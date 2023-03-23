الخميس, مارس 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناجورجينا ردوريغيز تكشف وشماً خاصاً جداً أمام الكاميرات في أول بث مباشر...
حياتنا

جورجينا ردوريغيز تكشف وشماً خاصاً جداً أمام الكاميرات في أول بث مباشر لها!

بدت جورجينا خجولة من الوقوف أمام الكاميرات بوجود ألاف المشاهدين

كتب رفيف عبدالله
جورجينا ردوريغيز تكشف وشماً خاصاً جداً أمام الكاميرات في أول بث مباشر لها! watanserb.com
جورجينا ردوريغيز
- Advertisement -

وطن– كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز المزيد التفاصيل غير المنشورة عن “أنا جورجينا 2″،  مع الإعلامي بابلو موتوس في برنامجه الإسباني الشهير El Hormiguero.

خجولة وهادئة

وبمجرد دخولها، قالت جورجينا رودريغيز: “شكرًا جزيلاً لك على الدعوة ، أنا متوترة قليلاً ، إنه أول ظهور تلفزيوني مباشر لي”.

بدت جورجينا خجولة من الوقوف أمام الكاميرات بوجود ألاف المشاهدين. ثم تحدثت عن مسلسلاتها الوثائقية: “كل ما يمكن أن يتخيله المعجبون سيشاهدونه في أنا جورجينا 2. سوف يعرفون أشياء عن حياتي لم يعرفوها. و عن كريستيانو أيضًا”.

عبرت شريكة رونالدو عن خوفها

وأشارت جورجينا إلى أنهم سيتعمقون أكثر بكثير من الموسم السابق ، وقد استمرت التسجيلات لفترة أطول وبفضل ذلك تمكنت من تضمين المزيد من الأشياء.

موسم أكثر اكتمالاً

وأوضحت العارضة المثيرة أنه موسم أكثر اكتمالًا بكثير من الموسم الأول.

وقالت: “في المرة الأولى التي عرضوا فيها علي المسلسل ، كنا نعيش في تورين وكنت قد أتيت لاصطحاب الأطفال في المدرسة”.

- Advertisement -

وتابعت: “اقترحوا عليّ الفكرة وأحببتها. فقد سلبتني نومي. كنت مهتمة  وأردت أن أفعل ذلك. لقد كان نت فليكس مرنًا جدًا معي وكل واحد يعلم ما هو مريح ، كما أنني تلقيت دعم شريكي وأصدقائي “.

أوضحت العارضة المثيرة أنه موسم أكثر اكتمالًا بكثير من الموسم الأول

واعترفت شريكة كريستيانو رونالدو، أنها تلقت عروضاً للمشاركة في أفلام سينمائية. وهو أمر لم تستطع فعله بسبب الوقت.

طفولية جداً

من ناحية أخرى ، أرادت جورجينا التأكيد على جانبها الأمومي: “أنا طفولية جدًا ، أحب الأطفال جيدًا . وفي النهاية أنا أيضًا منظمة جدًا”.

وتابعت: “أحب أطفالي طوال اليوم ، والبعض الآخر لا يفعل ذلك. نحن الأمهات نعرف أطفالنا جيدًا ولدينا الصبر الذي يعطينا الله إياه لتعليمهم. كل طفل له شخصية مختلفة ، فهم أطفال أذكياء للغاية وأشعر بالفخر بهم”.

تحدثت جورجينا عن أول لقاء بينها وبين رونالدو

وتحدثت جورجينا عن أول لقاء بينها وبين رونالدو. وقالت: “لقد كنت معجبة به ، لقد كان وسيمًا لدرجة أنني شعرت بالخجل من النظر إليه. إنه مهذب للغاية ، لقد كان مع ابنه الأكبر. وقال مساء الخير”.

وكشفت جورجينا أنهما التقيا في متجر، وأنها اضطرت إلى ترك وظيفتها بعد الشهرة التي اكتسبتها في غضون أيام فقط.

تقول جورجينا: “لم أستطع الاستمرار في العمل لأن الناس أحضروا لي قمصان للتوقيع عليها وطلبوا مني الصور”.

