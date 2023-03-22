كويتي يكتشف خيانة زوجته بطريقة ماكرة لا تخطر على البال!

- Advertisement -

وطن– شهدت الكويت قضية خيانة غريبة، حين اكتشف زوج خداع زوجته بطريقة ماكرة.

تنازل مقابل تنازل

وذكر حساب صحيفة “تفتيش الكويت” عبر تويتر، أن الزوج وضع جهاز تتبع لزوجته في سيارتها.

واكتشف الزوج لاحقاً أن زوجته تخونه مع شاب.

بطريقة ماكرة :

• شخص يضع جهاز تتبع لزوجته في سيارتها ليكتشف أنها تخونه مع شاب تقدم ضدها بقضية زنا وطلب منها التنازل عن الأبناء مقابل التنازل عن القضية . pic.twitter.com/oAIx1rBTjq — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) March 21, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوج قام برفع قضية زنا ضد زوجته، وطلب منها التنازل عن أبناءهما مقابل التنازل عن القضية .

الزنا في الكويت

الجدير بالذكر أن عقوبة الزنا في الكويت هي السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5000 دينار.

- Advertisement -

وكذلك تنص المادة 196 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني. إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج. بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا. بشرط أن يقبل المعاشرة الجنسية كما كانت.

ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها.

استثناءات!

كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية.

وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو وقف سير الإجراءات أو وقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة 194. ( والتي تنص على أنه كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرما منه وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. ولا تقل عن ستة أشهر .

ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل .