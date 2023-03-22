الأربعاء, مارس 22, 2023
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حياتنا

بعد ممارستها الجنس الفموي على المسرح.. مغنية برازيلية تصدم الجميع مرة أخرى! (شاهد)

المغنية MC Pipokinha ظهرت في مقطع فيديو مع قطتين تمصان حلمات صدرها

كتب وطن
المغنية البرازيلية MC Pipokinha1 watanserb.com
المغنية البرازيلية MC Pipokinha
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وطن– تسبّبت المغنية البرازيلية المثيرة للجدل MC Pipokinha، بصدمة كبيرة لمتابعيها في خروجها الأخير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما كان الجميع ينتظر منها اعتذاراً على اللقطات التي نشرت وهي تجعل قطتين ترضعان من حلماتها، وكذلك ممارسته الجنس الفموي مع إحدى المعجبات في أثناء وجودها على خشبة المسرح، إلا أنّ المغنية صدمتْهم باعتذار عن آخر.

اعتذار للمعلمين

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار“، اعتذرت MC Pipokinha علناً لإدلائها بتعليقات مهينة حول رواتب المعلمين في أثناء تواجدها على خشبة المسرح في البرازيل.

وظهرت المغنية البرازيلية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتذرت عن تعليقاتها على المسرح، وادّعت أنه قد أسيء فهمها.

وقالت: “أولاً، أود أن أعتذر لكم جميعًا وللمعلمين. لقد أسيء فهمي لما قلته”، مضيفة: “إذا شعروا بالإهانة مني، أعتذر كثيرًا”.

وأضافت: “كنت أعاني من العديد من الهجمات التي لم تأتِ في وسائل الإعلام. لذا، في خضم المشاعر، قلت نفس الشيء. لكنني لم أرغب في أي وقت في الإساءة إلى المعلمين. أنا لم أقصد ذلك”.

المغنية البرازيلية MC Pipokinha1
المغنية البرازيلية MC Pipokinha1 قدمت اعتذارا للمعلمين

تسريب مقاطع مخلة لها

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وتعرضت MC Pipokinha، واسمها الحقيقي Doroth Helena de Sousa Alves، للأضواء الشديدة منذ أسابيع بعد تسريب العديد من مقاطع الفيديو المثيرة للجدل لها.

ممارسة الجنس الفموي مع معجبة على المسرح

وتمّ تصويرها وهي تسمح لمعجبة عارية بالنزول عليها بينما كانت على خشبة المسرح، ونشرت مقطع فيديو يظهرها وهي تسمح لقطتين بمصّ حلماتها.

سمحت المغنية البرازيلية MC Pipokinha2 لقطتين بأن تمصا حلماتها

علاوة على ذلك، لعبت دوروث دورًا كطفل يحمل مصاصة في فمها في مقطع آخر مزعج.

المغنية البرازيلية MC Pipokinha3

المدّعي العام البرازيلي يحقّق

يشار إلى أنّ مكتب المدعي العام في البرازيل يحقّق حالياً مع الشابة البالغة من العمر 24 عامًا في قضية زوفيليا بسبب الفيديو، بناءً على توصية من النائب البرازيلي ماثيوس أروجو لايولا.

وقال النائب في وقت سابق: “لقد أبلغنا للتو الشرطة الفيدرالية والنيابة العامة الفيدرالية للتحقيق في جريمة سوء المعاملة (zoophilia) التي يمارسها هذا الشخص!”

واجتذبت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي حفيظة الناس في جميع أنحاء العالم، حيث قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: “كل ما أراه عن هذه المرأة هو ضد إرادتي”.

وأضاف آخر: “في كل مرة أرى شيئًا عن هذه المرأة، أريد ألا أراه”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
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