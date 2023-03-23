الخميس, مارس 23, 2023
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الهدهد

“العال الإسرائيلية” تكشف عن مكاسبها الكبيرة بفضل السعودية وسلطنة عمان

فتحت كلٌّ من سلطنة عمان والسعودية أجواءهما أمام الطيران الإسرائيلي في خطوةٍ فجّرت الغضب

كتب خالد الأحمد
مكاسب الطيران الإسرائيلي بعد فتح الأجواء العمانية والسعودية watanserb.com
المسار الجديد عبر المجال الجوي السعودي والعماني سيتيح لشركة العال الإسرائيلية توسيع رحلاتها إلى آسيا وأستراليا
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وطن– أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية (ELAL.TA) اليوم، أنها ستستأنف رحلاتها إلى الهند في أكتوبر بعد توقّف استمرّ 3 سنوات، وأوضحت أنّ زمن الرحلات سيكون أقصر بالنظر لإمكانية التحليق فوق السعودية وسلطنة عمان.

الطيران الإسرائيلي يجني مكاسب بفضل السعودية وعمان

ويأتي هذا بعد أن أعلنت الخطوط الجوية الإسرائيلية المحدودة، أنها ستصبح أول ناقلة وطنية إسرائيلية تستخدم ممرًا جديدًا فوق السعودية وعمان، بعد انضمام مسقط إلى الرياض في السماح بتحليق المدنيين الإسرائيليين في مجالها الجوي، وفق وكالة رويترز.

وستسير شركة الطيران بدولة الاحتلال أربع رحلات أسبوعياً إلى مومباي من تل أبيب باستخدام طائرات بوينغ 737، ومن المتوقّع أن تستغرق الرحلة خمس ساعات و50 دقيقة بدلاً من سبع ساعات و45 دقيقة، قبل الاتفاق مع السعودية وسلطنة عمان على فتح الأجواء.

كما ستسير رحلتين أسبوعياً إلى نيودلهي باستخدام طائرات من طرازي بوينغ 777 أو 787 الأكبر حجماً. وذكرت العال أنّ زمن الرحلة على هذا المسار سينخفض إلى ست ساعات و50 دقيقة من تسع ساعات قبل ذلك.

وأضافت الشركة أنّ رحلة إل عال رقم 083، التي ستغادر مطار بن غوريون في تل أبيب في المساء، ستستغرق أقل بساعتين ونصف من ذي قبل، للوصول إلى بانكوك قبل الاتفاق المذكور.

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وتقول العال إنّ المسار الجديد عبر المجال الجوي السعودي سيتيح لها توسيع رحلاتها إلى آسيا وأستراليا.

ونقلت الوكالة عن دينا بن تل جنانسيا، المديرة التنفيذية لشركة العال قولها: “تفخر بكونها أول شركة طيران إسرائيلية تحلق فوق سماء المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتشارك بنشاط في تاريخ دولة إسرائيل”.

ووافقت مسقط الشهرَ الماضي على فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدني الإسرائيلية لتنضمّ في هذه الخطوة إلى الرياض. وتستخدم شركة العال المسار الجديد في رحلاتها إلى آسيا. وقالت العال إن الممر السعودي الجديد سيسمح لها بتوسيع طرقها في آسيا وأستراليا.

تفويض مقيّد

ومنذ اتفاقيات تطبيع اتفاقيات أبراهام لعام 2020، سمحت المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات من وإلى الإمارات والبحرين.

لكنّ هذا التفويض لم يمتدّ ليشمل الرحلات المغادرة والوصول إلى وجهات أخرى حتى الشهر الماضي، كجزء من اتفاقية متعددة الأطراف لنقل السيطرة على جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة العربية السعودية بوساطة إدارة بايدن.

وتمّ التوصل إلى هذه الصفقة خلال رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، حيث قامت واشنطن والقدس بتأطير القرار السعودي بفتح مجالها الجوي لجميع الرحلات الجوية التجارية كخطوة أولى نحو التطبيع مع إسرائيل.

المصدررويترز + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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