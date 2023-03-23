أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين!

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وطن- في واقعة وصفها الكرملين بالأولى من نوعها، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع سلطن عمان هيثم بن طارق، وهو أول اتصال من نوعه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الكرملين في بيان له إن هذا الاتصال الثنائي الأول على المستوى الأعلى، تضمن استعراضا مفصلا لوضع التعاون الروسي العماني الحالي وآفاق تطويره، وذلك وفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم“.

وأضاف البيان أن المحادثة أولت اهتماما خاصا لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تبادل زعيما البلدين وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيان أن الرئيس الروسي هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق والشعب العماني بحلول شهر رمضان المبارك الذي بدأ اليوم الخميس.

من جانبها، قالت وكالة الانباء العمانية على “تويتر” أن “صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظَّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرّئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتّحادية.”

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ولفتت الوكالة إلى أنه ” جرى خلاله استعراض مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين الصّديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النّظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك.”

جرى خلاله استعراض مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين الصّديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النّظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 23, 2023

تاريخ العلاقات الروسية-العمانية

يشار إلى أن الاتحاد السوفيتي، كان قد أقام علاقات دبلوماسية مع معظم الممالك العربية في الخليج العربي في الثمانينيات، ولا سيما مع سلطنة عمان، حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1985، ليتم بعد عامين افتتاح سفارة سوفيتية في مسقط، عاصمة السلطنة.

وتستند العلاقات بين البلدين إلى اتفاقيات التعاون المبرمة في التسعينيات، بما في ذلك، اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني، والتعاون في العلوم والثقافة والتعليم، وبشأن التفاعل بين غرف التجارة والصناعة، والتعاون بين وكالة الأنباء “تاس” الروسية ووكالة “الأنباء العمانية”.

تجدر الإشارة إلى أن الاتصالات الثنائية بين روسيا وعمان تكثفت في أوائل القرن الحادي والعشرين، عندما تم تشكيل مجلس الأعمال في عام 2005 لتعزيز التعاون بين الطرفين، وأول ما بدأت به الدولتان هو تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية، وكذلك المشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل.