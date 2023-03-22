الأربعاء, مارس 22, 2023
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شاكيرا تتلقى خبرا صادما عن والدتها.. هل تعود من الولايات المتحدة للوقوف بجانبها؟

نيديا خرجت من دائرة الخطر وبدأت تتعافى وخرجت من العناية في وقت متأخر من هذا اليوم

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تتلقى خبرا صادما عن والدتها.. هل تعود من الولايات المتحدة للوقوف بجانبها؟ watanserb.com
شاكيرا ووالدتها نيديا ريبول
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وطن– على الرغم من أن كل شيء يشير إلى أن شاكيرا تمكنت من النهوض من رمادها بعد انفصالها غير المتوقع عن جيرارد بيكيه. إلا أن الكولومبية تعاني مرة أخرى من نكسة مفاجئة تمامًا.

تجلط دم

وعلى الرغم من أن شاكيرا كرّست نفسها بالكامل في الأشهر الأخيرة لرعاية والدها ، الذي تم إدخاله إلى المستشفى في مناسبات مختلفة. فقد عانت والدتها الآن من تجلط الدم ، والذي أصيب به أيضًا وتم نقلها إلى مركز طبي بشكل عاجل.

شاكيرا مع والدتها نيديا ريبول

قبل بضع ساعات ، تم علاج نيديا ريبول ، والدة شاكيرا، من قبل المتخصصين الطبيين المعنيين في أحد مستشفيات برشلونة بعد دخولها بشكل عاجل.

خبر أطلق أجراس الإنذار ، خاصة بالنظر إلى أنه لم تظهر أي بيانات في أي وقت من الأوقات تشير إلى أن والدة شاكيرا كانت تعاني من أي مرض في صحتها.

جلطة في الساق

وذكرت قناة ” تيليموندو“، أن هذه الانتكاسة الصحية في حياة حماة بيكيه السابقة، حدثت نتيجة تجلط في الساق.

هذه حالة ناتجة عن تكون جلطة دموية في الوريد العميق داخل الساق، ومع ذلك ، لم تزداد الأمور سوءًا ، لأنها لم تصل إلى الدماغ.

والدة شاكيرا
شاكيرا مع والدتها نيديا ريبول ووالدها ويليام مبارك
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وتشير المعلومات إلى أن نيديا خرجت من دائرة الخطر، وبدأت تتعافى وخرجت من العناية في وقت متأخر من هذا اليوم.

وستتمكن والدة شاكيرا من مغادرة المستشفى تماماً حين يزول الخطر بشكل كامل.

وعكة قبل أسبوع

وذكرت القناة الأمريكية الناطقة بالإسبانية، أن والدة شاكيرا شعرت بوعكة يوم الجمعة الماضي، 17 مارس.

وفي ذلك اليوم، قررت نيديا ريبول الذهاب إلى مركز طبي موثوق لتتأكد أن لا شيء خطير أًصابها.

والدة شاكيرا
تعاني نيديا من تجلط في الدم

في تلك اللحظة، أجرى المتخصصون سلسلة من الفحوصات والتحاليل التي أسفرت عن نتائج تم إبلاغ والدة شاكيرا بها في وقت لاحق.

وأدركت والدة شاكيرا أنها تعاني من تجلط الدم.

ليس الوقت المناسب

مهما كان الأمر، فالحقيقة هي أنه ليس الوقت المناسب للفنانة. على الرغم من تحقيقها نجاحًا كبيرًا على المستوى الفني في أغنيتها مع بيزراب، أو أغنتيها الأخرى مع كارول جي.

والدة شاكيرا
الأم وابنتها تربطهما علاقة وثيقة

قبل عام تقريبًا ، اضطرت شاكيرا لمواجهة انتكاسة غير متوقعة تمامًا مع انفصالها عن لاعب برشلونة السابق بعد عقد من العلاقة الرومانسية.

الأمر الذي زاد الأمور سوءاً . عندما خضع والدها لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه لسقوط مروع تسبب في حدوث جلطات دموية في دماغه.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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