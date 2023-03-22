البرلمان الأردني يصوت لصالح طرد السفير الإسرائيلي ردا على خريطة سموتريتش

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وطن – صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وذلك احتجاجا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وعرضه خريطة تتضمن ضما للأردن لحدود إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا“، عن رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، قوله إن أغلبية النواب صوّتوا لصالح مقترح بشأن بطرد السفير الإسرائيلي.

وطالب الصفدي، “الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكدا رفض النواب لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي.

الخارجية الأردنية استدعت السفير الإسرائيلي

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأردنية كانت قد قررت استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، على خلفية “التصريحات العنصرية” لسموترتيش.

وقال بيان لوزراة الخارجية الأردنية، إنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، إثر استخدام وزير المال الإسرائيلي خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبسحب البيان، فإن الوزارة أبلغت السفير الإسرائيلي أن “ذلك يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام”، وأن “تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني”.

خارطة سموتريتش

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وقف “سموتريتش” خلال كلمة له بمؤتمر في فرنسا، أمس الأحد، إلى منصة مغطاة بما يبدو أنّه نسخة مختلفة من العلم الإسرائيلي، تُظهر دولة الاحتلال بحدود موسّعة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والأردن، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

هذي خريطة الأردن وفلسطين 👇

وهذا سموتريتش الإرهابي وزير حالي في حكومة الاحتلال. وزير ماشي؟

شو رأي جماعة السلطة الفلسطينية؟ شو رأي المطبعين من الحكومة الأردنية؟

الصهاينة مش شايفين لا ضفة غربية وولا حتى أردن، وانتوا دايرين وراهم. pic.twitter.com/rU5XgzVkBX — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) March 20, 2023

وقال سموتريتش الذي يرأس حزبًا دينيًا قوميًا في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيّ المتشدد: “هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.

وتزامن خطاب سموتريتش، مع اللقاء الذي جمع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في منتجع شرم الشيخ المصري، لإجراء محادثات لوقف التصعيد قبل شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي.