الأربعاء, مارس 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمنع التصوير في الحرم المكي لأسباب تسويقية.. مسؤول سعودي يرد على خبر...
الهدهد

منع التصوير في الحرم المكي لأسباب تسويقية.. مسؤول سعودي يرد على خبر أثار ضجة

شائعة منع التصوير في الحرم المكي تزامن ترديدها مع إعلان السلطات ضوابط لاستعدادات المساجد لشهر رمضان

كتب خالد السعدي
منع التصوير في الحرم المكي watanserb.com
الحرم المكي
- Advertisement -

وطن – أثيرت ضجة على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد ترديد أنباء زعمت أن سلطات المملكة العربية السعودية اتخذت قرارا بمنع التصوير في الحرم المكي، فيما ردّ مسؤول سعودي على هذه المعلومات.

المعلومات التي كانت قد انتشرت خلال الأيام الماضية، كانت قد زعمت أن السعودية منعت التصوير داخل الحرم بسبب صناع المحتوى والتقاطهم صورا تسويقية للعمرة أمام الكعبة لأسباب تجارية، ويخص التسويق كما زعم بعض النشطاء الترويج لـ”عبايات وجلبابات وخمارات حرير”.

مسؤول سعودي يرد على الشائعة

إلا أن مسؤولا سعوديا رد على هذه المزاعم، حيث نفى مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلاميّة ما تردّد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع التصوير في الحرم المكي، وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن “القرار لا يتعلّق البتّة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلّين في الحرمين الشريفين”.

وأضاف: “يمكن رؤية آلاف من زوّار 1المسجد الحرام يلتقطون صوراً شخصية بالمسجد حتى الآن”.

الشائعة تزامنت مع إعلان ضوابط سعودية لاستعدادت المساجد في رمضان

هذه المعلومات تم ترديدها تزامنا مع قرار سعودي أصدره وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ تعميمًا لكافة فروع الوزارة بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لمايخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.

- Advertisement -

وشملت التوجيهات الصادرة للأئمة والمؤذنين، الالتزام بالتعليمات والمتمثلة في الانتظام التام في العمل وعدم التغيب في شهر رمضان المبارك إلا للضرورة القصوى، وحال الغيب لابد من تكليف من يقوم بالعمل مع التعهد بعدم الإخلال بالمسئوليات على ألا يتجاوز مدة الغياب المسموح بها.

وتضمنت كذلك، أنه لابد من الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم مكة أم القرى والتأكيد على رفع أذان العشاء في الوقت المحدد على أن تكون الإقامة وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، مع مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح والتخفيف عليهم قدر المستطاع وأن يكون الانتهاء في صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية تخفيفًا على المصلين.

ووجه الوزير السعودي، بالالتزام بجوامع الدعاء وعدم الإطالة فيه إلى جانب الاعتماد على ما صح من الأدعية المأثورة، والحرص على أهمية قراءة بعض الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات في دقائق معدودة.

ووفق التوجيهات أيضا، فعلى الأئمة والمؤذنين الالتزام بتركيب الكاميرات وعدم استخدامها لتصوير المصلين وعدم نقل الصلوات وبثها في وسائل الإعلام، وأن يكون الإمام مسئولا عن الإذن للمعتكفين ومعرفة بياناتهم وفق التوجيهات المبلغة مسبقا.

أما فيما يتعلق بجمع التبرعات فشدد عبد اللطيف آل الشيخ على عدم جمع التبرعات المالية لتفطير الصائمين، على أن يكون إفطار الصائمين في الأماكن المهيأة لذلك من ساحات المساجد وتحت مسئولية الإمام والمؤذنين وتنظيف المكان بعد الانتهاء من الإفطار، مع التنبيه على المصلين بعدم اصطحاب المصلين والمصليات لأبنائهم لما يحصل من تشويش على المصلين ما يفقدهم خشوعهم.

وشدد عبد اللطيف آل الشيخ على توجيه خدم المساجد بمضاعفة الجهد والعمل لنظافة المساجد وتهيئتها والتأكد من نظافة مصليات النساء في المساجد، على أن يتولى المراقبون تنفيذ هذه التوجيهات ورفع تقارير يومية عن ملاحظتهم لمعالجتها أولا بأول.

المصدرفرانس برس + تويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تبدأ في رمضان.. رامي مخلوف يحذر من أحداث “غريبة مرعبة”.. ما علاقة السعودية؟

الهدهد

السعودية تُعلن موعد أول أيام رمضان: “لم تثبت رؤية الهلال”

الهدهد

شاهد برومو “رامز نيفر إند” لرمضان 2023 والسقا ومحمد رمضان ضمن الضحايا

الهدهد

خطة إسرائيلية لخنق القدس في شهر رمضان تنذر بتوترات جديدة.. ما فحواها؟

الهدهد

مشهد روحاني مهيب للحظة تغيير كسوة الكعبة استعدادا لرمضان (شاهد)

الهدهد

رامز جلال بهيئة الشيطان وظهور مرعب.. حقيقة تسريبات “رامز نيفر إند” (فيديو)

الهدهد

العربي 2 يكشف شبكته البرامجية لموسم رمضان 2023

تقارير

“رويترز” تحذر من انتفاضة جديدة.. مقاتلون فلسطينيون شباب ينهضون مع غليان الضفة الغربية!

الهدهد

للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي..نادي تشيلسي يعلن عن تنظيم حفل إفطار مفتوح في رمضان!

تقارير

السعودية وافقت على دخول وزير خارجية إسرائيل.. ما حدث لاحقا أجبره على إلغاء الزيارة!

الهدهد

بينهم محمد رمضان.. ضيوف “رامز نيفر إند” في رمضان 2023 وتفاصيل أخرى (شاهد)

الهدهد

وصلة رقص مثيرة لفتاتين شبه عاريتين مع علم التوحيد بالسعودية! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

احتجاجات نظام التقاعد.. شرطي فرنسي يُسقِط أحد المحتجين بالضربة القاضية (فيديو)

كويتي يكتشف خيانة زوجته بطريقة ماكرة لا تخطر على البال!

البرلمان الأردني يصوت لصالح طرد السفير الإسرائيلي ردا على خريطة سموتريتش

فنانة شهيرة تتغزل في سعد لمجرد بعد إدانته بالاغتصاب: “حنون ويحترم المرأة”! 

تعويم الجنيه.. البنك الدولي يقر تمويلاً لمصر بـ7 مليارات دولار.. هل اقترب القرار؟!

انفجار لغم في جنود إسرائيليين على الحدود مع لبنان.. أحدهم بترت ساقه! (شاهد)

بعد أوبرا وينفري.. سلمى حايك في الأردن وتعليق مفاجئ! (شاهد)

الأمير الحسين يرد على الوزير الإسرائيلي المتطرف “سيموترتش” بفيديو عسكري! (شاهد)

شاكيرا تتلقى خبرا صادما عن والدتها.. هل تعود من الولايات المتحدة للوقوف بجانبها؟

زلاتان إبراهيموفيتش يفحم الإعلام الغربي.. ماذا قال عن تنظيم قطر لكأس العالم؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC