الخميس, مارس 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالعماني صالح العلوي يعتزل الفن ويحرق عوده على المباشر (فيديو)
الهدهد

العماني صالح العلوي يعتزل الفن ويحرق عوده على المباشر (فيديو)

الفنان العماني صالح العلوي أعلن اعتزاله الفن وقام بحرق العود الخاص به عبر مقطع فيديو شاركه على مواقع التواصل

كتب فهمي الورغمي
اعتزال صالح العلوي watanserb.com
الفنان العماني صالح العلوي يعلن اعتزاله الفن
- Advertisement -

وطن – أعلن عازف العود العماني، الفنان صالح العلوي اعتزاله الفن وحرقه آلة العود خاصته، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية، وسط دعوات للتأكد من صحة قراره وأنه ليس مجرد ركوبا على موجات الترند.

اعتزال صالح العلوي

وشارك العلوي مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يضرم النار في العود الخاص به، في خطوة يؤكد بها قرار الاعتزال.

وأكد العلوي أن قراره جاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأن حرقه آلة العود الخاصة به والبالغ سعرها ألف ريال عماني، هو إعلان منه ببدء صفحة جديدة.

وعن السبب وراء تركه عالم الفن، أشارت بعض الصفحات والحسابات على تويتر في سلطنة عُمان أن العلوي سيتوجه إلى الدعوة في سبيل الله عوضاً عن الفن.

- Advertisement -

ترحيب واسع بقرار الفنان صالح العلوي

احتفى نشطاء السوشيال ميديا في سلطنة عُمان بقرار الفنان القدير صالح العلوي باعتزاله الفن.

حيث كتبت فاطمة “سبحان الله فنان وماحد يعرفه…عسى الناس تعرفك بعد نشر الإسلام لو أن عمان دولة مسلمة لا تحتاج لمن ينشر الإسلام فيها إلا إذا القصد نشر الإسلام في الدول الأخرى الغير مسلمة، انزين العود كأنه جديد ياخي لو عطيته ود شنان”.

ليرد عليها علي: “اختي فاطمه في عمان في ناس منحرفة وتحتاج لدعوة في ناس ما تصلي في ناس ما تصوم تحتاج حد يرشدها الطريق الصحيح وفي ناس كل حياتهم مشاكل ولو اتبعو الحق تستقيم حياتهم”.

وحول إحراق الفنان صالح العلوي للعود الخاص به قال أحد المعلقين: “افضل يحرقه ولا يعطيه حد لان لو اعطاه حد وعزف فيه ولكل مستمع يمكن ياخذ عليه اثم الله يثبته”.

وقالت أخرى “لو اعطاه اي شخص بيحمل وزره ليوم الدين لان المعازف محرمه مو معقوله يترك له سيئه جاريه بعد توبته الله يثبته ويهدي الجميع”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“العال الإسرائيلية” تكشف عن مكاسبها الكبيرة بفضل السعودية وسلطنة عمان

الهدهد

كاتب عماني متصهين مستاء من صلاة التراويح ويخاطب الأوقاف: “أنقذونا”

الهدهد

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين!

الهدهد

ذاكر نايك يصل مسقط ويُطمئن محبيه.. هذا ما طلبه في أول ظهور (فيديو)

الهدهد

سلطنة عمان.. مديرة مدرسة تعرض نفسها لزواج المسيار وتصف جسدها (شاهد)

الهدهد

سلطنة عمان لم تخالف الدول العربية هذا العام وتعلن الخميس أول أيام رمضان

الهدهد

هل يتم اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عمان؟.. أخبار متضاربة ومصادر عمانية تنفي

الهدهد

فضائح فساد داخل “الطيران العماني” كشفها عضو مجلس شورى تثير بلبلة واسعة

الهدهد

رسالة مفتي سلطنة عمان لمحمد بن سلمان بعد صلح السعودية وإيران

الهدهد

أطفال عمانيون يقتحمون الإعصار في مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

الهدهد

أخدود السخاء.. منخفض جوي يجتاح سلطنة عمان والأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

الهدهد

ذاكر نايك في سلطنة عمان لأول مرة واحتفاء عماني واسع بالداعية الشهير

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو مروع وكارثي.. عصابة من الأفارقة تعذب ليبيين لأسباب مجهولة

“العال الإسرائيلية” تكشف عن مكاسبها الكبيرة بفضل السعودية وسلطنة عمان

سلطان النيادي يجيب: هل يصوم في الفضاء بينما يتوالى النهار والليل كل 90 دقيقة؟

كاتب عماني متصهين مستاء من صلاة التراويح ويخاطب الأوقاف: “أنقذونا”

برعاية إيران.. اجتماع سري بين ابن سلمان وقيادي بالمخابرات السورية وراء عودة العلاقات

مصر.. سعر الدولار يُحلق في السوق السوداء وتوقعات بتخطيه حاجز الـ 40 جنيها

ظاهرة فلكية نادرة..اصطفاف نادر لـ5 كواكب خلال نهاية شهر مارس

كريستيانو رونالدو يُشيد بالدوري السعودي .. ماذا قال عنه؟!

الأطباء يحذرون.. لهذا السبب تجنب استخدام أعواد القطن عند تنظيف أذنيك

هل يقترب ميسي من العودة إلى برشلونة؟ تقرير يجيب على ذلك

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC