بماذا تستبدل الخبز؟

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وطن-لا جرم أن الخبز يُعتبر جزءًا أساسيًا من مائدتنا، لكن معظم أنواع الخبز غير صحيّة وتحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يجب أن تعلم أنه يمكن استبداله بالعديد من البدائل الأخرى الصحيّة.

وفي الواقع، ربما يكون خبز دقيق القمح الأبيض طعامًا لا بد منه، حيث يتم تناولها في الصباح في شكل خبز المحمص في وجبة الإفطار، وفي الظهر لمرافقة الأطباق، أحيانًا في وقت الشاي مع بضع مربعات من الشوكولاتة وحتى في المساء مع الجبن. ومع ذلك، يحتوي الخبز الأبيض على الكثير من الملح والسكر والغلوتين، وفقًا لما ترجمته “سامانتيريس” الفرنسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النوع من الخبز يوفر القليل من العناصر الغذائية. لذلك يمكن أن يكون سببًا للعديد من الأمراض ويمكن أن يزيد من مستوى الجلوكوز في الدم. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن تناول الخبز. لكن، عليك توخي الحذر وعدم تناوله في كل وجبة، فضلاً عن أنه يمكن استبداله.

أنواع أخرى من الخبز تحل محل الخبز الأبيض

بحسب ما ترجمته “وطن“، فإنه يتم تحضير الخبز الأبيض من دقيق القمح الذي يمكن أن يضر بالجسم. وبالتالي، من أجل التمتع بفوائد الخبز الصحي، قد يكون من الحكمة اللجوء إلى خبز الحبوب الكاملة.

يمكنك العثور في المتاجر على خبز القمح الكامل، علمًا وأنه مصنوع من دقيق القمح الكامل. كما يوجد حبوب القمح الكامل مع النخالة والبذرة. لذلك اتضح أنه أفضل للصحة. ثم من الجيّد استخدام خبز الجاودار الذي يعدّ أيضًا بديل جيّد للخبز الأبيض؛ فهو يتم تحضيره من بذور الجاودار. ينتج عن ذلك خبز أكثر كثافة وبالتالي يكون أكثر ثراءً بالألياف. كما أنه يحتوي على كمية أقل من السكر.

بدائل الخبز

في الحقيقة، يصعب استبدال الخبز على الفطور، بيد أنه توجد حلول أخرى لوجبة صحية. على سبيل المثال، يمكن تناول شريحة من خبز الجاودار، فضلاً عن أنه يمكن إدراج حبوب الشوفان في وجبة الإفطار. وفي الظهيرة، يتم استبدال الخبز بالذرة أو تورتيلا الأرز. هذا البديل منخفض السعرات الحرارية ويُعطيك أيضًا شعورًا بالشبع.

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ثمّ لتحضير لسندويشات اللذيذة، ما عليك سوى اختيار دقيق الحنطة السوداء أو البذور (السمسم أو الكتان أو عباد الشمس) أو شطائر القمح الكامل (دقيق الشوفان أو الجاودار). وقد ثبت أيضًا أن فطائر الحبوب تحل محل الخبز، فهي خالية من الغلوتين ومحضرة من الأرز أو الحنطة أو الكينوا.

كيف تقلل من إدمان الخبز؟

لا شكّ في أن بعض الأطعمة تؤكل مع الخبز، على غرار؛ البيض، السلطة، المعكرونة، والجبن. ولتقليل إدمانك على الخبز، قلل من تناول هذه الأطعمة، وهكذا، ستتخلّص من تناولك المفرط للخبز بصفة تدريجية.