“قنبلة” كريستيانو غير المسبوقة

خلال اللقاء، أتيحت لرودريغيز أيضًا فرصة إظهار وشم خاص جدًا للكاميرا ، والذي يربطها مباشرة بشريك حياتها.

وقالت جورجينا عنه: “في رحلتنا الأولى إلى باريس ، ترك كريستيانو مفكرة على الطاولة بقلم رصاص ورأيت رسمة قام برسمها”.

وأوضحت العارضة الأرجنتينية أنها أخذتها معها لاحقًا لتحويلها إلى وشم على جسدها. وبالتالي لديها ذكرى واحدة من أكثر مغامراتها الخاصة حتى الآن.

أتيحت لرودريغيز أيضًا فرصة إظهار وشم خاص جدًا للكاميرا

السعودية خيار رونالدو الأول

وكشفت جورجينا أن السعودية كانت الخيار الأول لرونالدو، على الرغم من الشائعات التي أشارت إلى عودته إلى مدريد.

وأكدت جورجينا أنه “لم يكن في ذهنه” التوقيع مع المنافس الأبدي للريال مدريد.

ترفع جورجينا شعاراً جديداً، وهو أنها كانت تبيع الحقائب بينما الآن هي تمنحها.

ترفع جورجينا شعاراً جديداً وهو أنها كانت تبيع الحقائب بينما الآن هي تمنحها

وقامت جورجينا بمنح 100 حقيبة على بعض المحظوظين في البرنامج، أولهم زوجة المذيع بابلو موتوس ، التي أرادت المؤثرة تعويضها بنسخة.

بالإضافة إلى منح الجمهور سلسلة من القمصان كترويج لبرنامج نت فليكس الواقعي.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

إيرينا شايك تكشف عن الخسائر التي لحقت بها لتركها رونالدو.. ما سبب الانفصال!

الهدهد

مصحف بحوزة كريستيانو رونالدو في الطائرة.. حقيقة صورة أحدثت بلبلة

حياتنا

زوجها صديق طفولة رونالدو.. إطلالة مثيرة لإيفانا رودريغيز مع شقيقتها جورجينا (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تتحدث عن ولعها بلحم الخنزير الإيبيري.. هل وجدته في السعودية؟!

حياتنا

جورجينا تستعرض مؤخرتها بالساتان الأبيض وتوجه لحاسديها رسالة غريبة (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تنهمر في البكاء بتأثر شديد.. ما القصة؟!(شاهد)

الهدهد

أمير سعودي يثير الجدل بتصريحات حول انضمام ميسي للهلال (فيديو)

حياتنا

بعد بنات رونالدو.. ابنه جونيور يتحدث العربية بطلاقة في السعودية (فيديو)

حياتنا

ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية.. لن تُصدق كيف أصبحت ملامحها (شاهد)

حياتنا

رونالدو لا يمارس الجنس مع جورجينا ليلة المباريات الكبيرة.. خبير مقرب منه يكشف السر! (شاهد)

حياتنا

رونالدو تعرض للنصب بمبلغ ضخم من قبل سيدة عمرها 53 عاماً وعدته بهذا الأمر!

حياتنا

جورجينا رودريغز في أحدث جلسة تصوير.. ارتدت الحجاب لدقائق وصدرها المكشوف يفضحها (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“سانشيز” يرضخ مجدداً ..اسبانيا تستعد لتسليم السيطرة على سماء الصحراء الغربية للمغرب!

فيديو مهين لتدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية!.. ما حقيقته ومن يقف خلفه؟! (شاهد)

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

مريم حسين في تصرف صادم مع أسد حقيقي دون حواجز (فيديو)

قطر تتقدم بعرضٍ قياسي جديد لشراء نادي مانشستر يونايتد       

هبة عبوك تخرج عن صمتها في أول حوار لها بعد قضية الاغتصاب المتورط بها زوجها.. ماذا قالت؟!

أنتج فيلما مسيئا للنبي محمد..السياسي الهولندي الشهير أرنود فان دورن يعلن إسلام والدته! (شاهد)

الإمارات والأردن تدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل!

جاسم بن حمد عازم على إتمام صفقة مانشستر يونايتد ويزيد السعر لرقم خيالي

ذاكر نايك يصل مسقط ويُطمئن محبيه.. هذا ما طلبه في أول ظهور (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC