الأربعاء, مارس 22, 2023
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حياتنا

كويتي يكتشف خيانة زوجته بطريقة ماكرة لا تخطر على البال!

الزوج قام برفع قضية زنا ضد زوجته وطلب منها التنازل عن أبناءهما مقابل التنازل عن القضية

كتب رفيف عبدالله
كويتي يكتشف خيانة زوجته بطريقة ماكرة لا تخطر على البال! watanserb.com
تعبيرية
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وطن– شهدت الكويت قضية خيانة غريبة، حين اكتشف زوج خداع زوجته بطريقة ماكرة.

تنازل مقابل تنازل

وذكر حساب صحيفة “تفتيش الكويت” عبر تويتر، أن الزوج وضع جهاز تتبع لزوجته في سيارتها.

واكتشف الزوج لاحقاً أن زوجته تخونه مع شاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوج قام برفع قضية زنا ضد زوجته، وطلب منها التنازل عن أبناءهما مقابل التنازل عن القضية .

الزنا في الكويت

الجدير بالذكر أن عقوبة الزنا في الكويت هي السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5000 دينار.

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وكذلك تنص المادة 196 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني. إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج. بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا. بشرط أن يقبل المعاشرة الجنسية كما كانت.

ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها.

استثناءات!

كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية.

وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو وقف سير الإجراءات أو وقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة 194. ( والتي تنص على أنه كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرما منه وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. ولا تقل عن ستة أشهر .

ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل .

المصدرتفتيش الكويت
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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