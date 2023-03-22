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رياضة

سبب اعتزال مسعود أوزيل.. حقائق عن عازف الليل معشوق الألمان وساحر الأتراك الموهوب (شاهد)

مسعود أوزيل اعتزل كرة القدم نهائيا بعد اعتزاله اللعب دوليا عام 2018

كتب فهمي الورغمي
مسعود أوزيل watanserb.com
مسعود أوزيل
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وطن- أعلن لاعب كرة القدم الألماني التركي مسعود أوزيل، بصفة رسمية ونهائية اعتزاله كرة القدم عن عمر الـ 34 عاما، بعد أن كان قد اعتزل اللعب دوليا عام 2018.

سبب اعتزال مسعود أوزيل

أوضح مسعود أوزيل الذي فاز بكأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني، سبب اعتزاله في بيان شاركه مع متابعيه على إنستغرام قائلا: “تشرفت باللعب في مسابقات المحترفين لقرابة 17 عاما، وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة”.

 

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وأضاف عازف الليل التركي الأصل الذي حقق أغلب الألقاب الكروية داخل القارة العجوز: “لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، وبعد التعرض لبعض الإصابات؛ أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مسيرتي”.

ولم ينس أوزيل في بيانه التوجه بالشكر لكل من دعمه طوال مسيرته الكروية الحافلة بداية من عائلة وصولا إلى الملايين من مشجعيه.

وقال: “أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين. لقد كانوا جزءًا من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الحب والدعم، خلال الأوقات الجيدة والسيئة.”

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وتابع: “شكراً لجميع المعجبين الذين أظهروا لي الكثير من الحب بغض النظر عن الظروف وبغض النظر عن النادي الذي كنت أمثله”.

وختم النجم السابق لعالم الساحرة المستديرة بقوله “الآن أنا أتطلع إلى كل ما هو أمامي مع زوجتي الجميلة، أمين، وابنتي الجميلتين، إيدا وإيلا”.

عازف الليل وذكريات ليالي دوري الأبطال الأوروبية

انطلقت رحلة أوزيل مع كرة القدم في نادي “شالكه” الألماني، حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول عام 2006، وبعد عامين انتقل لنادي فيردر بريمن.

عام 2010، التحق النجم الألماني من أصول تركية لنادي ريال مدريد، وحمل راية الملكي الإسباني طيلة 3 مواسم انتقل بعدها لنادي أرسنال، في تجربة طويلة استمرت 8 مواسم، رحل بعدها لنادي فنربخشة التركي ثم مواطنه “إسطنبول باشاك شهير”.

خاض أوزيل، على الصعيد الصعيد الدولي، 92 مباراة مع منتخب ألمانيا، وسجل بقميص المانشافت 23 هدفا، مع 40 تمريرة حاسمة، ولعب دورا مهما في تتويجه ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، على حساب بطل النسخة الأخيرة من كأس العالم قطر 2022، منتخب الأرجنتين.

خلال مسيرته التي تواصلت لـ 18 عاما، لعب عازف الليل 692 مباراة، سجل خلالها 120 هدفا، وحقق 259 تمريرة حاسمة، وساهم في 379 هدفا.

كبار أوروبا يودعون مسعود أوزيل

لم يُفوت نادي ريال مدريد الإسباني العريق فرصة وداع نجمه السابق مسعود أوزيل بعد قرار اعتزاله، و نشر الملكي رسالة عبر حسابه الرسمي في “تويتر“.

وقال فيها: “بعد إعلان مسعود أوزيل اعتزاله كرة القدم الاحترافية، يريد ريال مدريد إظهار تقديره وإعجابه وتعاطفه لأحد لاعبينا الكبار. حظا سعيدا عزيزي مسعود لك ولعائلتك”.

كبار أوروبا يودعون مسعود أوزيل
كبار أوروبا يودعون مسعود أوزيل

بدوره، كان متصدر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، أرسنال، سباقا في وداع لاعبه السابق الذي دافع عن قميصه طيلة 8 سنوات كانت حبلى بالتتويجات والألقاب.

ونشر أرسنال رسالة وداعية لأوزيل، قال فيها “شكرا على الذكريات، نتمنى لك كل التوفيق مسعود”، وتضمنت مقطع فيديو لأبرز أهداف ولحظات اللاعب مع “المدفعجية”.

وشارك الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مقطع فيديو جمع خلاله أفضل اللقطات التي عايشها أوزيل داخل المستطيل الأخضر بتعليق قال فيه: “عازف الليل … أطربنا لسنوات بلمساته في الملاعب. الألماني مسعود أوزيل يعلن اعتزاله”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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