شاكيرا تتلقى خبرا صادما عن والدتها.. هل تعود من الولايات المتحدة للوقوف بجانبها؟

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وطن– على الرغم من أن كل شيء يشير إلى أن شاكيرا تمكنت من النهوض من رمادها بعد انفصالها غير المتوقع عن جيرارد بيكيه. إلا أن الكولومبية تعاني مرة أخرى من نكسة مفاجئة تمامًا.

تجلط دم

وعلى الرغم من أن شاكيرا كرّست نفسها بالكامل في الأشهر الأخيرة لرعاية والدها ، الذي تم إدخاله إلى المستشفى في مناسبات مختلفة. فقد عانت والدتها الآن من تجلط الدم ، والذي أصيب به أيضًا وتم نقلها إلى مركز طبي بشكل عاجل.

قبل بضع ساعات ، تم علاج نيديا ريبول ، والدة شاكيرا، من قبل المتخصصين الطبيين المعنيين في أحد مستشفيات برشلونة بعد دخولها بشكل عاجل.

خبر أطلق أجراس الإنذار ، خاصة بالنظر إلى أنه لم تظهر أي بيانات في أي وقت من الأوقات تشير إلى أن والدة شاكيرا كانت تعاني من أي مرض في صحتها.

جلطة في الساق

وذكرت قناة ” تيليموندو“، أن هذه الانتكاسة الصحية في حياة حماة بيكيه السابقة، حدثت نتيجة تجلط في الساق.

هذه حالة ناتجة عن تكون جلطة دموية في الوريد العميق داخل الساق، ومع ذلك ، لم تزداد الأمور سوءًا ، لأنها لم تصل إلى الدماغ.

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وتشير المعلومات إلى أن نيديا خرجت من دائرة الخطر، وبدأت تتعافى وخرجت من العناية في وقت متأخر من هذا اليوم.

وستتمكن والدة شاكيرا من مغادرة المستشفى تماماً حين يزول الخطر بشكل كامل.

وعكة قبل أسبوع

وذكرت القناة الأمريكية الناطقة بالإسبانية، أن والدة شاكيرا شعرت بوعكة يوم الجمعة الماضي، 17 مارس.

وفي ذلك اليوم، قررت نيديا ريبول الذهاب إلى مركز طبي موثوق لتتأكد أن لا شيء خطير أًصابها.

في تلك اللحظة، أجرى المتخصصون سلسلة من الفحوصات والتحاليل التي أسفرت عن نتائج تم إبلاغ والدة شاكيرا بها في وقت لاحق.

وأدركت والدة شاكيرا أنها تعاني من تجلط الدم.

ليس الوقت المناسب

مهما كان الأمر، فالحقيقة هي أنه ليس الوقت المناسب للفنانة. على الرغم من تحقيقها نجاحًا كبيرًا على المستوى الفني في أغنيتها مع بيزراب، أو أغنتيها الأخرى مع كارول جي.

قبل عام تقريبًا ، اضطرت شاكيرا لمواجهة انتكاسة غير متوقعة تمامًا مع انفصالها عن لاعب برشلونة السابق بعد عقد من العلاقة الرومانسية.

الأمر الذي زاد الأمور سوءاً . عندما خضع والدها لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه لسقوط مروع تسبب في حدوث جلطات دموية في دماغه.