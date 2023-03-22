إحالة سوري إلى أمن الدولة في الكويت بعد إحراقه نسخة من القرآن (فيديو)

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وطن- أحالت السلطات الكويتية سورياً إلى جهاز أمن الدولة في الكويت بعد إحراقه القرآن، حيث وثق أحد المقيمين من بنغلاديش بالفيديو قيام مقيم من الجنسية السورية بإحراق نسخة من القرآن الكريم.

وكشف اللواء المتقاعد “حمد السريع” الذي نشر الفيديو الخاص بواقعة الحرق، أن الوافد السوري الذي لم يذكر اسمه، قام بحرق القرآن الكريم في ساحة ترابية بمنطقه الجليب.

وافد سوري قام بحرق القرآن الكريم في ساحة ترابيه بمنطقه الجليب واعترض عليه وافد بنغالي وحاول منعه ولكنه تهجمه عليه لقيامه بالتصوير. تم ضبطه من الشرطة واحيل الي جهاز أمن الدوله للتحقيق معه . وحسب ادعائه بوجود فتوى بحرق القرآن اذا كان قديم. pic.twitter.com/1ioWb0JfDc — حمد السريع (@bomshary871) March 22, 2023

وأضاف أن وافداً من بنغلادش اعترض عليه وحاول منعه ولكن الأول تهجم عليه لقيامه بالتصوير.

وأكد اللواء حمد السريع في تغريدته أنه “تم ضبط المقيم السوري من قبل رجال الأمن، وإحالته إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معه وادعى بوجود فتوى بجواز حرق القرآن اذا كان قديماً أو تالفاً.

وبحسب الفيديو، استنكر صاحبه وهو البنغالي على المقيم السوري قيامه بحرق القرآن، وحاول منعه من ذلك.

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ويسمع في الفيديو صوت الوافد البنغالي وهو يقول للسوري “مينو شقو للمصحف ليش هاي النار”. فرد عليه الثاني إن هذه النسخة ناقصة فاعترض البنغالي وقال له: سأكلم المخفر. واعترض السوري على التصوير محاولا منعه.

وافد سوري قام بحرق القرآن الكريم في ساحة ترابيه بمنطقه الجليب واعترض عليه وافد بنغالي وحاول منعه ولكنه تهجمه عليه لقيامه بالتصوير. تم ضبطه من الشرطة واحيل الي جهاز أمن الدوله للتحقيق معه . وحسب ادعائه بوجود فتوى بحرق القرآن اذا كان قديم. pic.twitter.com/1ioWb0JfDc — حمد السريع (@bomshary871) March 22, 2023

وأيد عدد من المتابعين إجراء المقيم السوري، مؤكدين بدورهم أن هناك فتاوى تجيز حرق القرآن الكريم في حال نقصه أو تلفه.

وقال “سلمان الشمري”:”السوري قام بالعمل الصحيح و الشرعي لان المصحف تالف الصفحات”.

وعلق “الراشدي”: “يجوز حرق القران اذا كان متقطع ومهتري لصونه من الإهمال ولكن لابد من ارض نظيفة ودفنه بعد حرقه”.

ورأى ” الراوي” أنه يجوز التخلص من المصاحف المتلفة عن طريق الحرق او الدفن كما ذهب عليه اهل العلم بنية التكريم واحترام كلام الله”.

نعم يجوز التخلص من المصاحف المتلفه عن طريق الحرق او الدفن كما ذهب عليه اهل العلم

بنية التكريم واحترام كلام الله — ALRawy (@ALRawys1) March 22, 2023

فتوى بن عثيمين

يذكر أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين سئل هل يجوز حرق أوراق ممزقة من القرآن أو فيها اسم الله عز وجل”، فأجاب أن تحريق أوراق المصحف إذا كان لا ينتفع بها جائز ولا حرج فيه، مستدلاً بما قام به الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه لما وحَّد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت ولم يعلم له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم”.

وأضاف: “كذلك أيضاً ما كان فيه اسم الله لا بأس بإحراقه إلا أنه حسب الأمر الواقع في المصاحف المقطوعة إذا أحرقت فإن لون الحروف يبقى بعد الإحراق، لون الحرف يبقى ظاهراً في الورقة بعد الإحراق، فلابد بعد إحراقها من أحد أمرين إما أن تدفن وإما أن تدق حتى تكون رماداً لئلا تبقى الحروف فيطير بها الهواء فتداس بالأقدام، وأما ما سمعه أن من أحرق ورقة كوي بها يوم القيامة فلا أصل له”.

وبدوره قال مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية الدكتور علي فخر، إن أوراق المصحف القديمة والمتهالكة لا يجوز للإنسان الذي وجدها أن يقرأ فيها، مؤكدًا أن على الإنسان أن يتخلص منها حتى لا تتعرض للامتهان.

وأوضح«فخر» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال عن كيفية التخلص من ورق المصاحف القديمة، أن العلماء ذكروا أن التخلص من هذه الأوراق الشريفة لابد أن يتم بطريقة محترمة عن طريق حرق هذه الأوراق ثم دفنها أو فرمها بمفرمة الأوراق إذا توافرت، بحيث يتم تقطيعها قطعًا صغيرة جدًا بحيث لا يمكن التعرف على أنها من أوراق المصحف.