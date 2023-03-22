دنيا بطمة تستعرض منحنياتها بفستان أرجواني مفتوح للفخذ متقمصة دور روجينا في البرنس

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وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جسدها الجديد، بقفطان مغربي جريء، كشف منحنياتها بوضوح.

“فدوى في البرنس”

وظهرت دنيا بطمة في صور نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي قفطاناً منقوشاً باللون الفوشي. تميز بوجود فتحة من الأسفل تصل إلى الفخذ.

وشبّه المتابعون دنيا بطمة بشخصية فدوى في مسلسل “البرنس“، والذي جسّدته الفنانة المصرية روجينا.

وتتحيّن دنيا بطمة أيّ فرصة لاستعراض منحنياتها بعد سلسلة عمليات التجميل، حتى لو كان في مدرسة ابنتها غزل.

فضيحة في مدرسة غزل

فقد احتفلت دنيا بطمة بفوز ابنتها غزل بمسابقة السباحة في مدرستها الدولية.

وكتبت بطمة: “ستكونين دائمًا الأولى إنشاء الله – فخورة جدًا بك يا طفلتي”.

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وتنبّه المتابعون إلى طريقة وقوف دنيا بطمة، التي أبرزت مؤخرتها بشكل متعمّد.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

ومؤخراً بدت أبعاد وجه دنيا بطمة مختلفةً عما كانت عليه في السابق، وحِدّة ذقنها أصبحت أقلّ ظهوراً.

هوس التجميل

وتقبّل بعضهم تحوّل دنيا بطمة بعد التجميل، لكنّ آخرين رأَوا أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

كانت بطمة من أوائل النجمات اللواتي واكبن عمليات التجميل، لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “ستار أكاديمي“.

ومن أبرز العمليات التي خضعت دنيا لها، تصغير اللثّة وحصولها على ابتسامة هوليود من خلال تقنية تبييض الأسنان.

عمليات تجميل

كما قامت الفنانة بحقن شفاهها بالفيلر، للحصول على شفاه ممتلئة وبارزة.

إلى جانب ذلك، كانت أبرز عملية تجميل لدنيا بطمة هي تصغير الأنف وتنحيفه بشكل واضح، وحقن البوتوكس في الوجه، لجعله بمظهر مشدود وإخفاء أي خطوط رفيعة. وتقنية تكساس التي غيّرت شكل وجهها من رفيع للغاية إلى وجه ممتلئ مستدير.

خضعت الفنانة أيضاً إلى حقن بروفايلو profhilo لنضارة البشرة.

ولم يقف التغيّر في دنيا إلى هذا الحد، بل أصبحت مواصفات جسدها مختلفة 180 درجة عن طبيعتها التي ظهرت بها أول مرة.

ورغم أنها لا تعترف بما حدث، واكتفت بالقول إنها تمارس الرياضة وتشرب كثيراً من الماء. لكن بعضهم أرجع تغير دنيا بطمة لعمليات نحت الجسم.

وما يعزز ذلك، أن دنيا تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة، وجسم ممتلئ.