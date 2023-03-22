الزمالك يفسخ تعاقده مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا

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وطن- أعلن نادي الزمالك المصري فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الأربعاء، على خلفية سوء نتائج الفريق في كافة البطولات المحلية والقارية هذا الموسم.

ونشر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بيان رسمي جاء فيه: ” شكرا ً فيريرا على كل ما قدمته لنادينا”.

رحيل جوسفالدو فيريرا عن الزمالك

وأردف نادي الزمالك في بيانه، ” نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم”.

وتوج المدرب البرتغالي فيريرا صاحب ال76 عاماً، خلال مشواره مع نادي الزمالك في فترته التدريبية الثانية، بلقب الدوري المصري وكأس مصر.

شكراً فيريرا على كل ما قدمته لنادينا. 🏹 نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم. 🙏 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/nmD5Gyun2n — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 22, 2023

وكان فريق الزمالك قد ودع مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023. بعد الخسارة القاسية أمام شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين نظيفين دون مقابل. بعد تذيله ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

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كما وسيلتقي فريق الزمالك في المباراة الوداعية الأخيرة له في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، أمام المريخ السوداني، مع نهاية شهر مارس/ آذار الجاري.

تراجع نتائج الزمالك في الدوري المصري

وتلقى حامل اللقب فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، 5 هزائم في منافسات الدوري المصري لهذا الموسم، فيما تعادل في 6 مباريات، كما وحقق الفوز في 6 مباريات. بعد خوضه 20 مباراة حتى يومنا هذا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه الأزلي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.