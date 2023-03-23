الخميس, مارس 23, 2023
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الهدهد

“ختيرة الأرض” ونوع جديد من الشتاء.. ميشال حايك وتوقعات مرعبة (فيديو)

لفت ميشال حايك إلى أن "المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام و"هذا جرس إنذار"

كتب خالد الأحمد
توقعات ميشال حايك الجديدة watanserb.com
المنجم اللبناني ميشال حايك
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وطن – بعد 3 أشهر على إطلاقه مئات التوقّعات في ليلة رأس السنة، وتحقّق عدد كبير منها في فترة قصيرة، وأهمّها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط الماضي، أطلق المنجم اللبناني ميشال حايك عدداً من التوقّعات الجديدة أثارت الجدل.

توقعات جديدة لميشال حايك تثير الجدل

وكشف “حايك” عن مجموعة من التوقعات الجديدة بشأن الزلازل مما أثار جدلاً واسعاً بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال مقابلة ببرنامج “كتير هلقد” على قناة الـ”أم تي في” اللبنانية أن “الهزات أدت إلى انكسار في الأرض، ما أدى إلى تغير خارطة الزلازل وباطن الأرض”.

معرباً في الوقت ذاته عن اعتقاده “بأننا سنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.”

ولفت ميشال حايك إلى أن “المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام و”هذا جرس إنذار”.

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واستدرك المنجم البناني الذي عرف بتنبؤاته التي صدف تحقق بعضها: “سنشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر.”

وقال إنها “ستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة (رح تعمل العمايل)” في إشارة إلى كوارث قادمة.

وتابع حايك أنّه رأى، إلى حين وصوله لتصوير الحلقة، أنّ المنطقة ستشهد 31 هزّة أرضية، إضافة إلى ما أسماه “هزّة في أفق العالم الهولندي الشخصي” دون أن يشير إلى المقصود بكلامه.

“ختيرة الكوكب”

وأعرب ميشال حايك عن اعتقاده بأن العالم سيشهد عوامل “ختيرة الكوكب” وظواهر طبيعية غريبة، كظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجارة، فيضانات، كسوف وخسوف متسارعة، سقوط أجسام من الفضاء، فالكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد.

ميشال حايك تنبأ بزلزال تركيا

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجدداً مقطع فيديو للمنجم اللبناني ميشال حايك، وهو يتحدث عن زلزال تركيا في توقعاته لعام 2023.

وكما جاء في الفيديو المتداول، قال حايك خلال استضافته على إحدى القنوات التلفزيونية إن “تركيا ليست ثابتة.. راح تنهز.. للوهلة الأولى ما راح يقدروا الأتراك يميزوا إذا انفجار أو هزة أو زلزال”.

وأضف أنه “يوم اللي راح تهز الأرض فينا في المنطقة وتعمل اللي راح تعمله.. كل مشاكل منطقتنا الحالية راح تكون وتبين إنو عادية وبسيطة مقابلها”.

كذلك، تحدث حايك عن لبنان قائلا: “بين بر وبحر اهتزاز بيهز حتى الحجر بلبنان.. ظاهرة تحرك الأشياء لوحدها راح تنتشر وين ما كان.. مثلا ثريا عم تتحرك بلا هوى، أغراض عم تنط من السوبرماركت من رف لرف لوحدها”.

المصدريوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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