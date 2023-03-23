الخميس, مارس 23, 2023
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رياضة

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

برشلونة يواجه القضاء الإسباني بعد اتهامه في قضية نيغريرا بالرشوة والفساد المالي

كتب فارس أبو شيحة
فضيحة برشلونة watanserb.com
فضيحة برشلونة
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وطن- كشفت صحيفة إسبانية تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة، بما يتعلق بقضية شركة نيغريرا  الإسبانية، المتهم فيها النادي الكتالوني بالرشوة والفساد المالي من قبل القضاء الإسباني.

وقالت صحيفة (إل موندو) الرياضية الإسبانية، بأن الأموال التي تحصلت عليها شركة نيغريرا من نادي برشلونة، ذهبت صور هدايا لحكام الليغا، مثل تذاكر مباريات وأحداث ومأكولات شهية وبعض الامتيازات الأخرى.

فضيحة برشلونة والقضاء الإسباني

ووجه القضاء الإسباني التهمة إلى نادي برشلونة على خلفية شركة نيغريرا  الإسبانية، التي اتهم بها النادي الكتالوني بالفساد والرشوة المالية، لرئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني السابق نيغريرا.

وكان نادي ريال مدريد قد تقدم بشكوى ضد غريمه التقليدي برشلونة، كونه أحد الفرق الإسبانية المتضررة من قضية نيغريرا.

ولم يحسم القضاء الإسباني قضية المتهم بها نادي برشلونة، بشأن توجيه عقوبة أو فرض غرامة مالية. من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

فريق برشلونة
فريق برشلونة

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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ولم يحضر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز رودريغز، قمة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد على ملعب (الكامب نو)، بعد توتر العلاقة بين الناديين، على خلفية تقديم إدارة الملكي شكوى ضد نادي برشلونة في القضاء الإسباني بشأن قضية نيغريرا.

وحقق فريق برشلونة (البلوغرانا)، الفوز الثمين على نظيره ريال مدريد. بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

رئيس نادي برشلونة لابورتا
رئيس نادي برشلونة لابورتا

كما ووسع برشلونة المتصدر فارق النقاط للمنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى 12 نقطة. أمام الغريم التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + إل موندو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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