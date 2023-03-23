الخميس, مارس 23, 2023
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حياتنا

احذروا..5 أخطاء شائعة تجنبوها خلال الإفطار

منها عدم شرب كمية كافية من الماء

كتب ايمان الباجي
احذروا..5 أخطاء شائعة تجنبوها خلال الإفطار watanserb.com
وجبة الإفطار
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وطناستقبلت الشعوب العربية والإسلامية مطلع فجر اليوم الخميس شهر رمضان المبارك.

وخلال هذا الشهر، من المهم تناول الطعام بشكل متوازن والتركيز على الأطعمة التي يحتاجها الجسم دون إفراط.

و في هذا الصدد، قال موقع “viva.co.id” إن الكثير من الأشخاص يرتكبون أخطاء غذائية عديدة خلال وجبة الإفطار، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة.

الإفراط في تناول الطعام

بعد جوع يوم طويل خلال شهر رمضان، قد يميل الكثير من الناس إلى الإفراط في تناول الطعام أثناء وجبة الإفطار. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وحتى زيادة الوزن.

فمن المهم أن تتناول وجبة خفيفة ثم تنتظر بعض الوقت قبل تناول وجبة أكبر.

الإكثار من الحلويات

من الشائع تناول الكثير من المشروبات السكرية والحلويات أثناء وجبة الإفطار، لكن هذا في الواقع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم.
من الشائع أن نتناول الكثير من المشروبات السكرية والحلويات أثناء وجبة الإفطار
لذا، من الأفضل تناول المصادر الطبيعية للسكر مثل الفاكهة وتجنب المشروبات السكرية والحلويات.

تناول الطعام بسرعة كبيرة

بعد يوم من الصيام، قد يكون من المغري تناول الطعام بسرعة، ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. لذا، من المهم أن تأكل طعامك ببطء.

عدم شرب كمية كافية من الماء

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من الضروري أن تحافظ على رطوبة جسمك أثناء الإفطار.

خلال شهر رمضان، يميل الكثير من الناس إلى التركيز على الطعام ونسيان شرب كمية كافية من الماء.

لذا، من المستحسن شرب كميات كافية من الماء مقسمة في الفترة بين الفطور والسحور، أي ما يقارب اللتر والنصف لتفادي مخاطر الجفاف.

من الضروري أن تحافظ على رطوبة جسمك أثناء الإفطار

شرب الشاي

يحب العديد من الأشخاص شرب الشاي أثناء وجبة الإفطار.

لكن، اتضح من خلال العديد من الدراسات أن شرب الشاي له مخاطر صحية عديدة، مما يجعلك ترغب في التبول كثيرا أو بشكل عاجل.

المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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