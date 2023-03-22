الأربعاء, مارس 22, 2023
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سلطنة عمان.. مديرة مدرسة تعرض نفسها لزواج المسيار وتصف جسدها (شاهد)

تسبب هذا الأمر بجدل واسع في سلطنة عمان، وينتشر زواج المسيار في المنطقة العربية والعالم الإسلامي منذ فترة رغم رفض الكثيرين له

كتب فهمي الورغمي
زواج المسيار في السلطنة watanserb.com
زواج المسيار في السلطنة
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وطن- أثار منشور متداول في سلطنة عُمان، عرضت فيه سيدة- ادعت خلاله أنها عمانية تعمل مُديرة مدرسة- نفسها للزواج على طريقة المسيار، أثار حفيظة الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عمانية تعرض نفسها للزواج عبر المسيار

السيدة التي ادعت أنها مواطنة عمانية تعمل مُديرة مدرسة، قالت إن عمرها 29 عاما، وقدمت بعض الأوصاف حول جسدها.

حيث أكدت أنها بيضاء البشرة بطول 170 سنتيمترا وبقوام رشيق، حيث عرجت على أنها تزن 63 كيلوغراما.

العمانية المزعومة، أصرت أنها تريد كتابة “عقد مسيار” مع شخص جاد، على حد قولها، وأقرت قبل كل شيء أنها مطلقة وليس لديها أطفال، كما أنها فوق ذلك موظفة حكومية.

بهذه الطريقة المهينة والمستفزة، عبرت العمانية المزعومة عن رغبتها الدخول قي علاقة زواج مسيار مع أحد الرجال في السلطنة.

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لكن هذا المنشور، أثار غضبا واسعا وانتقادات وجهها ناشطون إلى هذه المرأة، دون التمكن من معرفة هويتها أو صحة ادعاءاتها.

مديرة مدرسة تعرض نفسها لزواج المسيار وتصف جسدها
مديرة مدرسة تعرض نفسها لزواج المسيار وتصف جسدها

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة

وفي رد غاضب على ما قالته، عقب مغرد عماني بالقول “من متى بنات السلطنه يطلبن زواج المسيار ومن الذي حلله في السلطنة ؟”.

ليرد عليه آخر: “هذا نوع من انواع النصب والاحتيال المنتشر في التكتوك”.

وقالت أخرى: “مسيار وتريده بعد كفو ويخاف الله”.

وعقب خالد المطروشي: “اولا قبل التعليق. وش هو تعريف الزواج المسيار. وهل يجوز شرعا او لا…قريت الكثير في هذا الموضوع.”

وأوضح:”والخلاصة زواج المسيار هو زواج طبيعي نفس الزواج العادي ولكن تتنازل الزوجة عن بعض الحقوق مثل النفقة او المسكن.اما شروط الزواج الشرعي فهي موجودة في المسيار. اما غير ذلك فهو ضحك على العقول”.

فيما اعتبر مغرد آخر أن زواج المسيار منتشر بالفعل في السلطنة وقال “الي يقول ما يستوي مسيار في عمان.. شي واجدين متزوجين بالسر وغير رسمي”.

وأضاف مغرد بقوله “هذي كان الموضع مخفي اتذكر احد الشباب يقول متزوج زواج مسيار كنت مستغرب من الموضوع ولا مصدق بعد فتره اسمع فيه زواج مسيار من احد القبائل بالسلطنه.. واليوم الزواج مسيار صار معنا علن وفيه خطابات من الحريم والرجال للاسف الشديد.. الله المستعان”.

ويشار إلى أن زواج المسيار هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط ، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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