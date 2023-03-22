الأربعاء, مارس 22, 2023
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فيديو مخيف لانهيار مبنى بشكل مفاجئ وسط الدوحة في “بن درهم” (شاهد)

توفي جراء انهيار المبنى وسط العاصمة القطرية شخص واحد على الأقل، وتم إنقاذ سبعة أشخاص فيما يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين

كتب خالد الأحمد
انهيار مبنى بشكل مفاجئ watanserb.com
انهيار مبنى بشكل مفاجئ
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وطن- أكدت السلطات القطرية سقوط مبنى سكني، اليوم الأربعاء، في العاصمة الدوحة. وتوفي شخص واحد على الأقل وتم إنقاذ سبعة أشخاص فيما يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر “تويتر“: “تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط مبنى سكني مكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)، بينما توفي شخص واحد كان من ضمن المتواجدين في المبنى”.

وأضافت الوزارة أن الأجهزة المختصة ستواصل عملها للتأكد من عدم وجود محشورين في المبنى، والتأكد من سلامة القاطنين في المنطقة المحيطة.

ولفتت وزارة الداخلية القطرية إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها للكشف عن أسباب انهيار المبنى في منطقة “بن درهم” وسط مدينة الدوحة.

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ولم تعرض السلطات تفسيرا على الفور لانهيار المبنى. وسمع في مقاطع مصورة صوت صافرات سيارات عقب الانهيار، مع سقوط جزء من المبنى على مبنى آخر مجاور.

من جانبه، طوق الدفاع المدني ورجال الشرطة المنطقة وتم منع الوصول إليها، ونقل عن قاطنين في المنطقة القول “إن المبنى انهار حوالى الساعة 8:18 صباحا، وإن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية”، مضيفا أن المبنى يضم العديد من العائلات الباكستانية والمصرية والفيليبينية.

بالفيديو.. إزالة الركام المحيط بالمبنى السكني المنهار "وسط الدوحة"
بالفيديو.. إزالة الركام المحيط بالمبنى السكني المنهار “وسط الدوحة”

مباشرة التحقيق

وأفاد العميد عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأن “جهات التحقيق باشرت إجراءاتها للكشف عن أسباب انهيار المبنى، الذي وقع حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا في منطقة /بن درهم/ وسط الدوحة“، مشيراً أيضاً إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

ووصف العميد المفتاح، في تصريحه لـ قنا ، حالة الجرحى بالخفيفة والمتوسطة، لافتا إلى أنهم يتلقون العلاج اللازم.

كما أشار إلى أن الفرق المختصة قامت بإخلاء العائلات من المبنى والمباني المجاورة “احترازيا”، ونقلها إلى أحد الفنادق “حيث يتلقون الدعم النفسي المناسب من الشرطة المجتمعية”.

وتعد حوادث سقوط المباني نادرة في قطر، حيث لقي أربعة عمال آسيويين مصرعهم وأصيب 6 آخرون في انهيار جزئي لمبنى في الدوحة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2005.

وذكرت مصادر الشرطة القطرية آنذاك، أن الحادث وقع نتيجة حمل زائد أدى إلى انهيار معدات انشائية قبالة الطابق الثالث من مبنى قيد الإنشاء كملحق لأحد الفنادق بالدوحة.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء القطرية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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