الأربعاء, مارس 22, 2023
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حوار “بالألغاز” بين بوتين والرئيس الصيني يثير قلق الغرب (فيديو)

الرئيس الصيني شي جين بينغ عبر في مناسبات مختلفة رفضه لسياسة التفرد الأمريكي والهيمنة التي تمارسها واشنطن على الصعيد العالمي

كتب فهمي الورغمي
بوتين والرئيس الصيني watanserb.com
بوتين والرئيس الصيني
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وطن- أفصح الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اللحظات الأخيرة قبل مغادرته موسكو في ختام زيارة استمرت 3 أيام، عن عبارات واضحة ومفهومة كان لها صدى كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من اسمه وسما متصدرا.

كلمات الرئيس الصيني قبل مغادرته موسكو

قال الرئيس الصيني شي جين بنغ قبل مغادرته موسكو وتوديعه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، “هناك تغييرات تحدث الآن لم يحدث مثلها منذ 100 عام ونقوم بذلك معاً”.

ليجيبه بوتين بكل سلاسلة “أتفق”.

ويرد عليه الرئيس الصيني في غضون ثوان: “اعتني بنفسك يا صديقي العزيز”.

وكانت فصل المقال بينهما توديع دافيء من سيد الكرملين قائلا “أتمنى لك رحلة سعيدة”.

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اتخذت هذه العبارات المقتضبة والمختصرة من قبل زعيمي أكبر قوتين عسكريتين في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، صدى واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد كثيرون أن الجهر بتلك الكلمات كانت حركة مقصودة من كليهما، خاصة وأن بوتين ونظيره الصيني كانا واقفين أمام عشرات وسائل الإعلام المحلية والدولية في تلك اللحظات.

حوار بين بوتين والرئيس الصيني يثير قلق الغرب
حوار بين بوتين والرئيس الصيني يثير قلق الغرب

تفاعل واسع مع كلمات الرئيس الصيني

قال الناشط السعودي “إياد الحمود” تفاعلا مع مقطع الفيديو، إنه بناء على رأي بعض المختصين فإن “هذا الحوار بين الرئيس الصيني والروسي يبيّن مدى عزمهم على تغيير ميزان القوى في العالم”.

وفي ذات الصدد قال الباحث الجيوستراتيجي في شؤون أوراسيا “فراس زياد” إن هناك نقاش دائم بين خبراء السياسة الخارجية في روسيا حول معاني التوجه شرقاً.

وتابع موضحا: “بالنسبة لي فأن ما حدث اليوم لم يخرج عن المتوقع ابداً، وذكرني بمخاوف كاراغانوف من تحول روسيا الى «ما هو أكثر قليلاً من مجرد مزود للموارد الطبيعية للصين، وملحق سياسي لبكين»، كاراغانوف ليس عاطفياً اخي أمين”.

وفي سياق متصل، جاء في أحد التعليقات الأخرى ما نصه أن “الصين تنتظر الوقت الذي تضعف فيه روسيا ويتفكك الاتحاد الروسي المبني أغلبه على أراضي مغتصبة وشعوب محتلة يحكمها ولاة خونة يتبعون الكرملين تماماً الصين تنتظر هذا للاستيلاء على سيبيريا الشرقية وقبلها منغوليا وربما حتى طاجيكستان وكازاخستان”.

وقال الناشط “سامح مدانات” في تعليقه على اللقطة المتداولة: “ستكون هذه الزيارة فاصلا تاريخيا من الناحية السياسية والإقتصادية فالدولار لن يعود العملة الرئيسية للطاقةوستزول هيمنته.”

وتابع:”كما ان هيمنة القطب الواحد التي أصبحت أيلة للزوال لن تعود مقبولة من شعوب الأرض جميعها رغما عن تحالف حكوماتها مع الهيمنة الغربية”.

وقال حساب على تويتر باسم “ديمتري بيسكوف” وهو في واقع السياسة الروسية حالياً، المتحدث الرسمي باسم الكرملين إنه “حين يتحدث الرئيس الصيني بهذا الشكل ومن روسيا ويقول ان العالم اليوم يمر بتغيرات عميقة لم نشهدها منذ قرن.. لا ينبغي لدولة واحدة أن تملي علينا النظام الدولي .،فاعلم ان جميع الظمانات التي تسند ظهرة تعهد بها الرئيس بوتين”.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصل موسكو يوم، الاثنين، الماضي في زيارة رسمية استمرت لثلاثة أيام انتهت أمس الأربعاء.

وهي زيارة قد حظيت باهتمام كبي لدى المراقبين الروس والغرب على السواء، نظرا للظروف التي تأتي فيها، ومستوى التعاون والتفاهم غير المسبوق في العلاقات بين موسكو وبكين، وكذلك لارتباطها بالحديث عن مبادرة صينية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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