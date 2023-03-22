الأربعاء, مارس 22, 2023
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تعويم الجنيه.. البنك الدولي يقر تمويلاً لمصر بـ7 مليارات دولار.. هل اقترب القرار؟!

سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح بين 35 و36.60 جنيهاً في حين سجل سعر الدولار في العقود الآجلة 40.25 جنيها

كتب وطن
البنك الدولي يدعم مصر 7 مليارات watanserb.com
البنك الدولي يقدم حزمة مساعدات جديدة لمصر بقيمة 7 مليارات دولار
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وطن – أعلن البنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على إطار شراكة جديد مع مصر تمتد حتى عام 2027، بقيمة 7 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

ووفقا لما نقلته قناة “cnbc“، فإن قيمة المبالغ المخصصة لإطار الشراكة الجديد، تتضمن مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحسب بيان البنك الدولي الصادر اليوم الأربعاء.

وكان البنك الدولي وافق في ديسمبر الماضي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة لدعم التوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.

وأشار البنك في بيانه اليوم إلى أن إستراتيجية الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.

ويشير إقرار البنك الدولي لهذه الاتفاقية إلى قرب إقرار البنك المركزي المصري تخفيضا جديدا لقيمة الجنيه، كما حدث في مرات سابقة عديدة، كان آخرها اتفاقه مع صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 3 ملياردولار أتبعه بتحرير مرن لقيمة الصرف.

ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

ويأتي ذلك في وقت تجددت فيه المضاربات على الدولار في السوق السوداء للصرف في التعاملات، ووفق متعاملين، فقد سجلت السوق الموازية نشاطًا مكثفًا، ليجري تداول الورقة الأمريكية الخضراء عند مستويات تتراوح بين 35 و36.60 جنيهاً.

سعر الجنيه المصري في البنوك

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وفي السوق الرسمية، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع. وفي 22 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، وبنك البركة مصر، فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وقال متعاملون لـ”وطن” إن هناك تأخرا من قبل البنوك في إصدار الإفراجات الجمركية، ما تسبب في عودة شريحة كبيرة من المستوردين إلى السوق الموازية، لتنتعش المضاربات خلال التعاملات الأخيرة.

سعر الجنيه المصري في العقود الآجلة

في السياق ذاته؛ واصل الجنيه المصري تراجعه في العقود المستقبلية مقارنة بسعر الصرف الرسمي بنهاية الأسبوع الماضي. وانخفض الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا، وهي العقود التي تتوقع سعر صرف الجنيه في الـ 12 شهرا المقبلة إلى مستوى قياسي بلغ 40.25 خلال تعاملات اليوم.

المصدرcnbc + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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