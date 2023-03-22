الأربعاء, مارس 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنادنيا بطمة تستعرض منحنياتها بفستان أرجواني مفتوح للفخذ متقمصة دور روجينا في...
حياتنا

دنيا بطمة تستعرض منحنياتها بفستان أرجواني مفتوح للفخذ متقمصة دور روجينا في البرنس

تتحين دنيا بطمة أي فرصة لاستعراض منحنياتها بعد سلسلة عمليات التجميل حتى لو كان في مدرسة ابنتها غزل

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تستعرض منحنياتها بفستان أرجواني مفتوح للفخذ متقمصة دور روجينا في البرنس watanserb.com
دنيا بطمة
- Advertisement -

وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جسدها الجديد، بقفطان مغربي جريء، كشف منحنياتها بوضوح.

“فدوى في البرنس”

وظهرت دنيا بطمة في صور نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي قفطاناً منقوشاً باللون الفوشي. تميز بوجود فتحة من الأسفل تصل إلى الفخذ.

دنيا بطمة

وشبّه المتابعون دنيا بطمة بشخصية فدوى في مسلسل “البرنس“، والذي جسّدته الفنانة المصرية روجينا.

قفطان دنيا عرضها للهجوم
روجينا في البرنس

وتتحيّن دنيا بطمة أيّ فرصة لاستعراض منحنياتها بعد سلسلة عمليات التجميل، حتى لو كان في مدرسة ابنتها غزل.

فضيحة في مدرسة غزل

فقد احتفلت دنيا بطمة بفوز ابنتها غزل بمسابقة السباحة في مدرستها الدولية.

وكتبت بطمة: “ستكونين دائمًا الأولى إنشاء الله – فخورة جدًا بك يا طفلتي”.

- Advertisement -

وتنبّه المتابعون إلى طريقة وقوف دنيا بطمة، التي أبرزت مؤخرتها بشكل متعمّد.

ومؤخراً بدت أبعاد وجه دنيا بطمة مختلفةً عما كانت عليه في السابق، وحِدّة ذقنها أصبحت أقلّ ظهوراً.

هوس التجميل

وتقبّل بعضهم تحوّل دنيا بطمة بعد التجميل، لكنّ آخرين رأَوا أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

كانت بطمة من أوائل النجمات اللواتي واكبن عمليات التجميل، لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “ستار أكاديمي“.

ومن أبرز العمليات التي خضعت دنيا لها، تصغير اللثّة وحصولها على ابتسامة هوليود من خلال تقنية تبييض الأسنان.

عمليات تجميل

كما قامت الفنانة بحقن شفاهها بالفيلر، للحصول على شفاه ممتلئة وبارزة.

إلى جانب ذلك، كانت أبرز عملية تجميل لدنيا بطمة هي تصغير الأنف وتنحيفه بشكل واضح، وحقن البوتوكس في الوجه، لجعله بمظهر مشدود وإخفاء أي خطوط رفيعة. وتقنية تكساس التي غيّرت شكل وجهها من رفيع للغاية إلى وجه ممتلئ مستدير.

خضعت الفنانة أيضاً إلى حقن بروفايلو profhilo لنضارة البشرة.

الفنانة دنيا

ولم يقف التغيّر في دنيا إلى هذا الحد، بل أصبحت مواصفات جسدها مختلفة 180 درجة عن طبيعتها التي ظهرت بها أول مرة.

ورغم أنها لا تعترف بما حدث، واكتفت بالقول إنها تمارس الرياضة وتشرب كثيراً من الماء. لكن بعضهم أرجع تغير دنيا بطمة لعمليات نحت الجسم.

وما يعزز ذلك، أن دنيا تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة، وجسم ممتلئ.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

دنيا بطمة تتعرض للهجوم بسبب صور ابنتها “غزل”.. هذا ما لاحظه المتابعون وأغضبهم! (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تستعرض جسدها على أغنية: “إنت بس نظرة عينك تسوى النسوان!” (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة في إطلالة جريئة جداً..كشفت بطنها وأثارت غضب متابعيها بهذه الرسالة! (شاهد)

حياتنا

“لا تلعب معانا إحنا أكبر لعيبة”.. رسالة جديدة من دنيا بطمة (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة في جلسة تدليك على أضواء الشموع.. هكذا بدت بعدها! (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة ترقص في حفل زفاف بقفطان غريب (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة برسائل غامضة وفيديو من المسجد النبوي! (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة بجاكيت منفوخ.. دخلت حمام المطعم وكشفت المستور! (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة تفقد السيطرة على نفسها في أحد الأفراح.. شاهد ما فعلته! (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة بإطلالة غريبة جداً.. هل خضعت لعمليات تجميل جديدة؟ (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة ترقص في السيارة وتتناول لحم بالذهب! (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة توجه رسالة غريبة للفتاة التي اغتصبها سعد لمجرد (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

منع التصوير في الحرم المكي لأسباب تسويقية.. مسؤول سعودي يرد على خبر أثار ضجة

الأمير الحسين يرد على الوزير الإسرائيلي المتطرف “سيموترتش” بفيديو عسكري! (شاهد)

شاكيرا تتلقى خبرا صادما عن والدتها.. هل تعود من الولايات المتحدة للوقوف بجانبها؟

زلاتان إبراهيموفيتش يفحم الإعلام الغربي.. ماذا قال عن تنظيم قطر لكأس العالم؟ (فيديو)

هذا ما سيحدث لك إذا لم تغسل ملاية السرير بشكل أسبوعي

5 توابل يجب إضافتها إلى جميع أطباقك لتحسين عملية الهضم

إيرينا شايك تكشف عن الخسائر التي لحقت بها لتركها رونالدو.. ما سبب الانفصال!

مريم حسين تحتفل بعيد الأم بطقوس غريبة وهذا ما لاحظه المتابعون على شكل ابنتها! (شاهد)

فيديو جديد لـ عماد المبيض يكشف سبب خروجه من السعودية وقصة العقوبة الربانية

زلزال باكستان يهز قناة فضائية.. وثبات المذيع على الهواء يلفت الأنظار (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC