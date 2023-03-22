سلطنة عمان.. مديرة مدرسة تعرض نفسها لزواج المسيار وتصف جسدها (شاهد)

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وطن- أثار منشور متداول في سلطنة عُمان، عرضت فيه سيدة- ادعت خلاله أنها عمانية تعمل مُديرة مدرسة- نفسها للزواج على طريقة المسيار، أثار حفيظة الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عمانية تعرض نفسها للزواج عبر المسيار

السيدة التي ادعت أنها مواطنة عمانية تعمل مُديرة مدرسة، قالت إن عمرها 29 عاما، وقدمت بعض الأوصاف حول جسدها.

مغرد عماني : من متى بنات السلطنه يطلبن زواج المسيار ومن الذي حلله في السلطنة ؟ pic.twitter.com/tzmRXPcTRA — أخبار عمان (@omaniyanews) March 22, 2023

حيث أكدت أنها بيضاء البشرة بطول 170 سنتيمترا وبقوام رشيق، حيث عرجت على أنها تزن 63 كيلوغراما.

العمانية المزعومة، أصرت أنها تريد كتابة “عقد مسيار” مع شخص جاد، على حد قولها، وأقرت قبل كل شيء أنها مطلقة وليس لديها أطفال، كما أنها فوق ذلك موظفة حكومية.

بهذه الطريقة المهينة والمستفزة، عبرت العمانية المزعومة عن رغبتها الدخول قي علاقة زواج مسيار مع أحد الرجال في السلطنة.

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لكن هذا المنشور، أثار غضبا واسعا وانتقادات وجهها ناشطون إلى هذه المرأة، دون التمكن من معرفة هويتها أو صحة ادعاءاتها.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة

وفي رد غاضب على ما قالته، عقب مغرد عماني بالقول “من متى بنات السلطنه يطلبن زواج المسيار ومن الذي حلله في السلطنة ؟”.

مغرد عماني : من متى بنات السلطنه يطلبن زواج المسيار ومن الذي حلله في السلطنة ؟ pic.twitter.com/tzmRXPcTRA — أخبار عمان (@omaniyanews) March 22, 2023

ليرد عليه آخر: “هذا نوع من انواع النصب والاحتيال المنتشر في التكتوك”.

هذا نوع من انواع النصب والاحتيال المنتشر في التكتوك. — Mohamed Said (@m_said_88) March 22, 2023

وقالت أخرى: “مسيار وتريده بعد كفو ويخاف الله”.

مسيار وتريده بعد كفو ويخاف الله 🙂 — سيدة نفـــــســ🌸ي (@Rasha35626823) March 22, 2023

وعقب خالد المطروشي: “اولا قبل التعليق. وش هو تعريف الزواج المسيار. وهل يجوز شرعا او لا…قريت الكثير في هذا الموضوع.”

وأوضح:”والخلاصة زواج المسيار هو زواج طبيعي نفس الزواج العادي ولكن تتنازل الزوجة عن بعض الحقوق مثل النفقة او المسكن.اما شروط الزواج الشرعي فهي موجودة في المسيار. اما غير ذلك فهو ضحك على العقول”.

اولا قبل التعليق. وش هو تعريف الزواج المسيار. وهل يجوز شرعا او لا

قريت الكثير في هذا الموضوع.والخلاصة زواج المسيار هو زواج طبيعي نفس الزواج العادي ولكن تتنازل الزوجة عن بعض الحقوق مثل النفقة او المسكن.اما شروط الزواج الشرعي فهي موجودة في المسيار. اما غير ذلك فهو ضحك على العقول — خالد المطروشي (@KAlmatrushi) March 22, 2023

فيما اعتبر مغرد آخر أن زواج المسيار منتشر بالفعل في السلطنة وقال “الي يقول ما يستوي مسيار في عمان.. شي واجدين متزوجين بالسر وغير رسمي”.

الي يقول ما يستوي مسيار في عمان شي شي واجدين متزوجين بالسر وغير رسمي — أّلَروٌوٌأّحًيِّ Ⓢ (@AlRawahi__1) March 22, 2023

وأضاف مغرد بقوله “هذي كان الموضع مخفي اتذكر احد الشباب يقول متزوج زواج مسيار كنت مستغرب من الموضوع ولا مصدق بعد فتره اسمع فيه زواج مسيار من احد القبائل بالسلطنه.. واليوم الزواج مسيار صار معنا علن وفيه خطابات من الحريم والرجال للاسف الشديد.. الله المستعان”.

هذي كان الموضع مخفي اتذكر احد الشباب يقول متزوج زواج مسيار كنت مستغرب من الموضوع ولا مصدق بعد فتره اسمع فيه زواج مسيار من احد القبائل بسلطنه

واليوم الزواج مسيار صار معنا علن وفيه خطابات من الحريم والرجال للاسف الشديد

الله المستعان — 🌹عاشق الورد 🌹 (@Said9909Said) March 22, 2023

ويشار إلى أن زواج المسيار هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط ، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت.