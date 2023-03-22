حوار “بالألغاز” بين بوتين والرئيس الصيني يثير قلق الغرب (فيديو)

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وطن- أفصح الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اللحظات الأخيرة قبل مغادرته موسكو في ختام زيارة استمرت 3 أيام، عن عبارات واضحة ومفهومة كان لها صدى كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من اسمه وسما متصدرا.

كلمات الرئيس الصيني قبل مغادرته موسكو

قال الرئيس الصيني شي جين بنغ قبل مغادرته موسكو وتوديعه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، “هناك تغييرات تحدث الآن لم يحدث مثلها منذ 100 عام ونقوم بذلك معاً”.

شي جين بينغ: الآن هناك تغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. عندما نكون معًا ، نقود هذه التغييرات.

#بوتين: أوافق.

شي جين بينغ: اعتن بنفسك يا صديقي العزيز

بوتين: أتمنى لك رحلة موفقة#روسيا #الصين pic.twitter.com/xyFLeAU4Ry — Amine Derghami (@Derghamia) March 21, 2023

ليجيبه بوتين بكل سلاسلة “أتفق”.

ويرد عليه الرئيس الصيني في غضون ثوان: “اعتني بنفسك يا صديقي العزيز”.

وكانت فصل المقال بينهما توديع دافيء من سيد الكرملين قائلا “أتمنى لك رحلة سعيدة”.

🔴🎥الرئيس الصيني🇨🇳 شي جين بينغ خلال وداعه لبوتين: "الآن هناك تغييرات لم تحدث منذ مئة عام…عندما نكون معًا، فإننا نقود هذه التغييرات".(سبوتنيك) pic.twitter.com/PEaHwu7dYi — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) March 22, 2023

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اتخذت هذه العبارات المقتضبة والمختصرة من قبل زعيمي أكبر قوتين عسكريتين في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، صدى واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد كثيرون أن الجهر بتلك الكلمات كانت حركة مقصودة من كليهما، خاصة وأن بوتين ونظيره الصيني كانا واقفين أمام عشرات وسائل الإعلام المحلية والدولية في تلك اللحظات.

تفاعل واسع مع كلمات الرئيس الصيني

قال الناشط السعودي “إياد الحمود” تفاعلا مع مقطع الفيديو، إنه بناء على رأي بعض المختصين فإن “هذا الحوار بين الرئيس الصيني والروسي يبيّن مدى عزمهم على تغيير ميزان القوى في العالم”.

شي جين بنغ: هناك تغييرات تحدث الآن لم يحدث مثلها منذ 100 عام ونقوم بذلك معاً.

بوتن: أتفق

شي جين بنغ: اعتني بنفسك يا صديقي العزيز

بوتين: رحلة سعيدة

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يرى بعض المختصين أن هذا الحوار بين الرئيس الصيني والروسي يبيّن مدى عزمهم على تغيير ميزان القوى في العالم.pic.twitter.com/pEcNEzuqoz — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 21, 2023

وفي ذات الصدد قال الباحث الجيوستراتيجي في شؤون أوراسيا “فراس زياد” إن هناك نقاش دائم بين خبراء السياسة الخارجية في روسيا حول معاني التوجه شرقاً.

وتابع موضحا: “بالنسبة لي فأن ما حدث اليوم لم يخرج عن المتوقع ابداً، وذكرني بمخاوف كاراغانوف من تحول روسيا الى «ما هو أكثر قليلاً من مجرد مزود للموارد الطبيعية للصين، وملحق سياسي لبكين»، كاراغانوف ليس عاطفياً اخي أمين”.

هناك نقاش دائم بين خبراء السياسة الخارجية في روسيا حول معاني التوجه شرقاً، بالنسبة لي فأن ما حدث اليوم لم يخرج عن المتوقع ابداً، وذكرني بمخاوف كاراغانوف من تحول روسيا الى «ما هو أكثر قليلاً من مجرد مزود للموارد الطبيعية للصين، وملحق سياسي لبكين»، كاراغانوف ليس عاطفياً اخي أمين — Feras Ziad🌻 (@Aboziad812) March 21, 2023

وفي سياق متصل، جاء في أحد التعليقات الأخرى ما نصه أن “الصين تنتظر الوقت الذي تضعف فيه روسيا ويتفكك الاتحاد الروسي المبني أغلبه على أراضي مغتصبة وشعوب محتلة يحكمها ولاة خونة يتبعون الكرملين تماماً الصين تنتظر هذا للاستيلاء على سيبيريا الشرقية وقبلها منغوليا وربما حتى طاجيكستان وكازاخستان”.

الصين تنتظر الوقت الذي تضعف فيه روسيا ويتفكك الإتحاد الروسي المبني أغلبه على أراضي مغتصبة وشعوب محتلة يحكمها ولاة خونة يتبعون الكرملين تماماً

الصين تنتظر هذا للاستيلاء على سيبيريا الشرقية وقبلها منغوليا وربما حتى طاجيكستان وكازاخستان — أبو مسلم الأمازيغي (@MslmAlamazyghy) March 21, 2023

وقال الناشط “سامح مدانات” في تعليقه على اللقطة المتداولة: “ستكون هذه الزيارة فاصلا تاريخيا من الناحية السياسية والإقتصادية فالدولار لن يعود العملة الرئيسية للطاقةوستزول هيمنته.”

وتابع:”كما ان هيمنة القطب الواحد التي أصبحت أيلة للزوال لن تعود مقبولة من شعوب الأرض جميعها رغما عن تحالف حكوماتها مع الهيمنة الغربية”.

ستكون هذه الزيارة فاصلا تاريخيا من الناحية السياسية والإقتصادية فالدولار لن يعود العملة الرئيسية للطاقةوستزول هيمنته كما ان هيمنة القطب الواحد التي أصبحت أيلة للزوال لن تعود مقبولة من شعوب الأرض جميعها رغما عن تحالف حكوماتها مع الهيمنة الغربية. — DR.SAMIH MEDANAT (@DOCTORSAMIH) March 22, 2023

وقال حساب على تويتر باسم “ديمتري بيسكوف” وهو في واقع السياسة الروسية حالياً، المتحدث الرسمي باسم الكرملين إنه “حين يتحدث الرئيس الصيني بهذا الشكل ومن روسيا ويقول ان العالم اليوم يمر بتغيرات عميقة لم نشهدها منذ قرن.. لا ينبغي لدولة واحدة أن تملي علينا النظام الدولي .،فاعلم ان جميع الظمانات التي تسند ظهرة تعهد بها الرئيس بوتين”.

حين يتحدث الرئيس #الصيني بهذا الشكل ومن #روسيا ويقول ان العالم اليوم يمر بتغيرات عميقة لم نشهدها منذ قرن..لاينبغي لدولة واحدة أن تملي علينا النظام الدولي .،فاعلم ان جميع الظمانات التي تسند ظهرة تعهد بها الرئيس #بوتين — ديمتري بيسكوف Dmitriy Peskov (@nk5mb) March 21, 2023

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصل موسكو يوم، الاثنين، الماضي في زيارة رسمية استمرت لثلاثة أيام انتهت أمس الأربعاء.

وهي زيارة قد حظيت باهتمام كبي لدى المراقبين الروس والغرب على السواء، نظرا للظروف التي تأتي فيها، ومستوى التعاون والتفاهم غير المسبوق في العلاقات بين موسكو وبكين، وكذلك لارتباطها بالحديث عن مبادرة صينية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.