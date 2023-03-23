العماني صالح العلوي يعتزل الفن ويحرق عوده على المباشر (فيديو)

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وطن – أعلن عازف العود العماني، الفنان صالح العلوي اعتزاله الفن وحرقه آلة العود خاصته، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية، وسط دعوات للتأكد من صحة قراره وأنه ليس مجرد ركوبا على موجات الترند.

اعتزال صالح العلوي

وشارك العلوي مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يضرم النار في العود الخاص به، في خطوة يؤكد بها قرار الاعتزال.

فنان عماني يعلن اعتزاله الفن وحرقه آلة العود

الخاصة به pic.twitter.com/ITPwDI9aRT — أخبار عمان (@omaniyanews) March 23, 2023

وأكد العلوي أن قراره جاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأن حرقه آلة العود الخاصة به والبالغ سعرها ألف ريال عماني، هو إعلان منه ببدء صفحة جديدة.

بمناسبة حلول شهر #رمضان_المبارك، الداعية الرحال صالح العلوي يحرق آلة العود الخاصة به والبالغ سعرها ألف ريال عماني ويعلن بدء صفحة جديدة.#هيئة_مشاهير_عمان pic.twitter.com/p8mQBaPFU4 — هيئة مشاهير عمان (@OMNCelebrities) March 22, 2023

وعن السبب وراء تركه عالم الفن، أشارت بعض الصفحات والحسابات على تويتر في سلطنة عُمان أن العلوي سيتوجه إلى الدعوة في سبيل الله عوضاً عن الفن.

الفنان القدير صالح العلوي يعتزل الساحة الفنية، ويتفرغ لنشر الدعوة الإسلامية 🌹

الله يثبتك 😑#رمضان_كريم #خطوة_للخير pic.twitter.com/481fXpPovN — مريم بنت محمد البلوشية (@Maryambalushi01) March 23, 2023

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ترحيب واسع بقرار الفنان صالح العلوي

احتفى نشطاء السوشيال ميديا في سلطنة عُمان بقرار الفنان القدير صالح العلوي باعتزاله الفن.

حيث كتبت فاطمة “سبحان الله فنان وماحد يعرفه…عسى الناس تعرفك بعد نشر الإسلام لو أن عمان دولة مسلمة لا تحتاج لمن ينشر الإسلام فيها إلا إذا القصد نشر الإسلام في الدول الأخرى الغير مسلمة، انزين العود كأنه جديد ياخي لو عطيته ود شنان”.

سبحان الله فنان وماحد يعرفه…عسى الناس تعرفك بعد نشر الإسلام لو أن عمان دولة مسلمة لا تحتاج لمن ينشر الإسلام فيها إلا إذا القصد نشر الإسلام في الدول الأخرى الغير مسلمة، انزين العود كأنه جديد ياخي لو عطيته ود شنان — 🇴🇲Fatma̴ ̴Abdulla̴̴h (@oman_alshmookh) March 23, 2023

ليرد عليها علي: “اختي فاطمه في عمان في ناس منحرفة وتحتاج لدعوة في ناس ما تصلي في ناس ما تصوم تحتاج حد يرشدها الطريق الصحيح وفي ناس كل حياتهم مشاكل ولو اتبعو الحق تستقيم حياتهم”.

اختي فاطمه في عمان في ناس منحرفه وتحتاج لدعوه في ناس ما تصلي في ناس ما تصوم تحتاج حد يرشدها الطريق الصحيح وفي ناس كل حياتهم مشاكل ولو اتبعو الحق تستقيم حياتهم — Ali Alkalbani (@AliAlka75904169) March 23, 2023

وحول إحراق الفنان صالح العلوي للعود الخاص به قال أحد المعلقين: “افضل يحرقه ولا يعطيه حد لان لو اعطاه حد وعزف فيه ولكل مستمع يمكن ياخذ عليه اثم الله يثبته”.

افضل يحرقه ولا يعطيه حد لان لو اعطاه حد وعزف فيه ولكل مستمع يمكن ياخذ عليه اثم الله يثبته — qusai (@qusai23724002) March 23, 2023

وقالت أخرى “لو اعطاه اي شخص بيحمل وزره ليوم الدين لان المعازف محرمه مو معقوله يترك له سيئه جاريه بعد توبته الله يثبته ويهدي الجميع”.