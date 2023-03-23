تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

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وطن- كشفت صحيفة إسبانية تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة، بما يتعلق بقضية شركة نيغريرا الإسبانية، المتهم فيها النادي الكتالوني بالرشوة والفساد المالي من قبل القضاء الإسباني.

وقالت صحيفة (إل موندو) الرياضية الإسبانية، بأن الأموال التي تحصلت عليها شركة نيغريرا من نادي برشلونة، ذهبت صور هدايا لحكام الليغا، مثل تذاكر مباريات وأحداث ومأكولات شهية وبعض الامتيازات الأخرى.

فضيحة برشلونة والقضاء الإسباني

ووجه القضاء الإسباني التهمة إلى نادي برشلونة على خلفية شركة نيغريرا الإسبانية، التي اتهم بها النادي الكتالوني بالفساد والرشوة المالية، لرئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني السابق نيغريرا.

وكان نادي ريال مدريد قد تقدم بشكوى ضد غريمه التقليدي برشلونة، كونه أحد الفرق الإسبانية المتضررة من قضية نيغريرا.

L'affaire Neigrera, le scandale qui éclipse le Clasico Depuis un mois, le scandale Negreira agite le football espagnol et menace le Barça de lourdes sanctions. Cache-t-il une entreprise de corruption arbitrale ou bien un gigantesque détournement de fonds? https://t.co/A6iVaUb4M1 pic.twitter.com/Oou1N4svQj — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 19, 2023

ولم يحسم القضاء الإسباني قضية المتهم بها نادي برشلونة، بشأن توجيه عقوبة أو فرض غرامة مالية. من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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ولم يحضر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز رودريغز، قمة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد على ملعب (الكامب نو)، بعد توتر العلاقة بين الناديين، على خلفية تقديم إدارة الملكي شكوى ضد نادي برشلونة في القضاء الإسباني بشأن قضية نيغريرا.

🚨 El Mundo | استخدم نيغريرا الأموال التي تلقاها من برشلونة لمدة 17 عامًا لتزويد الحكام بالعديد من الهدايا الفاخر. – تكشف المعلومات أن الجزء الأكبر من هذه العمليات كانت هدايا موجهة إلى حكام الدرجة الأولى.#فضيحة_برشلونه pic.twitter.com/cr4PfERyCZ — أبّوِحًمدُ (@glblbg_0) March 22, 2023

وحقق فريق برشلونة (البلوغرانا)، الفوز الثمين على نظيره ريال مدريد. بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما ووسع برشلونة المتصدر فارق النقاط للمنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى 12 نقطة. أمام الغريم التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.