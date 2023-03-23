رهف القحطاني تكشف سبب طلاقها الثاني وتوجه رسالة لوالدته وهي صائمة! (فيديو)

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وطن- كشفت مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، سبب طلاقها الثاني، لأول مرة.

إهانة مستمرة

وروت رهف القحطاني بفيديو، أن السبب كان إهانة والدته المستمرة لها.

وقالت رهف القحطاني المعروفة بلقب “رهف وذ نكهة”: “قلته ليش أمك تصارخ علي وتهيني في مجلس كله حريم؟ ليش تعصب علي واحنا لسة متغذيين مع بعض”.

وأشارت رهف إلى أن إجابة طليقها كانت سبب اندلاع مشاجرة بينهما، حين قال لها “هذه أمي، تدعس على خشمك وترضين”.

النقود ليست الهدف

وتابعت رهف: “أحترم الرجال وأقدره، إذا كان رجال معي، يحترمني يقدرني، يرفعني يعيشني ملكة”.

وأكدت المشهورة السعودية أنها لا تقصد الناحية المادية. وأردفت: “مو لازم فلوس عشان يعيشني ملكة. أنا ما أبغى ملياردير. أبغاه يعيشني بأسلوب، بدلع وكلام ورقي”.

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وأكدت رهف أنها لن تسامح والدة طليقها على ما فعلته بها، وتسبب في طلاقها.

اختيارات خاطئة

وأضافت: “أدري إنها تتابعني، عندها سناب، الله لا يوفقك يا شيخ، واحنا في رمضان وأنا صايمة. الله لا يوفقك”.

وتحدثت رهف عن حياتها بعد ذلك: “وطلعت عالسوشيال ميديا. واستانست، ولقيت الناس الزينة، ولقيت الفرفشة والضحك، ولقيت الرزق اللي الله يرزقكم مثل ما رزقني”.

وزادت: “ربي عوضني عن الهم والغم.. يا أخي والله ناس وسخة، قسما بالله”.

وختمت رهف: “دايماً ندفع ثمن الاختيارات الغلط.. لا قالت أمك وأبوك لاء يعني لاء.. عما عندهم نظرة، أحنا ما عندنا”.

رهف القحطاني قبل التجميل

وفي سياق آخر، أعادت رهف القحطاني مشاركة فيديو قديم لها تظهر فيه وقد كانت تعمل موظفةً في إحدى الهيئات بالمملكة قبل الشهرة وعمليات التجميل التي خضعت لها.

قالت رهف القحطاني تعليقاً على الفيديو الذي نشرته، إن الأيام التي عاشتها في الماضي كانت جميلة، واعتبرتها من أجمل أيام حياتها.

وأظهر الفيديو ملامح رهف القحطاني مختلفة تماماً عما هي عليه بعد التجميل في الوقت الحالي. إذ كانت ترتدي الحجاب كما بدت ملامح وجهها مختلفة خاصة منطقة الأنف والذقن.

هذا وخضعت رهف القحطاني مؤخراً لعملية تجميل جديدة، أزالت فيها منطقة أسفل الذقن أو ما يسمى اللغلوغ.

كما خضعت لعدة عمليات تجميلية صغيرة أخرى للحفاظ على نضارة وشباب بشرتها.