جورجينا ردوريغيز تكشف وشماً خاصاً جداً أمام الكاميرات في أول بث مباشر لها!

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وطن– كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز المزيد التفاصيل غير المنشورة عن “أنا جورجينا 2″، مع الإعلامي بابلو موتوس في برنامجه الإسباني الشهير El Hormiguero.

خجولة وهادئة

وبمجرد دخولها، قالت جورجينا رودريغيز: “شكرًا جزيلاً لك على الدعوة ، أنا متوترة قليلاً ، إنه أول ظهور تلفزيوني مباشر لي”.

بدت جورجينا خجولة من الوقوف أمام الكاميرات بوجود ألاف المشاهدين. ثم تحدثت عن مسلسلاتها الوثائقية: “كل ما يمكن أن يتخيله المعجبون سيشاهدونه في أنا جورجينا 2. سوف يعرفون أشياء عن حياتي لم يعرفوها. و عن كريستيانو أيضًا”.

وأشارت جورجينا إلى أنهم سيتعمقون أكثر بكثير من الموسم السابق ، وقد استمرت التسجيلات لفترة أطول وبفضل ذلك تمكنت من تضمين المزيد من الأشياء.

موسم أكثر اكتمالاً

وأوضحت العارضة المثيرة أنه موسم أكثر اكتمالًا بكثير من الموسم الأول.

وقالت: “في المرة الأولى التي عرضوا فيها علي المسلسل ، كنا نعيش في تورين وكنت قد أتيت لاصطحاب الأطفال في المدرسة”.

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وتابعت: “اقترحوا عليّ الفكرة وأحببتها. فقد سلبتني نومي. كنت مهتمة وأردت أن أفعل ذلك. لقد كان نت فليكس مرنًا جدًا معي وكل واحد يعلم ما هو مريح ، كما أنني تلقيت دعم شريكي وأصدقائي “.

واعترفت شريكة كريستيانو رونالدو، أنها تلقت عروضاً للمشاركة في أفلام سينمائية. وهو أمر لم تستطع فعله بسبب الوقت.

طفولية جداً

من ناحية أخرى ، أرادت جورجينا التأكيد على جانبها الأمومي: “أنا طفولية جدًا ، أحب الأطفال جيدًا . وفي النهاية أنا أيضًا منظمة جدًا”.

وتابعت: “أحب أطفالي طوال اليوم ، والبعض الآخر لا يفعل ذلك. نحن الأمهات نعرف أطفالنا جيدًا ولدينا الصبر الذي يعطينا الله إياه لتعليمهم. كل طفل له شخصية مختلفة ، فهم أطفال أذكياء للغاية وأشعر بالفخر بهم”.

وتحدثت جورجينا عن أول لقاء بينها وبين رونالدو. وقالت: “لقد كنت معجبة به ، لقد كان وسيمًا لدرجة أنني شعرت بالخجل من النظر إليه. إنه مهذب للغاية ، لقد كان مع ابنه الأكبر. وقال مساء الخير”.

وكشفت جورجينا أنهما التقيا في متجر، وأنها اضطرت إلى ترك وظيفتها بعد الشهرة التي اكتسبتها في غضون أيام فقط.

تقول جورجينا: “لم أستطع الاستمرار في العمل لأن الناس أحضروا لي قمصان للتوقيع عليها وطلبوا مني الصور”.

“قنبلة” كريستيانو غير المسبوقة

خلال اللقاء، أتيحت لرودريغيز أيضًا فرصة إظهار وشم خاص جدًا للكاميرا ، والذي يربطها مباشرة بشريك حياتها.

وقالت جورجينا عنه: “في رحلتنا الأولى إلى باريس ، ترك كريستيانو مفكرة على الطاولة بقلم رصاص ورأيت رسمة قام برسمها”.

وأوضحت العارضة الأرجنتينية أنها أخذتها معها لاحقًا لتحويلها إلى وشم على جسدها. وبالتالي لديها ذكرى واحدة من أكثر مغامراتها الخاصة حتى الآن.

السعودية خيار رونالدو الأول

وكشفت جورجينا أن السعودية كانت الخيار الأول لرونالدو، على الرغم من الشائعات التي أشارت إلى عودته إلى مدريد.

وأكدت جورجينا أنه “لم يكن في ذهنه” التوقيع مع المنافس الأبدي للريال مدريد.

ترفع جورجينا شعاراً جديداً، وهو أنها كانت تبيع الحقائب بينما الآن هي تمنحها.

وقامت جورجينا بمنح 100 حقيبة على بعض المحظوظين في البرنامج، أولهم زوجة المذيع بابلو موتوس ، التي أرادت المؤثرة تعويضها بنسخة.

بالإضافة إلى منح الجمهور سلسلة من القمصان كترويج لبرنامج نت فليكس الواقعي.