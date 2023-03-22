الأربعاء, مارس 22, 2023
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رياضة

مسعود أوزيل يعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب

اعتزل الألماني أوزيل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب ل17 عاماً مع الأندية الأوروبية

كتب فارس أبو شيحة
اعتزال مسعود أوزيل watanserb.com
اعتزال مسعود أوزيل
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وطن- أعلن النجم الألماني مسعود أوزيل 34 عاماً، الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع العديد من الأندية الأوروبية ومنتخب ألمانيا الذي توج معه بنسخة كأس العالم 2014.

وقال الألماني أوزيل ذو الأصول التركية، بيانٍ رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،  جاء فيه: ” بعد دراسة متأنية، أعلن تقاعدي الفوري من كرة القدم الاحترافية، كانت رحلة مذهلة مليئة باللحظات التي لا تنسى”.

اعتزال مسعود أوزيل كرة القدم

وأضاف أوزيل بطل كأس العالم نسخة 2014، ” لقد حظيت بامتياز أن أكون لاعب كرة قدم محترف لما يقارب 17 عاماً، كما وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة. لكنني في الفترة الأخيرة عانيت من الإصابات، وأصبح من الواضح أكثر أن الوقت حان لترك المسرح الكبير في كرة القدم”.

كما وختم الألماني أوزيل بيانه، ” الآن أتطلع إلى كل ما هو أمامي مع زوجتي الجميلة أمين، وابنتاي الجميلتين إيلا وإيدا. ولكن يمكنكم التأكد من أنكم تسمعون مني وقت لأخر على وسائل التواصل الاجتماعي على الحساب الخاص بيّ”.

مسيرة مسعود أوزيل مع الأندية الأوروبية

ووجه النجم الألماني مسعود أوزيل الشكر إلى كافة الأندية التي لعب في صفوفها والمدربين كذلك خلال مسيرته الكروية الاحترافية، لعل أبرزها ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، وشالكه وفيردر بريمن الألمانيين وغيرهم.

اعتزال أوزيل
اعتزال أوزيل
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وكان أوزيل قد توج بنسخة مونديال كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا (المكاكين)، بعد الأداء الملفت للأنظار رفقة المنتخب في تلك النسخة آنذاك. بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

ألقاب مسعود أوزيل

وتوج النجم الألماني مسعود أوزيل، بالعديد من البطولات والألقاب على المستوى الفردي والجماعي مع كافة الأندية الأوروبية التي لعب معها، لعل أبرزها الدوري الإسباني وكأسي إسبانيا والسوبر مع ريال مدريد. و8 ألقاب محلية مع نادي أرسنال، وكأس ألمانيا مع فيردر بريمن.

أوزيل
أوزيل

يذكر بأن الألماني أوزيل كان آخر محطاته الكروية في الملاعب الأوروبية. مع فريق إسطنبول باشاكشهير التركي، الذي انتقل إلى صفوفه مع بداية الموسم الجاري، بعد رحليه عن نادي فنربخشة.

المصدروطن + مسعود أوزيل تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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