زلزال باكستان يهز قناة فضائية.. وثبات المذيع على الهواء يلفت الأنظار (فيديو)

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وطن– انتشر مقطعُ فيديو يوثّق لحظة حدوث زلزال باكستان على الهواء مباشرة. وذلك بعدما أظهر هزّة في الاستوديو فيما كان ردّ فعل المذيع جاذباً للاهتمام.

وكان مذيع إحدى النشرات الإخبارية بقناة باكستانية، ينقل خبر الزلزال للمشاهدين على الهواء مباشرة، فيما شوهدت هزّة قوية في الاستوديو، وكان لافتاً جداً رباطة الجأش من قِبل المذيع الذي لم يتزحزح من مكانه بينما كانت الأرض ترتجف من حوله.

مذيع قناة إخبارية في باكستان ينقل خبر الزلزال خلال وقوعه قبل قليل والاستديو يهتز من حوله ويبدو رابط الجأش لم يتزحزح من مكانه. pic.twitter.com/S1rhdblIKy — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 21, 2023

زلزال قوي يضرب باكستان وأفغانستان

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر معظم أنحاء باكستان وأفغانستان، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى فرار السكان وهم مذعورين من المنازل والمكاتب.

ووقع مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومتراً إلى جنوب شرقي بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان، فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومتراً.

توافد المصابين إلى المشافي الباكستانية إثر زلزال بقوة 7.7 درجة، هز أجزاء من #باكستان و #أفغانستان و #الهند pic.twitter.com/u2N8NvJu2d — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 21, 2023

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وتحدّثت تقارير باكستانية عن أنّ الزلزال أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين، معظمهم في إقليم خيبر بختون خواه شمال غربي البلاد.

كما أسفرت الهزة الأرضية عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث انزلاقات جبلية شمالي باكستان، نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.

وقال بلال فايزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الباكستانية، إن أكثر من 100 شخص نقلوا إلى المستشفيات في منطقة وادي سوات بإقليم خيبر باختونخوا شمال غربي باكستان، في حالة صدمة.

زلزال #أفغانستان قبل قليل

قوة الزلزال 6،8 وصلت إلى باكستان وطاجيكستان والهند والصين. pic.twitter.com/qfN5tnqsXF — راشد معروف (@RashidMaarouf) March 21, 2023

وصرّح تيمور خان، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في شمال غربي البلاد، إنّ ما لا يقل عن 19 منزلاً من الطوب اللبن قد انهارت في مناطق نائية، وأضاف: “ما زلنا نجمع البيانات حول الأضرار”.

ودفعت الهزات القوية العديد من الناس إلى الفرار من منازلهم ومكاتبهم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وبعضهم يتلو آيات من القرآن.