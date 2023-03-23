زوجة حسن شاكوش ترقص بأمر منه أمام الرجال (فيديو)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطرب المصري الشعبي حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، أثناء رقصهما في أمام حشد من الناس.

“أنا رجل صعيدي”

ويظهر حسن شاكوش وزوجته التي كانت ترتدي تنورة قصيرة مع جاكيت رسمي كلاهما باللون الزهري، وهما يرقصان على أغنية “راحوا وسابونا”.

ولم تتحرج ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، من استعراض مهاراتها في الرقص أمام مجموعة من الرجال بوجود زوجها.

وهو الأمر الذي أثار استهجان الناشطين الذين استذكروا لحظة سجودها في حفل زفافها، ودفاع شاكوش عنها بالتأكيد على أنها لا تترك فرض صلاة.

وجاء في التعليقات: “وبيقولك انا راجل صعيدي”.

لا تترك فرضاً

وكتب آخر: “خبرة.. بتسبش ولا فرض”.

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وسخرت متابعة من رقص زوجة حسن شاكوش، بمجرد سماعها أغنية. وكتبت: “هي عطول بتشتغل اول ما تسمع اغاني.. والنعم من هيك زوجة”.

وعقب آخر: “واضح انها مبتسبش سجاده الصلاه ربنا يهدي”.

وخمن آخر أنها كانت تعمل كراقصة. وكتب: “هي مرت شاكوش كانت شغاله رقاصه قبل ما تتجوزه”.

وسخر ناشط: “هو مش قال انا صعيدي لغيت الفيس والنت من عندها. وسابها ترقص امام الى رايح وجاى كده عادي”.

ووافقته ناشطة الرأي قائلة: “مش ده الي كان بيقول انا صعيدي ومافيش عندها فيس لا واضح رجولته وأنه صاحب مبدا”.

هجوم على الإعلاميين والفنانين

هذا وقد هاجم مطرب المهرجانات، بعض الإعلاميين والفنانين بسبب عدم حضورهم حفل زفافه، رغم دعوته لهم.

وقال شاكوش بفيديو عبر “انستجرام“: “الدنيا دوارة.. واللي النهاردة متحتاجوش بكره تحتاجه”.

وكشف شاكوش أنه طلب من صديق له أن يكتب أسماء جميع من حضروا إلى حفل الزفاف حتى يعلم بمن حضر ومن تغيب.

تريند وفلوس حرام

واتهم شاكوش بعض الإعلاميين بأنهم حاولوا التواصل معه لاستضافته، بعدما تحول زفافه إلى “تريند” على حد تعبيره.

ووصفهم مطرب المهرجانات بـ”عبيط وأهبل”.

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وكتب شاكوش: “فلوس الصحافيين التي تعتمد على التريند والمشاهدات كلها حرام.. أنت بتأكّل ولادك مال حرام”.

وذلك رداً على انتقادات مشهد سجود زوجته في حفل زفافهما.

وكانت ريم طارق قد بررت سجودها بفستانها العاري قائلة: ” كنت واخدة عهد على نفسي إني أسجد بعد الفيرست لوك، وأشكر ربنا لأنه عوضني بحسن”.

وتابعت في مداخلة عبر برنامج ET بالعربي: “هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني. وحسن إنسان جدع ويستاهل”.

وأضافت:”إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة، ومن 10 سنين ماشفتوش. وسأل عليا وقال عايز يتجوزني، حسن عندي حاجة كبيرة أوي، هو بالنسبة لي رهبة”.

أما شاكوش، فقد دافع عن زوجته قائلا إنها مواظبة على الصلاة ولا تترك فرضاً، وسجود الشكر عادة أصيلة لديها.