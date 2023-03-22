قفزة الموت.. مغامر كُتب له عمر جديد ومشهد خطير يحبس الأنفاس (فيديو)

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وطن- بالنسبة لعشاق المغامرات الخطيرة، يعد القفز بالحبال نشاطًا مثيرًا يجب عليهم تجربته مرة واحدة على الأقل في حياتهم، إلا أن تلك التجربة قد تكون الأخيرة في حياة البعض، وهذا تقريبًا آخر شيء فعله أحد الهواة من هونغ كونغ عندما انقطع الحبل الذي كان مربوطا به، بعد القفز من شاهق.

مغامرة قفز بالحبل تنتهي بكارثة

خلال زيارته هو وأصدقائه تايلاند في إطار رحلة استكشافية في فبراير شباط الماضي، قرر مايك، وهو مواطن من هونغ كونغ تجربة أحد أخطر الهوايات على الإطلاق “القفز بالحبل”.

وعلى ارتفاع أكثر من 10 طوابق، ربط مايك نفسه بالحبل بطريقة ظن أنها محكمة، قبل أن يتبين له عكس ذلك حينما انقطع الحبل مباشرة بعد قفزه.

لكن الأمور لحسن حظ مايك لم تكن بذلك السوء، حيث أنه لم يسقط على الأرض مباشرة، بل إنه وجد نفسه في بركة مائية ليست بالعميقة لكنها خففت صدمة السقوط بنسبة كبيرة.

مغامرة قفز بالحبل في تايلاند كادت تنهي حياة سائح من هونغ كونغ…فيديو pic.twitter.com/s35TvudUmx — Waradana News (@NewsWaradana) March 22, 2023

نجاة غير متوقعة وتعويض مادي لا يُصدق

ظن الحضور وأصدقاء مايك أنه لن ينجو، حيث سارع الموظفون لسحبه من الماء لكنه سرعان ما استعاد وعيه وسبح بنفسه إلى السطح، حسب ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

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وفي أول تصريح له بعد الحادثة، قال مايك لوسائل إعلام محلية في تايلاند إنه شعر بالدوار من الارتطام الشديد بالماء الذي خلفه السقوط الكارثي، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يعاني مايك حالياً من كدمات قوية، وتورم حول عينه اليسرى، كما فقد طبقة كاملة من الجلد تحت إبطه، لكن الأمر لم يستدعِ بقائه بالمستشفى.

وطالب مايك حديقة القفز بتعويضه عن الحادث، لكن ردهم كان صادماً حيث عرضوا عليه فقط 47 جنيهًا إسترلينيًا مقابل تذكرته، مع التكفل بنفقات علاجه البالغة 190 جنيهًا إسترلينيًا!