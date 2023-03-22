الأربعاء, مارس 22, 2023
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ليس كورونا كما أعلن شقيقه.. تردي صحة خالد الفيصل بسبب إذلاله من ابن سلمان

أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل يعيش حالة نفسية صعبة ويعاني من عدة أمراض

كتب خالد السعدي
حالة الأمير خالد الفيصل watanserb.com
مستشار الملك سلمان وأمير مكة خالد الفيصل
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وطن – كشف حساب العهد الجديد السعودي الشهير في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، معلومات صادمة عن حالة الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابته بفيروس كورونا.

الحساب السعودي شكّك عبر حسابه في “تويتر” في الرواية التي أعلنتها السلطات، وقال إن الأمير خالد يغيب منذ فترة عن أبرز الفعاليات والمهام التي كان يحضرها، ونقل عن مصدر طبي من داخل المستشفى الذير يرقد فيه الأمير خالد، أنه يعيش حالة نفسية صعبة، ويعاني من عدة أمراض، والسبب الرئيسي الإذلال الذي يصله من تصرفات ولي العهد محمد بن سلمان.

وأضاف أن الأمير خالد هو خارج التغطية عما يُخطط ويُنفذ في منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى الشكاوى التي يتلقاها حول (هدد جدة)، من تأخر في تعويض الناس إلى ارتفاع إيجارات المنازل، وقد كان من سابق يستطيع الوصول للملك ويشكو إليه ويبث همومه، أما الآن، لا يستطيع أخذ موعد دون الإذن من محمد بن سلمان.

وتابع: “زاده همّاً حينما قدم استقالته للملك، فقال له الملك: “إذا مشيت أنا، انت سوف تمشي”.

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يُشار إلى أن الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة السابق، كان قد أعلن أمس الثلاثاء إصابة أخيه، الأمير خالد الفيصل، بفيروس كورونا.

جاء الإعلان خلال الكلمة التي ألقاها الأمير تركي الفيصل في حفل جائزة الملك فيصل العالمية، وقال فيها: “نحنُ نعيشُ هذه الأيامَ ذكرى استشهادِ الفيصلِ، مَنْ تحمِلُ هذه الجائزةُ اسمَهُ، فلنقرأْ على روحِ الفيصلِ الفاتحَةَ”.

وأضاف: “اللهم اجعل هذا البلد آمناً معتبر، بقيادة خادمك سلمان المظفر وولي عهده دارئ الخطر، فأهلًا بنائبه أميرنا فيصل ومن حضر، لأنوب عن صاحب العبر، أخي خالد الذي أصابه الداء العسر، كورونا الوباء العكر؛ فاستمتعوا بمساء عطر، وابتهجوا بعطاء فكر، من كوكبة الفائزين في هذا السمر”.

خالد الفيصل قدم استقالته أكثر من مرة

وكانت معلومات قد كشفت في وقت سابق، أن خالد الفيصل قدم استقالته أكثر من مرة إلى الديوان الملكي، لكن في كل مرة كان ابن سلمان يضعها في الدرج، فانزعج الفيصل من تجاهل ابن سلمان وقرر مقابلة الملك وتقديم الاستقالة له شخصياً، لكن الملك أيضاً رفض.

خلافات خالد الفيصل ومحمد بن سلمان

وسبق أن كشفت مصادر سعودية أن الأمير خالد تمرد على ولي العهد وهدد بالتصعيد بسبب أوامر هدم عدد كبير من الأحياء في المدينة ضمن خطة التطوير، ما أثار غضبا واسعا بين السعوديين.

وفيما يزعم المسؤولون أن هذه المناطق عشوائية ويجب إزالتها، فقد أكدت المصادر الموثقة اندلاع أزمة بين أمير مكة ومحمد بن سلمان بسبب الأوامر التي أصدرها ولي العهد.

وأوضحت المصادر أن الأمير خالد الفيصل اعترض على الأوامر وأكد لولي العهد وأنها تسبب غضبا عارما في جدة، لكن محمد بن سلمان رفض اعتراضه وطالبه بتنفيذ أوامره فورا وإلا سيتم عزله.

ونوهت المصادر بأن الفيصل توعد محمد بن سلمان وأجرى اتصالات لمقابلة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز والحديث معه عن مخاطر المشروع ما ينذر بثورة ضد العائلة الحاكمة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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