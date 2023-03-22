انفجار لغم في جنود إسرائيليين على الحدود مع لبنان.. أحدهم بترت ساقه! (شاهد)

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وطن – أعلن الجيش الإسرائيلي أن اثنين من جنوده أصيبا في انفجار لغم أرضي قديم على الحدود مع لبنان يوم الثلاثاء.

ووفقا لما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن الجيش الإسرائيلي ، فقد انفجر اللغم خلال نشاط هندسي روتيني على الجانب الشمالي من الحاجز الأمني المبني داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد خوف من أن يكون الحادث هجومًا ، لكنه لا يزال يحقق في سبب تفجير اللغم ولماذا لم تكتشفه القوات.

ونُقل الاثنان إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا ، الذي قال إن أحد الجنديين مدرج في حالة متوسطة لكنها مستقرة ، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة.

ونشر علي شعيب ، مراسل قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله ، لقطات من الحادث على الحدود.

قالولو "تستحمرش" أصر هوي على "الاستحمار" وطلع فيه اللغم 😂 pic.twitter.com/fyftFhj7lE — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 21, 2023

بتر ساق أحد الجنود

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وأكد مراسل قناة المنار عبر حسابه في “تويتر“، سماع صراخ أحد الجنود الإسرائيليين بعد بتر ساقه جراء انفجار لغم ارضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب.

وأشار إلى أن المصاب نقل بدبابة ميركافا لتلقي العلاج.

صراخ أحد الجنود الصهاينة بعد بتر ساقه بإنفجار لغم ارضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة #عيتا_الشعب ونقله بدبابة ميركافا pic.twitter.com/2AMC0xkLmP — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 21, 2023

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن لأغام قد تم ازرعة بعضها من قبل الجيش الإسرائيلي ، بينما زرع البعض الآخر هناك من قبل سوريا والأردن.

تسلل عضو من حزب الله وزرع قنبلة

جاء الحادث يوم الثلاثاء بعد أكثر من أسبوع من تسلل مشتبه به من حزب الله إلى إسرائيل من لبنان وزرع قنبلة في مفرق مجيدو في شمال إسرائيل ، مما أدى إلى إصابة رجل إسرائيلي بجروح خطيرة. عبر السياج الحدودي باستخدام سلم.

وكانت الحدود مع لبنان متوترة إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة ، مع إنشاء حزب الله لنقاط مراقبة عالية جديدة بينما يكثف الجيش الإسرائيلي بناء جدار دفاعي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال البناء الجارية لبناء جدار على طول الحدود الشمالية ، ليحل محل السياج القديم ، في غضون عامين.

كما قامت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بفض العديد من المواجهات بين القوات الإسرائيلية واللبنانية على طول الحدود ، بعد أن اشتكى الأخير من أن الأعمال الهندسية الإسرائيلية عبرت خط التماس.