الخميس, مارس 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدأول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين...
الهدهد

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين!

الاتصال تناول التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة

كتب سالم حنفي
اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان watanserb.com
اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان
- Advertisement -

وطن- في واقعة وصفها الكرملين بالأولى من نوعها، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع سلطن عمان هيثم بن طارق، وهو أول اتصال من نوعه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الكرملين في بيان له إن هذا الاتصال الثنائي الأول على المستوى الأعلى، تضمن استعراضا مفصلا لوضع التعاون الروسي العماني الحالي وآفاق تطويره، وذلك وفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم“.

وأضاف البيان أن المحادثة أولت اهتماما خاصا لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تبادل زعيما البلدين وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيان أن الرئيس الروسي هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق والشعب العماني بحلول شهر رمضان المبارك الذي بدأ اليوم الخميس.

من جانبها، قالت وكالة الانباء العمانية على “تويتر” أن “صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظَّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرّئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتّحادية.”

الرئيس الروسي يهاتف سلطان عمان في أول اتصال من نوعه بين البلدين
الرئيس الروسي يهاتف سلطان عمان في أول اتصال من نوعه بين البلدين
- Advertisement -

ولفتت الوكالة إلى أنه ” جرى خلاله استعراض مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين الصّديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النّظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك.”

الاتصال الأول منذ 1985.. بوتين وسلطان عمان يبحثان سبل التعاون
الاتصال الأول منذ 1985.. بوتين وسلطان عمان يبحثان سبل التعاون

تاريخ العلاقات الروسية-العمانية

يشار إلى أن الاتحاد السوفيتي، كان قد أقام علاقات دبلوماسية مع معظم الممالك العربية في الخليج العربي في الثمانينيات، ولا سيما مع سلطنة عمان، حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1985، ليتم بعد عامين افتتاح سفارة سوفيتية في مسقط، عاصمة السلطنة.

وتستند العلاقات بين البلدين إلى اتفاقيات التعاون المبرمة في التسعينيات، بما في ذلك، اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني، والتعاون في العلوم والثقافة والتعليم، وبشأن التفاعل بين غرف التجارة والصناعة، والتعاون بين وكالة الأنباء “تاس” الروسية ووكالة “الأنباء العمانية”.

تجدر الإشارة إلى أن الاتصالات الثنائية بين روسيا وعمان تكثفت في أوائل القرن الحادي والعشرين، عندما تم تشكيل مجلس الأعمال في عام 2005 لتعزيز التعاون بين الطرفين، وأول ما بدأت به الدولتان هو تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية، وكذلك المشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل.

المصدرتويتر، وكالة الانباء العمانية، موقع روسيا اليوم، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

ذاكر نايك يصل مسقط ويُطمئن محبيه.. هذا ما طلبه في أول ظهور (فيديو)

الهدهد

سلطنة عمان.. مديرة مدرسة تعرض نفسها لزواج المسيار وتصف جسدها (شاهد)

الهدهد

سلطنة عمان لم تخالف الدول العربية هذا العام وتعلن الخميس أول أيام رمضان

الهدهد

حوار “بالألغاز” بين بوتين والرئيس الصيني يثير قلق الغرب (فيديو)

الهدهد

هل يتم اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عمان؟.. أخبار متضاربة ومصادر عمانية تنفي

الهدهد

فضائح فساد داخل “الطيران العماني” كشفها عضو مجلس شورى تثير بلبلة واسعة

الهدهد

السيسي يكشف سر “حنيته” الزائدة على المصريين ووصية والدته (فيديو)

الهدهد

طائرة روسية تنجو من صاروخ أوكراني بأعجوبة (فيديو)

الهدهد

رسالة مفتي سلطنة عمان لمحمد بن سلمان بعد صلح السعودية وإيران

الهدهد

أطفال عمانيون يقتحمون الإعصار في مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

الهدهد

أخدود السخاء.. منخفض جوي يجتاح سلطنة عمان والأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

الهدهد

قرار الجنائية الدولية بتوقيف بوتين.. لماذا بدا ضاحي خلفان متوترا لهذه الدرجة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ملف تعمل عليه كل يوم.. رئيسة وزراء إيطاليا تحذر من انهيار تونس وتطلب من إسرائيل دعمها

موقع عبري: العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو سقطت في أزمة خطيرة!

تخلّص من السمك على الفور إذا رأيت هذا لأنه قد يكون خطيرًا للغاية..

زوجة حسن شاكوش ترقص بأمر منه أمام الرجال (فيديو)

احذر! هذا هو المشروب الذي يجب ألا تعطيه للأطفال عند السفر بالطائرة

5 أشياء تلفت نظر صاحب العمل خلال المقابلة

“سانشيز” يخضع مجدداً.. إسبانيا تستعد لتسليم السيطرة على سماء الصحراء الغربية للمغرب!

جورجينا ردوريغيز تكشف وشماً خاصاً جداً أمام الكاميرات في أول بث مباشر لها!

فيديو مهين لتدافع جزائريين للحصول على مواد غذائية!.. ما حقيقته ومن يقف خلفه؟! (شاهد)

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC