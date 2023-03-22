الأربعاء, مارس 22, 2023
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ذاكر نايك يصل مسقط ويُطمئن محبيه.. هذا ما طلبه في أول ظهور (فيديو)

الداعية الهندي ذاكر نايك طمئن متابعيه عبر مقطع مصور، وأكد أنه بلغ سلطنة عمان بعافية وسلام

كتب فهمي الورغمي
ذاكر نايك watanserb.com
ذاكر نايك
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وطن- فَنَّد ناشطون عمانيون الإدعاءات التي تحدثت عن وجود اتفاق بين السلطات العمانية ونظيرتها الهندية، لاعتقال الداعية الهندي ذاكر نايك مباشرة لحظة وصولة السلطنة قادماً من السعودية.

ذاكر نايك وصل بسلام إلى سلطنة عُمان

وشارك الشيخ “حاتم آل عبد السلام” صورة له رفقة الداعية ذاكر نايك ونجله بعد دخوله بكل سلام إلى سلطنة عمان.

وعلق عبد السلام على الصورة قائلا: “الحمدلله وصل ضيوف السلطنة بالسلامة”.

ذاكر نايك وصل بسلام إلى سلطنة عُمان
ذاكر نايك وصل بسلام إلى سلطنة عُمان

وبث لاحقاً مقطع فيديو الداعية المسلم ذاكر نايك، طمئن عبره متابعيه حول العالم، بعد انتشار الاشاعات حول اعتقاله من قبل السلطات العمانية.

وقال: “الحمد الله.. مرحبا أصدقائي، معكم الدكتور ذاكر نايك يُحييكم، وصلت أخيرا مسقط وقد حظيت باستقبال حار من قبل السلطات العمانية في المطار”.

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وألقى الدكتور ذاكر نايك التحية على متابعيه حول العالم وفي سلطنة عُمان خاصة، وطمأنهم أنه بخير وعافية. ودعا الجميع لحضور محاضراته في مركز عمان للمعارض و جامعة السلطان قابوس.

وتنظم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء محاضرة للداعية د. ذاكر نايك بعنوان “القرآن الكريم ضرورة عالمية”. وذلك مساء غد الخميس 1 رمضان عام 1444 هـ الموافق له 23 مارس 2023 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض (مسرح مدينة العرفان).

حفاوة استقبال كبيرة حظي بها الداعية ذاكر نايك

عبر الكثيرون عن تضامنهم ومساندتهم الداعية الهندي ذاكر نايك بعد الإشاعات التي لاحقته في الأيام الأخيرة حول اعتقاله في سلطنة عُمان، قادماً من السعودية ومن ترحيله إلى الهند بعد اتفاق مُسبق بين نيودلهي ومسقط.

وبعد انقشاع تلك المزاعم، احتفى العمانيون بالدكتور ذاكر نايك الذي سيقيم هذه الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم بين ظهرانيهم.

فعلق زيد بن أسامة بن عبدالله آل سعيد، على خبر حضور الداعية ذاكر نايك قائلا: “وعليكم السلام ورحمة الله وبركات… ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم …حفظه الله تعالى ورعاه وبارك الله له في عمره وعلمه وسعيه وصبره ورزقه خيري دنيا والآخرة وجعل الفردوس الأعلى دار مستقره ومقامه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه ، آمين وإياكم”.

وقال سامي البطاشي في السياق: “أرجو من فريق العمل ب قناة الاستقامة أو الجهة المنظمه لهذا التجمع …أن تعمل إعلان للمحاضرتين بعدة لغات؛ حتى ينتشر ويصل للوافدين الغير الناطقين بالعربية”.

وأضاف آخر: “اشكر جميع من بذل مجهود لاحضار الدكتور العالم الاسلامي الجليل ذاكر نايك اهلا بك في وطنك الثاني عمان اجمل تشريف”.

وكانت وسائل إعلام هندية تحدث في وقت سابق عن اتفاق مُسبق بين المخابرات الهندية وزارة الخارجية في نيودلهي مع السلطات العمانية بهدف اعتقال الداعية ذاكر نايك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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