الأربعاء, مارس 22, 2023
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رياضة

الزمالك يفسخ تعاقده مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا

الزمالك يعلن رحيل المدرب البرتغالي فيريرا عن صفوف الفارس الأبيض

كتب فارس أبو شيحة
رحيل جوسفالدو فيريرا watanserb.com
رحيل جوسفالدو فيريرا
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وطن- أعلن نادي الزمالك المصري فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الأربعاء، على خلفية سوء نتائج الفريق في كافة البطولات المحلية والقارية هذا الموسم.

ونشر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بيان رسمي جاء فيه: ” شكرا ً فيريرا على كل ما قدمته لنادينا”.

رحيل جوسفالدو فيريرا عن الزمالك

وأردف نادي الزمالك في بيانه، ” نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم”.

وتوج المدرب البرتغالي فيريرا صاحب ال76 عاماً، خلال مشواره مع نادي الزمالك في فترته التدريبية الثانية، بلقب الدوري المصري وكأس  مصر.

وكان فريق الزمالك قد ودع مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023. بعد الخسارة القاسية أمام شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين نظيفين دون مقابل. بعد تذيله ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

فيريرا
فيريرا
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كما وسيلتقي فريق الزمالك في المباراة الوداعية الأخيرة له في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، أمام المريخ السوداني، مع نهاية شهر مارس/ آذار الجاري.

تراجع نتائج الزمالك في الدوري المصري

وتلقى حامل اللقب فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، 5 هزائم في منافسات الدوري المصري لهذا الموسم، فيما تعادل في 6 مباريات، كما وحقق الفوز في 6 مباريات. بعد خوضه 20 مباراة حتى يومنا هذا.

الزمالك المصري
الزمالك المصري

ويحتل الزمالك المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه الأزلي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي الزمالك تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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