سبب اعتزال مسعود أوزيل.. حقائق عن عازف الليل معشوق الألمان وساحر الأتراك الموهوب (شاهد)

وطن- أعلن لاعب كرة القدم الألماني التركي مسعود أوزيل، بصفة رسمية ونهائية اعتزاله كرة القدم عن عمر الـ 34 عاما، بعد أن كان قد اعتزل اللعب دوليا عام 2018.

أوضح مسعود أوزيل الذي فاز بكأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني، سبب اعتزاله في بيان شاركه مع متابعيه على إنستغرام قائلا: “تشرفت باللعب في مسابقات المحترفين لقرابة 17 عاما، وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة”.

وأضاف عازف الليل التركي الأصل الذي حقق أغلب الألقاب الكروية داخل القارة العجوز: “لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، وبعد التعرض لبعض الإصابات؛ أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مسيرتي”.

ولم ينس أوزيل في بيانه التوجه بالشكر لكل من دعمه طوال مسيرته الكروية الحافلة بداية من عائلة وصولا إلى الملايين من مشجعيه.

وقال: “أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين. لقد كانوا جزءًا من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الحب والدعم، خلال الأوقات الجيدة والسيئة.”

وتابع: “شكراً لجميع المعجبين الذين أظهروا لي الكثير من الحب بغض النظر عن الظروف وبغض النظر عن النادي الذي كنت أمثله”.

وختم النجم السابق لعالم الساحرة المستديرة بقوله “الآن أنا أتطلع إلى كل ما هو أمامي مع زوجتي الجميلة، أمين، وابنتي الجميلتين، إيدا وإيلا”.

انطلقت رحلة أوزيل مع كرة القدم في نادي “شالكه” الألماني، حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول عام 2006، وبعد عامين انتقل لنادي فيردر بريمن.

عام 2010، التحق النجم الألماني من أصول تركية لنادي ريال مدريد، وحمل راية الملكي الإسباني طيلة 3 مواسم انتقل بعدها لنادي أرسنال، في تجربة طويلة استمرت 8 مواسم، رحل بعدها لنادي فنربخشة التركي ثم مواطنه “إسطنبول باشاك شهير”.

خاض أوزيل، على الصعيد الصعيد الدولي، 92 مباراة مع منتخب ألمانيا، وسجل بقميص المانشافت 23 هدفا، مع 40 تمريرة حاسمة، ولعب دورا مهما في تتويجه ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، على حساب بطل النسخة الأخيرة من كأس العالم قطر 2022، منتخب الأرجنتين.

خلال مسيرته التي تواصلت لـ 18 عاما، لعب عازف الليل 692 مباراة، سجل خلالها 120 هدفا، وحقق 259 تمريرة حاسمة، وساهم في 379 هدفا.

لم يُفوت نادي ريال مدريد الإسباني العريق فرصة وداع نجمه السابق مسعود أوزيل بعد قرار اعتزاله، و نشر الملكي رسالة عبر حسابه الرسمي في “تويتر“.

وقال فيها: “بعد إعلان مسعود أوزيل اعتزاله كرة القدم الاحترافية، يريد ريال مدريد إظهار تقديره وإعجابه وتعاطفه لأحد لاعبينا الكبار. حظا سعيدا عزيزي مسعود لك ولعائلتك”.

بدوره، كان متصدر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، أرسنال، سباقا في وداع لاعبه السابق الذي دافع عن قميصه طيلة 8 سنوات كانت حبلى بالتتويجات والألقاب.

ونشر أرسنال رسالة وداعية لأوزيل، قال فيها “شكرا على الذكريات، نتمنى لك كل التوفيق مسعود”، وتضمنت مقطع فيديو لأبرز أهداف ولحظات اللاعب مع “المدفعجية”.

Thanks for the memories – wishing you all the best in your retirement, Mesut ❤️ pic.twitter.com/sqDFl3esj2

— Arsenal (@Arsenal) March 22, 2023