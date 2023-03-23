الخميس, مارس 23, 2023
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أنتج فيلما مسيئا للنبي محمد..السياسي الهولندي الشهير أرنود فان دورن يعلن إسلام والدته! (شاهد)

فان دورن كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب الهولندي الحاكم السابق، أكثر الأحزاب اليمينية تطرفاً وتشدداً ضد الإسلام والمسلمين

كتب فهمي الورغمي
السياسي الهولندي الشهير أرنود فان دورن watanserb.com
السياسي الهولندي الشهير أرنود فان دورن
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وطن- تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، فاجأ السياسي الهولندي أرنود فان دورن، الذي سبق أن أنتج فيلما مسيئا عن النبي محمد -عليه السلام- متابعيه بدخول والدته للإسلام.

ونشر “دورن” عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة له تجمعه بوالدته، قال فيها:” أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله”.

وأضاف:” الله أكبر. بعد 10 سنوات من إسلامي الآن أمي”، موجها شكره للجميع على عائهم الصادق له ولوالدته.

وكان دورن قد أنتج فيلما مسيئا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعلن إسلامه في أبريل عام 2013، والذي يرى أنه كان قرارا جيدا للغاية، بالرغم من تصنيف البعض له، على حد قوله، بأنه خائن.

وأرنود فان دورن،54 عاما، هو نائب رئيس الحزب الهولندي الحاكم السابق، أكثر الأحزاب اليمينية تطرفاً وتشدداً ضد الإسلام والمسلمين، وكان يتخذ من العداء للإسلام فكرة رئيسية لكل دعاية انتخابية، وأنتج فيلم “فتنة” المسيء للنبي قبل أن يعتنق الإسلام منذ 7 أعوام .

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ودورن حالياً هو عضو المجلس البلدي في مدينة لاهاي، ورئيس مجلس إدارة حزب الوحدة، وهو حزب مبني على مبادئ إسلامية، كما أنه سفير علاقات المشاهير في جمعية الدعوة الإسلامية الكندية في أوربا.

السياسي الهولندي الشهير أرنود فان دورن يعلن إسلام والدته
السياسي الهولندي الشهير أرنود فان دورن يعلن إسلام والدته

قصة إسلام أرنود فان دورن

وسبق أن تحدث “دورن”عن قصّة هدايته، وقال إنّه قبل أن يدخل النّور إلى قلبه كانت نظرته متعصّبة ضدّ الإسلام والمسلمين، وكان ينشط مع أعضاء حزب “الحرية” في تحذير الناس من هذا الدّين، وأنتجوا فيلما عنوانه “فتنة” ليثبتوا للمجتمع الغربيّ بأنّ الإسلام دين فتنة وأهله دعاة فتنة.

وأضاف “دورن” قائلا إنّ ردود الفعل على الفيلم كانت كبيرة جداً، حيث رأى فيه الغاضبون والمحزونون إساءة بالغة إليهم وإلى دينهم ونبيّهم، ما جعلني أحسّ بأنّ شيئاً ما غير صحيح، فلقد جرحنا كثيرا من النّاس ولا يمكن أن يخطئ 1,2 مليار إنسان، وذلك وفقا لتصريحات صحفية عديدة كان قد أدلى بها عن طريقة دخوله للإسلام.

ولفت إلى أنه بعد أن دهش لردود الفعل العالمية الغاضبة ضدّ الفيلم، توجّه إلى المسجد ليتعرّف على الدين الإسلامي أكثر، وأخذ مصحفاً مترجماً وكتابا لسيرة النبيّ محمّد (عليه الصّلاة والسّلام)، وبدأ يقرأ القرآن الكريم بهدف الذم والقدح في الإسلام، ولكنّه بدأ يتراجع عن هدفه مع قوة وتأثير العبارات التي وقف أمامها، فتقدّم إلى إمام المسجد ليسأل بعض الأسئلة التي أراد أن يعرف إجاباتها عن الدين الإسلامي.

نطق الشهادتين

كما أوضح أنه بعد أن أهداه الإمام كتبا يقرؤها، عاد بعد ثلاثة أشهر ليصلي مع جماعة المسلمين، بعد أن اعتنق الإسلام ونطق الشهادتين، ليؤكّد بعدها أنّ القرآن هو مرشده وأن النظرة عن الإسلام الموجودة عند كثير من الغربيين، هي النّظرة المحرّفة التي يقدّمها الإعلام والسياسيون، وعلى كلّ شخص أن يبحث بنفسه ليعرف الحقيقة.

السورة الأكثر تأثيرا على “درون”

وقال “دورن” إنّ سورة النساء وتحديداً الآيات من 36 إلى 40 هي الأكثر تأثيراً عليه، ومن خلالها شعر بمحبّة هذا الدّين الذي يضع دستورا للعلاقة بين النّاس، وبينهم وبين خالقهم، حيث يقول الله تعالى: ((وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (36) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (37) وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40))).

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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