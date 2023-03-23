تخلّص من السمك على الفور إذا رأيت هذا لأنه قد يكون خطيرًا للغاية..

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وطن–في الحقيقة، يعاني كل عام آلاف الأشخاص من التسمم الغذائي المرتبط بالأسماك. والسبب في ذلك، جزئيًا؛ هو أن الكثير من الناس يجهلون العلامات التي تؤكّد أن السمك قد فسُد ولم يعد صالحًا للأكل.

ولذلك، من المهم أن تعرف متى تتخلّص من السمك وتحتفظ به وقبل كل شيء يجب أن تأخذ في الاعتبار النصائح أدناه، لأن استهلاكك للسّمك التالف قد يكون خطيرًا على صحتك وصحة عائلتك، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية في تقريرها.

وفي حين أنه من المستحيل تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الأسماك بدقة، فإن هناك طرقًا لمعرفة ما إذا كانت قد تلفت، ما يدفعك إلى وضعها في سلة المهملات على الفور. لذلك، من المهم التأكيد على مدى أهمية التعرف على العوامل الرئيسية التي تجعل الأسماك غير صالحة للأكل.

ما سبب تلف الأسماك؟

السبب الرئيسي لتلف الأسماك هو نمو البكتيريا التي يستحيل إيقافها، حيث تتولد هذه الأخيرة من الحيوان نفسه وتتكاثر عندما يتحلل لحم السمك.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن طهي اللحوم على درجة حرارة مناسبة قد يقتل أقل كمية ممكنة من البكتيريا التي تعيش على اللحوم السليمة. ومع ذلك، فإن طهي الأسماك الفاسدة لن يقتل البكتيريا الموجودة عليها. لذلك، أول ما يجب عليك القيام بها بمجرد شراء السمك الطازج هو تخزينه في الثلاجة أو الفريزر، في حال كنا سنقوم بطهيه لاحقًا.

ما هي علامات السمك الفاسد؟

مثل معظم الأطعمة، يمكنك إجراء عددًا من الاختبارات لتحديد جودة الأسماك، والطريقة الأكثر وضوحًا للتحقق مما إذا كانت الأسماك غير صالحة للأكل؛ هي فحصها بدقة.

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وأفضل طريقة لتحديد ما إذا كانت الأسماك غير طازجة هي شمها أولاً؛ فإذا كانت رائحة السمك حامضة أو فاسدة، فتخلص منها على الفور. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت الرائحة عادية، فمن المحتمل أن تكون آمنة للأكل، ولكن إذا لم تكن متأكدًا، فهناك علامات أخرى يجب البحث عنها.

وعلى سبيل المثال، ستكون الأسماك غير صالحة للأكل، إذا كانت تبدو لزجة أو باهتة اللون. وفي الواقع، يجب أن تنظر إلى حافة السمكة وفي حالة ظهورها باللون البني أو الرمادي، فمن الأفضل التخلص منها.

ومن جهة أخرى، هناك قاعدة إضافية مهمة؛ وهي معرفة المدة المحددة التي تبقى فيها الأسماك عادة في الثلاجة والفريزر. وبشكل عام، يجب تناول الأسماك الطازجة في غضون يومين من وضعها في الثلاجة، على الرغم من أنه أحيانًا يمكن أن تبقى الأسماك في الفريزر حتى 9 أشهر.

ماذا علي أن أفعل مع الأسماك غير الصالحة للأكل؟

لا تحاول طهي الأسماك الفاسدة أو أكلها أو تقديمها. ثم قم بإزالة الأسماك الفاسدة من مكان الاحتفاظ بها، ثم اغسل وعقم أي شيء لامسه السمك لمنع انتقال التلوث. وإذا لامست الأسماك التالفة اللحوم الأخرى أو الأطعمة الطازجة في ثلاجتك، ينبغي عليك التخلص منها أيضًا.

ثم تخلص من الطعام الملوث في أسرع وقت ممكن، ويمكنك وضع الأسماك الفاسدة في كيس بلاستيكي لوحدها ورميها بعيدًا، ويجب أن تأخذها على الفور إلى الحاوية.