأضافت:”إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة، ومن 10 سنين ماشفتوش. وسأل عليا وقال عايز يتجوزني، حسن عندي حاجة كبيرة أوي، هو بالنسبة لي رهبة”.

أما شاكوش، فقد دافع عن زوجته قائلا إنها مواظبة على الصلاة ولا تترك فرضاً، وسجود الشكر عادة أصيلة لديها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

رضوى الشربيني خائفة بعد سجود عروسة حسن شاكوش! (فيديو)

حياتنا

زفاف حسن شاكوش.. زوجته تثير الجدل بتصرف غريب بفستانها العاري! (شاهد)

حياتنا

حسن شاكوش يعلن خطوبته للمرة الثانية.. من هي زوجته المستقبلية ريم طارق؟

حياتنا

حسن شاكوش سيغني مع “عود البطل” شخصياً في كأس العالم 2022!

الهدهد

رقص مختلط وملابس جريئة بحفل حمو بيكا وشاكوش وكمال بالسعودية! (فيديو)

حياتنا

هاني شاكر حارب حمو بيكا وحسن شاكوش فاحتضهنم تركي آل الشيخ!

حياتنا

إيقاف برنامج ريهام سعيد نهائياً وهذه حقيقة علاقة (أم نور) بالقرار!

حياتنا

إلقاء القبض على حسن شاكوش بسبب ما فعله في وسط الطريق العام!

حياتنا

دينا الشربيني ترقص مع حسن شاكوش بعيداً عن عمرو دياب لأول مرّة في عيد ميلادها!

حياتنا

قلة أدب منقطعة النظير.. “شاهد” الراقصة جوهرة تؤدي وصلة رقص ساخنة مع طفل وتثير غضباً واسعاً بوقاحتها!

حياتنا

“شاهد” ماذا حصل في حفل حسن شاكوش وعمر كمال بلبنان قبل أن تبدأ الفتيات بهز خصرهن

حياتنا

الراقصة سلمى تفضح حسن شاكوش .. تزوجته عرفياً وضبطته مع فتاة في شقة برمضان!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين!

موقع عبري: العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو سقطت في أزمة خطيرة!

تخلّص من السمك على الفور إذا رأيت هذا لأنه قد يكون خطيرًا للغاية..

احذر! هذا هو المشروب الذي يجب ألا تعطيه للأطفال عند السفر بالطائرة

5 أشياء تلفت نظر صاحب العمل خلال المقابلة

“سانشيز” يرضخ مجدداً ..اسبانيا تستعد لتسليم السيطرة على سماء الصحراء الغربية للمغرب!

جورجينا ردوريغيز تكشف وشماً خاصاً جداً أمام الكاميرات في أول بث مباشر لها!

فيديو مهين لتدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية!.. ما حقيقته ومن يقف خلفه؟! (شاهد)

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

مريم حسين في تصرف صادم مع أسد حقيقي دون حواجز (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC