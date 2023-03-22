فيديو مخيف لانهيار مبنى بشكل مفاجئ وسط الدوحة في “بن درهم” (شاهد)

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وطن- أكدت السلطات القطرية سقوط مبنى سكني، اليوم الأربعاء، في العاصمة الدوحة. وتوفي شخص واحد على الأقل وتم إنقاذ سبعة أشخاص فيما يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر “تويتر“: “تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط مبنى سكني مكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)، بينما توفي شخص واحد كان من ضمن المتواجدين في المبنى”.

تمكنت فرق #الدفاع_المدني والجهات المختصة من انقاذ حياة (7) أشخاص جراء سقوط مبنى سكني مكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)، بينما توفي شخص واحد كان من ضمن المتواجدين في المبنى #الداخلية_قطر pic.twitter.com/eMQahc1hVX — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) March 22, 2023

وأضافت الوزارة أن الأجهزة المختصة ستواصل عملها للتأكد من عدم وجود محشورين في المبنى، والتأكد من سلامة القاطنين في المنطقة المحيطة.

ولفتت وزارة الداخلية القطرية إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها للكشف عن أسباب انهيار المبنى في منطقة “بن درهم” وسط مدينة الدوحة.

▫️انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق في منطقة #بن_درهم وسط العاصمة القطرية #الدوحة. ▫️فرق الدفاع المدني أعلنت إنقاذ 7 أشخاص ووفاة شخص واحد.#بوابة_الأخبار #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/u6KBNSgIhb — بوابة الأخبار | bawabaanews (@bawabaanews) March 22, 2023

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ولم تعرض السلطات تفسيرا على الفور لانهيار المبنى. وسمع في مقاطع مصورة صوت صافرات سيارات عقب الانهيار، مع سقوط جزء من المبنى على مبنى آخر مجاور.

أنهيار مبنى مكون من 4 طوابق بالدوحه وتحديداً ( فريج بن درهم ) ورجال الدفاع المدني حفظهم الله تمكنوا من اخراج 7 اشخاص ووفاة احد الساكنين وماتزال الأجهزة المختصة تواصل جهودها للتاكد من عدم وجود اشخاص آخرين وسلامة باقي المباني المُحيطة ….. pic.twitter.com/BC9xQJ3WzI — 𝕭𝖔-𝕸𝖊𝖘𝖍𝖆𝖑 🇶🇦 (@Qatar4ever8) March 22, 2023

من جانبه، طوق الدفاع المدني ورجال الشرطة المنطقة وتم منع الوصول إليها، ونقل عن قاطنين في المنطقة القول “إن المبنى انهار حوالى الساعة 8:18 صباحا، وإن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية”، مضيفا أن المبنى يضم العديد من العائلات الباكستانية والمصرية والفيليبينية.

مباشرة التحقيق

وأفاد العميد عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأن “جهات التحقيق باشرت إجراءاتها للكشف عن أسباب انهيار المبنى، الذي وقع حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا في منطقة /بن درهم/ وسط الدوحة“، مشيراً أيضاً إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

📹مشهد يوضح حجم الأضرار التي وقعت في مكان سقوط المبنى في منطقة بن درهم وسط الدوحة مع استمرار علميات رفع الأنقاض 📷تصوير: محمد فرج pic.twitter.com/73JUmoCXdG — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) March 22, 2023

ووصف العميد المفتاح، في تصريحه لـ قنا ، حالة الجرحى بالخفيفة والمتوسطة، لافتا إلى أنهم يتلقون العلاج اللازم.

كما أشار إلى أن الفرق المختصة قامت بإخلاء العائلات من المبنى والمباني المجاورة “احترازيا”، ونقلها إلى أحد الفنادق “حيث يتلقون الدعم النفسي المناسب من الشرطة المجتمعية”.

العميد عبدالله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية : الفرق المختصة تباشر تحقيقاتها في موقع انهيار المبنى السكني بمنطقة بن درهم#مرسال_قطر | #قطر pic.twitter.com/EjB7wYHc1R — مرسال قطر (@Marsalqatar) March 22, 2023

وتعد حوادث سقوط المباني نادرة في قطر، حيث لقي أربعة عمال آسيويين مصرعهم وأصيب 6 آخرون في انهيار جزئي لمبنى في الدوحة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2005.

وذكرت مصادر الشرطة القطرية آنذاك، أن الحادث وقع نتيجة حمل زائد أدى إلى انهيار معدات انشائية قبالة الطابق الثالث من مبنى قيد الإنشاء كملحق لأحد الفنادق بالدوحة.