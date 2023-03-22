بعد أوبرا وينفري.. سلمى حايك في الأردن وتعليق مفاجئ! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– كان لبلد الأردن بعض الزوار المشهورين مؤخراً. فقد شاركت كل من سلمى حايك وأوبرا وينفري صورهما هناك هذا الأسبوع.

كانت وينفري هناك مع جايل كينج ، بينما كانت حايك مع زوجها فرانسوا هنري بينولت.

هل التقيا معاً؟

من غير الواضح ما إذا كانت سلمى وأوبرا قد التقيا هناك أو تصادف وجودهما معاً في الأردن.

كان أول شخص ينشر صوراً لرحلة الأردن هي وينفري.

يوم الاثنين ، شاركت أوبرا صوراً لركوب جمل عربي واستكشاف الوديان والمدن والتقاط الصور.

واستذكرت مقدمة البرنامج الحواري والبالغة من العمر 69 عامًا، الرحلة الحافلة بالأحداث، حيث شوهدت وهي تستمتع بركوب الجمال وزيارة الموقع، حيث عُمّد يوحنا المعمدان يسوع.

سحر وجمال الأردن

- Advertisement -

وبدت ملكة أوبرا مرتاحةً للجلوس فوق الحيوان المغطى بالألوان، وشاركت لقطة أخرى بجانبه في أثناء إرسال قبلة إلى الكاميرا.

وقالت أوبرا وينفري في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في “انستغرام“: “زرت الأردن هذا الأسبوع وكان هناك الكثير لرؤيته وتجربته! لقد زرنا الموقع الذي عمد فيه يوحنا المعمدان يسوع والبتراء وكل ما فيها من سحر وجمال والمكان الذي تأتي فيه الصخرة الكبيرة تتدحرج من إنديانا جونز”.

View this post on Instagram A post shared by Oprah (@oprah)

وأضافت: “الكثير من التاريخ هناك في “المدينة الوردية”، فازت كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة. يستغرق الأمر 3 أيام لرؤيتها حقاً مع أننا أمضينا 3 ساعات فقط. ضعوها في القائمة يجب أن ترونها إذا لم تكن قد قمتم بذلك بالفعل!”.

البحر الميت

كما شاركت صديقتها جايل كينج مقطع فيديو يظهر وقت زيارتهم للبحر الميت.

يظهر الفيديو المضحك وينفري واقفة تحت مظلة بينما استعدت كينج وبقية المجموعة للطفو في البحر الميت.

وقالت جايل “أتمنى ألا تمطر ولكن الجو رائع … نحن في البحر الميت ، عليك أن تفعل ذلك!”.

View this post on Instagram A post shared by Gayle King (@gayleking)

وردت أوبرا ساخرة: “لديّ تجميل في الساعة 2:30”.

استنشقت سحر الأردن

أما سلمى حايك، فقد نشرت صورا من رحلتها يوم الثلاثاء من وادي رم في الأردن.

بدت النجمة المكسيكية مبتهجة لأنها جلست في الصحراء بدون مكياج

وكتبت سلمى في تعليقها: “استنشقت سحر الأردن”.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

ونسبت الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا الفضل إلى زوجها في التقاط الصورة.

نجمة Desperado ، التي شاركت مؤخرًا مقطع فيديو وهي تتناول الدجاج ، جعلت المعجبين يتساءلون عما إذا كانت مع وينفري.

وقال أحدهم في التعليقات: “هل أنت مع أوبرا؟ كلاهما هناك “.

وكتب آخر” “هل ذهبت مع أوبرا؟”.

يعرف كل من وينفري وحايك بعضهما البعض منذ عقود. أجرت الكاتبة مقابلات معها عدة مرات ، وشاركت معها قصصًا عميقة عن حياتها المهنية. حتى أن أوبرا أخبرت حايك في عام 2003 أن مقابلتها مع مجلة O كانت واحدة من اثنين من المفضلات لديها على الإطلاق.