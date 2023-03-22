الخميس, مارس 23, 2023
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الهدهد

الإمارات والأردن تدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل!

عبدالله بن زايد في تل أبيب للتعبير عن الغضب وأبو ظبي تحجم اتصالات سفيرها في تل أبيب مع المسؤولين الإسرائيليين

كتب سالم حنفي
الإمارات والأردن تدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل watanserb.com
الإمارات والأردن تدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل
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وطن- قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بأن الأردن والإمارات المرتبطتان مع دولة الاحتلال باتفاقيات سلام، تدرسان حاليا تقليص التحركات واللقاءات الدبلوماسة مع إسرئيل.

وأشارت الصحيقة إلى تصويت البرلمان الأردني بشكل رمزي على طرد السفير الإسرائيلي يوم الأربعاء، في حين عبرت الإمارات عن قلقها إزاء الأحداث في إسرائيل ، معتبرة الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح يواجه أزمة مع حلفاء إقليميين.

وقالت الصحيفة، إن تصويت البرلمان الأردني عبر عن الغضب الذي تشعر به البلاد بعد خطاب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في باريس حيث وقف على منصة مزينة برسمة تشبه خريطة إسرائيل ذات الحدود الممتدة التي شملت الأردن وغزة والضفة الغربية. نفى وجود الشعب الفلسطيني.

وحذر الأردن من أنه يعتبر ذلك انتهاكا لمعاهدة السلام المبرمة عام 1994 مع إسرائيل، في حين استدعت وزارة الخارجية بالفعل السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس لمناقشة الأمر.

من ناحية أخرى ، يزور خلدون المبارك ، كبير مستشاري رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان ، إسرائيل برسالة قلق بشأن الاضطرابات في إسرائيل ، وفقًا لتقارير على القناتين 11 و 12.

ونوهت الصحيفة إلى أن الإمارات العربية المتحدة قلقة بشكل خاص من التداعيات المالية للإصلاح القضائي الإسرائيلي ، والتي يمكن أن تضر بتعاونها المالي مع إسرائيل. كما أنها قلقة من تصرفات بعض أعضاء الحكومة ، والتي تخشى أن تزيد العنف الإسرائيلي الفلسطيني.

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ولفتت الصحيفة إلى إنها تخشى أيضا ألا تكون هذه الحكومة الإسرائيلية قادرة على التقدم في اتفاقات إبراهيم .

الإمارات والأردن تدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل
الإمارات والأردن تدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل

ميري ريغيف تهين الإمارات

ووفقا للصحيفة، زادت وزيرة النقل ميري ريغيف الأمور سوءًا عندما بدت وكأنها تهين البلاد في خطاب لها.

وقالت:”كنت في دبي ، لكنني سأعود إلى هناك. قالت: “أنا لا أحب المكان”. “لكن من المدهش كيف بنوا دولة في ست سنوات ، عندما لم تتمكن إسرائيل حتى من بناء طريق في ذلك الوقت.”

ونشرت لاحقًا مقطع فيديو أظهرها على الهاتف مع سفير الإمارات في إسرائيل محمد الخاجة ، قالت فيه إنها كانت تنتظر التحدث معه في مكتبها وقبلت دعوة منه لزيارة دبي.

وقالت إن وسائل الإعلام قد أخرجت تعليقاتها الخادعة من سياقها. قالت إنها كانت تحاول الإشادة بقدرات بنيتها التحتية ، والتي تستخدمها كمثال مع موظفيها حول كيفية عمل الأشياء.

وقالت ريجيف إنها تلقت دعوة أخرى إلى دبي بسبب كل هذا.

زيارة مرتقبة لـ عبدالله بن زايد لإسرائيل

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي إماراتي قوله إن وفدا إماراتيا برئاسة عبدالله بن زايد، من المقرر أن يصل إلى إسرائيل لمقابلة رئيسها يتسحاق هرتسوج.

ولم يتضح ما إذا كان الوفد سيلتقي أيضا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أو وزير الخارجية، إيلي كوهين، كما لم تحدد الصحيفة موعدا محددا لهذه الزيارة.

زيارة مرتقبة لعبدالله بن زايد لإسرائيل
زيارة مرتقبة لعبدالله بن زايد لإسرائيل

الإمارات تحجم لقاءات سفيرها في تل أبيب

بدورها كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الإماراتية، طلبت من سفير أبوظبي لدى تل أبيب محمد الخاجة، عدم مقابلة أي مسؤول حكومي إسرائيلي.

وبحسب ما ورد، قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمسؤولين الإسرائيليين: “إلى أن نتأكد من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حكومة يمكنه السيطرة عليها، فلن نتمكن من العمل بشكل مشترك”.

وكانت الإمارات، أدانت تصريحات سموتريتش تجاه الشعب الفلسطيني، واستخدامه لخريطة إسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية.

الإمارات والأردن تدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل
الإمارات والأردن تدرسان تقليص الدبلوماسية مع إسرائيل

وفي بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، أكدت الإمارات رفضها لما وصفته “خطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.

وكان سموتريتش، صرح من باريس، الأحد، خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي-الإسرائيلي المقرب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر، بأنه “لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني”، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: “هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك (..) اخترعوا شعبا وهميا ويدعون حقوقا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية”.

وخلال الفعالية ذاتها، استخدم سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية؛ مما جعل من عمّان تستدعي السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على ذلك.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن وفدا إماراتيا برئاسة عبد الله بن زايد سيزور تل أبيب قريبا، ويلتقي الرئيس إسحاق هرتسوغ، للتعبير عن الغضب إزاء الخطاب العنصري لوزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تجاه الفلسطينيين.

المصدرتويتر، صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، صحيفة هآرتس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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1 تعليق

  1. تصرف شيطاني محض…بل الشيطان لم يقكر فيما ذهب اليه شيطان الامارات ………………الاردن والامارات بطريقة ابليسية شيطانية ..يريدان اعطاء(صورة) سيادية انهما سينددان بالاجراءات الرسمية وتصريحات احد وزراء الحكومة الصهيونية.في حق الفلسطينيين وضم الاردن في اطار اسرائيل الكبرى…تصريح زعزع كيان المملكة وارعبتها الخريطة التي كشف عنها الوزير الصهيوني..خريطة تشير الى قرب نهاية الاردن وزوالها الى الابد لآنها ستكون قطعه من اسرائيل الكبرى……..زعيم الشياطين والاباليس (بن زايد) ولا استبعد تلقيه الامر بتمثيل سيناريو صهيوني امريكي ..وهو التنديد بما اقدم عليه وزير المالية الصهيوني…وتقليص التمثيل الدبلوماسي الاماراتي في الكيان الصهيوني…تمثيلية ودور لايجيده الا الشياطين والاباليس ..والشيطان بن زايد على استعداد للدور الذي سيرفع وسيعلي شأنه وقيمته عند الصهيونية والماسونية جزاء خدماته لسادته الصهاينة……

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