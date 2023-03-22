الأربعاء, مارس 22, 2023
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سلطنة عمان لم تخالف الدول العربية هذا العام وتعلن الخميس أول أيام رمضان

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطنة أعلنت ثبوت رؤية الهلال ليكونَ الخميس 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك

كتب باسل النجار
سلطنة عمان لم تخالف الدول العربية watanserb.com
سلطنة عمان لم تخالف الدول العربية
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وطن- أعلنت سلطنة عُمان رسميًا، اليوم الأربعاء، ثبوت رؤية هلال رمضان لعام 2023، وعليه فإنّ يوم غدٍ الخميس، هو غرة شهر رمضان المبارك.

رسمياً.. رمضان الخميس في سلطنة عمان

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، في بيان لها عبر حسابها بتويتر: “غدًا الخميس غرة شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ”.

وجاء بيان الوكالة نقلاً عن وزارة الأوقاف العمانية، التي أفادت بأنه اجتمعت اللجنة الرئيسية لتحديد أهلّة الشهور الهجرية، مساء اليوم الأربعاء، 22 مارس 2023، برئاسة الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعضوية كلٍّ من مفتي عام السلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، والمهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، بالإضافة لوكيل وزارة الأوقاف وقضاة بالمحكمة العليا. وذلك لتلقي ما يرد إليها من بلاغات عن رؤية الهلال لتحديد بداية شهر رمضان لهذا العام 1444هـ.

وقد تلقت اللجنة ما يفيد رؤية الهلال، وعليه قرّرت اللجنة إثر دراسة البلاغات ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام.

وبناءً عليه يكون يوم الخميس، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، الموافق له 23 من مارس 2023.

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رمضان الخميس في سلطنة عمان
رمضان الخميس في سلطنة عمان

سلطنة عمان خالفت دولاً عربية في عدة أعوام

ويشار إلى أنّ السلطنة كانت قد خالفت الدول العربية العام الماضي في تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك.

فبينما صامت معظم الدول العربية العام الماضي، يوم السبت 2 أبريل 2022، باعتباره أول أيام رمضان، كانت بداية الشهر الكريم في السلطنة، يوم الأحد 3 أبريل 2022.

ووقتَها، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال الشهر. وقالت إنه بناءً على ذلك سيكون السبت هو المتمم لشهر شعبان. والأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.

وفي العام 2021 أيضاً، خالفت سلطنة عمان الدول العربية في تحديد أول أيام رمضان، حيث كان أول يوم في رمضان بهذه الدول، هو الثلاثاء 13 أبريل 2021.

لكن سلطنة عمان وقتها أفادت بعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك يوم الاثنين، ليكون الثلاثاء هو المكمل لشهر شعبان، والأربعاء 14 أبريل 2021 هو غرة شهر رمضان في البلاد.

ويشار إلى أنّ هذا الأمر تكرّر أيضاً عام 2019، وكذلك في العام 2013، حيث خالفت سلطنة عمان الدول العربية في تحديد أول أيام شهر رمضان الكريم.

تهنئة خاصة من السلطان هيثم بمناسبة حلول رمضان

من جانبه، وجّه السلطان هيثم بن طارق، تهنئة خاصة للعمانيين والقاطنين على أرض السلطنة وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما تقدّم حساب “شؤون البلاط السلطاني” بتويتر، بالتهنئة للعمانيين بمناسبة حلول الشهر الكريم.

وقال: “يُهنئكم شؤون البلاط السلطاني بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك، أعاده الله على عُمان وسلطانها السلطان هيثم بن طارق، والأمة الإسلامية باليُمن والخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير”.

وكانت العديد من الدول العربية أعلنت أمس الثلاثاء، ثبوتَ رؤية الهلال، وإعلان يوم الخميس أول أيام شهر رمضان الفضيل.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء العمانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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