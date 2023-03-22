الإمارات والأردن تدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل!

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وطن- قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بأن الأردن والإمارات المرتبطتان مع دولة الاحتلال باتفاقيات سلام، تدرسان حاليا تقليص التحركات واللقاءات الدبلوماسة مع إسرئيل.

وأشارت الصحيقة إلى تصويت البرلمان الأردني بشكل رمزي على طرد السفير الإسرائيلي يوم الأربعاء، في حين عبرت الإمارات عن قلقها إزاء الأحداث في إسرائيل ، معتبرة الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح يواجه أزمة مع حلفاء إقليميين.

وقالت الصحيفة، إن تصويت البرلمان الأردني عبر عن الغضب الذي تشعر به البلاد بعد خطاب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في باريس حيث وقف على منصة مزينة برسمة تشبه خريطة إسرائيل ذات الحدود الممتدة التي شملت الأردن وغزة والضفة الغربية. نفى وجود الشعب الفلسطيني.

وحذر الأردن من أنه يعتبر ذلك انتهاكا لمعاهدة السلام المبرمة عام 1994 مع إسرائيل، في حين استدعت وزارة الخارجية بالفعل السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس لمناقشة الأمر.

من ناحية أخرى ، يزور خلدون المبارك ، كبير مستشاري رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان ، إسرائيل برسالة قلق بشأن الاضطرابات في إسرائيل ، وفقًا لتقارير على القناتين 11 و 12.

ونوهت الصحيفة إلى أن الإمارات العربية المتحدة قلقة بشكل خاص من التداعيات المالية للإصلاح القضائي الإسرائيلي ، والتي يمكن أن تضر بتعاونها المالي مع إسرائيل. كما أنها قلقة من تصرفات بعض أعضاء الحكومة ، والتي تخشى أن تزيد العنف الإسرائيلي الفلسطيني.

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ولفتت الصحيفة إلى إنها تخشى أيضا ألا تكون هذه الحكومة الإسرائيلية قادرة على التقدم في اتفاقات إبراهيم .

ميري ريغيف تهين الإمارات

ووفقا للصحيفة، زادت وزيرة النقل ميري ريغيف الأمور سوءًا عندما بدت وكأنها تهين البلاد في خطاب لها.

وقالت:”كنت في دبي ، لكنني سأعود إلى هناك. قالت: “أنا لا أحب المكان”. “لكن من المدهش كيف بنوا دولة في ست سنوات ، عندما لم تتمكن إسرائيل حتى من بناء طريق في ذلك الوقت.”

ونشرت لاحقًا مقطع فيديو أظهرها على الهاتف مع سفير الإمارات في إسرائيل محمد الخاجة ، قالت فيه إنها كانت تنتظر التحدث معه في مكتبها وقبلت دعوة منه لزيارة دبي.

وقالت إن وسائل الإعلام قد أخرجت تعليقاتها الخادعة من سياقها. قالت إنها كانت تحاول الإشادة بقدرات بنيتها التحتية ، والتي تستخدمها كمثال مع موظفيها حول كيفية عمل الأشياء.

وقالت ريجيف إنها تلقت دعوة أخرى إلى دبي بسبب كل هذا.

לפני מספר דקות שוחחתי עם חברי שגריר איחוד האמירויות מוחמד אל חאג׳ה. @AmbAlKhaja

גם הוא הבין את מה שהתקשורת מנסה לעשות, להוציא דברים מהקשרם.

הניסיון לסכסך בין מדינות הפך להזמנה לביקור נוסף.

❤️🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/LFEaqaxZA6 — מירי רגב (@regev_miri) March 22, 2023

زيارة مرتقبة لـ عبدالله بن زايد لإسرائيل

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي إماراتي قوله إن وفدا إماراتيا برئاسة عبدالله بن زايد، من المقرر أن يصل إلى إسرائيل لمقابلة رئيسها يتسحاق هرتسوج.

ولم يتضح ما إذا كان الوفد سيلتقي أيضا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أو وزير الخارجية، إيلي كوهين، كما لم تحدد الصحيفة موعدا محددا لهذه الزيارة.

الإمارات تحجم لقاءات سفيرها في تل أبيب

بدورها كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الإماراتية، طلبت من سفير أبوظبي لدى تل أبيب محمد الخاجة، عدم مقابلة أي مسؤول حكومي إسرائيلي.

وبحسب ما ورد، قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمسؤولين الإسرائيليين: “إلى أن نتأكد من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حكومة يمكنه السيطرة عليها، فلن نتمكن من العمل بشكل مشترك”.

وكانت الإمارات، أدانت تصريحات سموتريتش تجاه الشعب الفلسطيني، واستخدامه لخريطة إسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية.

هذي خريطة الأردن وفلسطين 👇

وهذا سموتريتش الإرهابي وزير حالي في حكومة الاحتلال. وزير ماشي؟

شو رأي جماعة السلطة الفلسطينية؟ شو رأي المطبعين من الحكومة الأردنية؟

الصهاينة مش شايفين لا ضفة غربية وولا حتى أردن، وانتوا دايرين وراهم. pic.twitter.com/rU5XgzVkBX — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) March 20, 2023

وفي بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، أكدت الإمارات رفضها لما وصفته “خطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.

وكان سموتريتش، صرح من باريس، الأحد، خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي-الإسرائيلي المقرب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر، بأنه “لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني”، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: “هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك (..) اخترعوا شعبا وهميا ويدعون حقوقا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية”.

بعد ظهور خريطة لـ"إسرائيل" تضم #الأردن.. وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" يستفز الأردنيين وسط دعوات للرد عسكريًا على الاحتلال الإسرائيلي.#معركة_الكرامة pic.twitter.com/aO93nnEQgW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 21, 2023

وخلال الفعالية ذاتها، استخدم سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية؛ مما جعل من عمّان تستدعي السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على ذلك.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن وفدا إماراتيا برئاسة عبد الله بن زايد سيزور تل أبيب قريبا، ويلتقي الرئيس إسحاق هرتسوغ، للتعبير عن الغضب إزاء الخطاب العنصري لوزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تجاه الفلسطينيين.