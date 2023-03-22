الأربعاء, مارس 22, 2023
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فيديو جديد لـ عماد المبيض يكشف سبب خروجه من السعودية وقصة العقوبة الربانية

الداعية السعودي عماد المبيض نجح في مغادرة المملكة السعودية ووجّه انتقادات حادّة للسلطات في البلاد

كتب خالد السعدي
خروج عماد المبيض من السعودية watanserb.com
الداعية السعودي عماد المبيض
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وطن– ظهر الداعية السعودي البارز عماد المبيض، الذي كان إماماً لجامع الملك عبدالعزيز بالدمام، في مقطع فيديو جديد، أجاب فيه على سؤال عن سبب خروجه من المملكة، وهو الخروج الذي صاحبته حالة واسعة من الجدل على مدار الأيام الماضية.

وقال المبيض، في مقطع الفيديو، إنّ الله عز وجل أوجب على أهل العلم بيان الحق وعدم كتمانه، موضحاً أن الله هدّد الساكتين عن الحق.

وأضاف أنّ الدعاة إلى الله وأهل العلم هم صمام أمان الأمة من نزول العقوبة الربانية التي قد تنزل عن العلم، بسبب تقصيرهم في بيان الحق وتبيانه، موضحاً أن غادر السعودية لسدّ فرض كفاية.

وتابع: “لا يوجد اليوم إلا النادر في السعودية من يقول بالحق ويبينه للناس”، مشيراً إلى أنه غادر السعودية ليقومَ بدور أهل العلم المنوط بهم، ولفت إلى أن الهجرة من أعلى المقامات في مستويات أهل الإيمان.

وكان المبيض قد ظهر في مقطع فيديو سابق، بعد تمكّنه من مغادرة السعودية إلى العاصمة البريطانية لندن، قال فيه إنّه غادر السعودية بسبب “إغلاق جميع الأبواب في وجهه، أمام بيان الحق وإنكار المنكر”.

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وأضاف المبيض: “أوجب الله عز وجل على أهل العلم هذا الأمر، كنت أتمنى أن أتحدث وأنا على منبري بين الناس، ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء والدعاة، والخطباء، من سجن وتنكيل، ومحاكمات جائرة”.

وتابع :”الله شرّع عبادة عظيمة، هي عبادة الهجرة”، مشيراً إلى أن اللجوء إليها يكون عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله عز وجل، أو تبليغ دين الله، أو خاف على نفسه من الأذى والضرر.

المبيض طالب الملك سلمان وولي العهد بتقوى الله في العباد

وبرز عماد المبيض في الآونة الأخيرة، بعد ظهوره في مقطع فيديو، كان قدّم من خلاله النصح للقيادة السعودية، متمثّلةً في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، كما خاطب “المبيض” في حديثه، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

الفيديو الذي أحدث الأزمة، وتسبّب بجدل واسع قبل أيام، كان الشيخ عماد المبيض قد نشره على حسابه بتويتر، وطالب فيه الملك سلمان وولي عهده بأن يتقوا الله في الرعية.

كما هاجم “المبيض” في كلمته، رئيسَ هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مستنكِراً التحوّلات الجديدة في المملكة، وانشغال هيئة الترفيه بإقامة الحفلات التي لا تتناسب وقيمة المملكة في نظر المسلمين.

وبعد موجة جدل عارمة، تخلّلْتها مزاعم عن اختفائه قسرياً، أعلن المبيض تمكّنه من مغادرة السعودية، وقال: “بفضل من الله تمكنت الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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