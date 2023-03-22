الأربعاء, مارس 22, 2023
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انفجار لغم في جنود إسرائيليين على الحدود مع لبنان.. أحدهم بترت ساقه! (شاهد)

انفجر اللغم خلال نشاط هندسي روتيني على الجانب الشمالي من الحاجز الأمني المبني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

كتب فهمي الورغمي
انفجار لغم على الحدود مع لبنان watanserb.com
إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار لغم على الحدود مع لبنان
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وطن – أعلن الجيش الإسرائيلي أن اثنين من جنوده أصيبا في انفجار لغم أرضي قديم على الحدود مع لبنان يوم الثلاثاء.

ووفقا لما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن الجيش الإسرائيلي ، فقد انفجر اللغم خلال نشاط هندسي روتيني على الجانب الشمالي من الحاجز الأمني المبني داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد خوف من أن يكون الحادث هجومًا ، لكنه لا يزال يحقق في سبب تفجير اللغم ولماذا لم تكتشفه القوات.

ونُقل الاثنان إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا ، الذي قال إن أحد الجنديين مدرج في حالة متوسطة لكنها مستقرة ، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة.

ونشر علي شعيب ، مراسل قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله ، لقطات من الحادث على الحدود.

بتر ساق أحد الجنود

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وأكد مراسل قناة المنار عبر حسابه في “تويتر“، سماع صراخ أحد الجنود الإسرائيليين بعد بتر ساقه جراء انفجار لغم ارضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب.

وأشار إلى أن المصاب نقل بدبابة ميركافا لتلقي العلاج.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن لأغام قد تم ازرعة بعضها من قبل الجيش الإسرائيلي ، بينما زرع البعض الآخر هناك من قبل سوريا والأردن.

تسلل عضو من حزب الله وزرع قنبلة

جاء الحادث يوم الثلاثاء بعد أكثر من أسبوع من تسلل مشتبه به من حزب الله إلى إسرائيل من لبنان وزرع قنبلة في مفرق مجيدو في شمال إسرائيل ، مما أدى إلى إصابة رجل إسرائيلي بجروح خطيرة. عبر السياج الحدودي باستخدام سلم.

وكانت الحدود مع لبنان متوترة إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة ، مع إنشاء حزب الله لنقاط مراقبة عالية جديدة بينما يكثف الجيش الإسرائيلي بناء جدار دفاعي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال البناء الجارية لبناء جدار على طول الحدود الشمالية ، ليحل محل السياج القديم ، في غضون عامين.

كما قامت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بفض العديد من المواجهات بين القوات الإسرائيلية واللبنانية على طول الحدود ، بعد أن اشتكى الأخير من أن الأعمال الهندسية الإسرائيلية عبرت خط التماس.

المصدرتايمز أوف إسرائيل + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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