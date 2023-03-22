الأربعاء, مارس 22, 2023
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البرلمان الأردني يصوت لصالح طرد السفير الإسرائيلي ردا على خريطة سموتريتش

وزارة الخارجية الأردنية استدعت السفير الإسرائيلي ورفضت تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

كتب باسل النجار
مقترح طرد السفير الإسرائيلي من عمان watanserb.com
البرلمان الأردني يصوت لصالح طرد السفير الإسرائيلي ردا على تصريحات سموتريتش
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وطن – صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وذلك احتجاجا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وعرضه خريطة تتضمن ضما للأردن لحدود إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا“، عن رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، قوله إن أغلبية النواب صوّتوا لصالح مقترح بشأن بطرد السفير الإسرائيلي.

وطالب الصفدي، “الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكدا رفض النواب لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي.

الخارجية الأردنية استدعت السفير الإسرائيلي

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأردنية كانت قد قررت استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، على خلفية “التصريحات العنصرية” لسموترتيش.

وقال بيان لوزراة الخارجية الأردنية، إنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، إثر استخدام وزير المال الإسرائيلي خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبسحب البيان، فإن الوزارة أبلغت السفير الإسرائيلي أن “ذلك يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام”، وأن “تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني”.

خارطة سموتريتش

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وقف “سموتريتش” خلال كلمة له بمؤتمر في فرنسا، أمس الأحد، إلى منصة مغطاة بما يبدو أنّه نسخة مختلفة من العلم الإسرائيلي، تُظهر دولة الاحتلال بحدود موسّعة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والأردن، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقال سموتريتش الذي يرأس حزبًا دينيًا قوميًا في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيّ المتشدد: “هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.

وتزامن خطاب سموتريتش، مع اللقاء الذي جمع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في منتجع شرم الشيخ المصري، لإجراء محادثات لوقف التصعيد قبل شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي.

المصدروكالة الأنباء الأردنية + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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