الأربعاء, مارس 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدزلزال باكستان يهز قناة فضائية.. وثبات المذيع على الهواء يلفت الأنظار (فيديو)
الهدهد

زلزال باكستان يهز قناة فضائية.. وثبات المذيع على الهواء يلفت الأنظار (فيديو)

الزلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر وضرب معظم أنحاء باكستان وأفغانستان

كتب فهمي الورغمي
لحظة حدوث زلزال باكستان watanserb.com
مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في زلزال باكستان
- Advertisement -

وطن– انتشر مقطعُ فيديو يوثّق لحظة حدوث زلزال باكستان على الهواء مباشرة. وذلك بعدما أظهر هزّة في الاستوديو فيما كان ردّ فعل المذيع جاذباً للاهتمام.

وكان مذيع إحدى النشرات الإخبارية بقناة باكستانية، ينقل خبر الزلزال للمشاهدين على الهواء مباشرة، فيما شوهدت هزّة قوية في الاستوديو، وكان لافتاً جداً رباطة الجأش من قِبل المذيع الذي لم يتزحزح من مكانه بينما كانت الأرض ترتجف من حوله.

زلزال قوي يضرب باكستان وأفغانستان

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر معظم أنحاء باكستان وأفغانستان، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى فرار السكان وهم مذعورين من المنازل والمكاتب.

ووقع مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومتراً إلى جنوب شرقي بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان، فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومتراً.

- Advertisement -

وتحدّثت تقارير باكستانية عن أنّ الزلزال أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين، معظمهم في إقليم خيبر بختون خواه شمال غربي البلاد.

كما أسفرت الهزة الأرضية عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث انزلاقات جبلية شمالي باكستان، نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.

وقال بلال فايزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الباكستانية، إن أكثر من 100 شخص نقلوا إلى المستشفيات في منطقة وادي سوات بإقليم خيبر باختونخوا شمال غربي باكستان، في حالة صدمة.

وصرّح تيمور خان، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في شمال غربي البلاد، إنّ ما لا يقل عن 19 منزلاً من الطوب اللبن قد انهارت في مناطق نائية، وأضاف: “ما زلنا نجمع البيانات حول الأضرار”.

ودفعت الهزات القوية العديد من الناس إلى الفرار من منازلهم ومكاتبهم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وبعضهم يتلو آيات من القرآن.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

زلزال الإكوادور يهز قناة فضائية ولحظة هروب المذيعين والضيوف وانقطاع البث

الهدهد

باحث مصري سبق العالم الهولندي بـ30 عاما في هذا العلم و”هوغربيتس” يشيد به

الهدهد

زلزال عظيم.. العالم الهولندي يؤكد توقعه لكارثة جديدة غدا ويبث الرعب

الهدهد

هاري كشف سر عذاب الأميرة ديانا ورحلته مع الإدمان وطبيبه يعلن إصابته بهذا المرض

الهدهد

اختفاء عمران خان والشرطة الباكستانية تفشل في العثور عليه.. ما القصة؟

الهدهد

أقلقت الإماراتيين.. هل الإمارات معرضة لزلزال كبير بعد الهزة المحسوسة بالفجيرة؟

الهدهد

عالم الزلازل الهولندي يرد على سؤال خاص ورده بشأن المغرب تحديدا ويحذر

الهدهد

أخطر يومين في مارس.. هل تتحقق توقعات فرانك هوغربيتس المرعبة مجددا؟

الهدهد

زلزال متوقع خلال أيام.. عالم عراقي يؤكد تنبؤات العالم الهولندي وخالفه بالتوقيت فقط

الهدهد

لحظة اعتداء عناصر طالبان على جندي إيراني واعتقاله.. كيف ردت طهران؟

الهدهد

سحر أم علم؟.. فرانك هوغربيتس تنبأ بزلزال طاجيكستان ويرعب العالم بتوقع جديد

تقارير

ما هو التفسير العلمي لهذه الزلازل المتكررة أم أن نظريات المؤامرة صحيحة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

منع التصوير في الحرم المكي لأسباب تسويقية.. مسؤول سعودي يرد على خبر أثار ضجة

الأمير الحسين يرد على الوزير الإسرائيلي المتطرف “سيموترتش” بفيديو عسكري! (شاهد)

شاكيرا تتلقى خبرا صادما عن والدتها.. هل تعود من الولايات المتحدة للوقوف بجانبها؟

زلاتان إبراهيموفيتش يفحم الإعلام الغربي.. ماذا قال عن تنظيم قطر لكأس العالم؟ (فيديو)

هذا ما سيحدث لك إذا لم تغسل ملاية السرير بشكل أسبوعي

5 توابل يجب إضافتها إلى جميع أطباقك لتحسين عملية الهضم

إيرينا شايك تكشف عن الخسائر التي لحقت بها لتركها رونالدو.. ما سبب الانفصال!

مريم حسين تحتفل بعيد الأم بطقوس غريبة وهذا ما لاحظه المتابعون على شكل ابنتها! (شاهد)

فيديو جديد لـ عماد المبيض يكشف سبب خروجه من السعودية وقصة العقوبة الربانية

عبد المجيد تبون يحسم الأمر.. علاقاتنا مع المغرب وصلت لنقطة اللاعودة! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC