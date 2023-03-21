هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر؟.. هارفارد تحسم الجدل

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وطن- خلال عقود من الآن سيصبح الإنسان مجرد كائن مفعول به في ظل عالم تسوده الروبوتات المُدمجة بخورازميات معقدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمختلف أجياله.

من المؤكد أن أنك سمعت مثل هذه الافصاحات المخيفة في أحد مجموعات الدردشة عبر السوشيال ميديا بعد أشهر من الطفرة التي أحدثها برنامج الذكاء الاصطناعي”شات جي بي تي” في الجدل العام حول مستقبل اليد العاملة البشرية، ومدى قدرتها على مقاومة المدّ الروبوتي القائم على التعلم العميق وأشياء أخرى قد لانفهمها لكن ندرك جليا أنها تغير حياتنا.

غاري كاسباروف، عبقري الشطرنج الروسي ودايفد دي كريمر عن جامعة هارفارد، يقدمان رؤيتمها لمستقبل البشر في ظل التطور التكنولوجي المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كاسباروف عبقري الشطرنج.. يخسر أمام حاسوب!

إذا كانت الأغلبية الساحقة من البشر بدأت اليوم التعبير عن مخاوفها حول مستقبل وظائفها مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على التأقلم السريع والسريع جداً مع متطلبات الإنسان المهنية، فإن غاري كاسباروف، عملاق الشطرنج الروسي هو أول من تنازل عن عرش اللعبة التي عشقها لعقود، ليس على يد بشري ولكن لصالح حاسوب جد متطور، وكان ذلك عام 1997.

في الخطوة السابعة من اللعبة الحاسمة، ارتكب “الأسود” ما يعتبره البعض الآن خطأ فادحا. عندما خلط “الأسود” التحركات لبدء لعب دفاع كارو كان، استغل الأبيض الموقف وخلق هجوما جديدا من خلال التضحية بفارس.

بعد 11 حركة أخرى فقط، كان الأبيض قد بنى مركزا من القوة بحيث لم يتح للأسود خيار سوى الاعتراف بالهزيمة. صاح الخاسر مستهجنا بشدة في واحد من أشد اتهامات الغش على الإطلاق في أي بطولة سبقت، والذي أشعل نظرية مؤامرة دولية لا تزال موضع شك بعد عشرين عاما.

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لم تكن هذه لعبة شطرنج عادية، فليس غريبا أن يتهم لاعب مهزوم خصمَه بالغش، إلا أن في هذه الحالة كان الخاسر هو بطل العالم في الشطرنج آنذاك، غاري كاسباروف. وكان الفائز أكثر غرابة، فهو الحاسوب الخارق الذي صنعه فريق “IBM”، واسمه “ديب بلو”.

بهزيمته كاسباروف في 11 مايو/أيار 1997، دخل “ديب بلو” التاريخ بوصفه أول حاسوب يهزم بطلا عالميا في مباراة من ست جولات تحت ضوابط وقت قياسية.

كان “كاسباروف” قد فاز بالجولة الأولى، وخسر الثانية، ثم تعادل في ثلاث الجولات التالية، وعندما انتصر “ديب بلو” في المباراة بالفوز بالجولة النهائية، رفض كاسباروف التصديق.

أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته على حل مسائل رياضية معقدة وصياغة مقالات وتقارير صحفية، وحتى اجتياز اختبار المحاماة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ماذا، هل انتهى عصر التفوق البشري على كوكب الأرض؟

مجلة بزنس هارفارد ريفيو.. تقول لا! وتؤكد أنه في اقتصاد تعمل فيه البيانات على تغيير كيفية إنشاء الشركات للقيمة – والمنافسة – يتوقع الخبراء أن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) على نطاق أوسع سيضيف ما يصل إلى 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 .

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يغير طريقة عمل الشركات، يعتقد الكثيرون أن من يقوم بهذا العمل سيتغير أيضًا – وأن المنظمات ستبدأ في استبدال الموظفين البشريين بآلات ذكية .

هذا ما يحدث بالفعل: الأنظمة الذكية تحل محل البشر في التصنيع، وتقديم الخدمات، والتوظيف، والصناعة المالية، وبالتالي تنقل العاملين البشريين إلى وظائف منخفضة الأجر أو تجعلهم عاطلين عن العمل. وقد أدى هذا الاتجاه إلى استنتاج البعض أنه في عام 2040 قد يتعذر التعرف على القوى العاملة لدينا تمامًا.

هل يتنافس البشر والآلة حقًا مع بعضهم البعض؟

تاريخ العمل – خاصة منذ الثورة الصناعية – هو تاريخ الأشخاص الذين يستعينون بمصادر خارجية لعملهم في الآلات.

في حين أن ذلك بدأ بمهام جسدية متكررة مثل الحياكة، فقد تطورت الآلات لدرجة أنها تستطيع الآن القيام بما نعتقد أنه عمل معرفي معقد، مثل المعادلات الرياضية، والتعرف على اللغة والكلام، والكتابة. وهكذا تبدو الآلات مستعدة لمحاكاة عمل عقولنا، وليس فقط أجسادنا.

في القرن الحادي والعشرين، يتطور الذكاء الاصطناعي ليكون متفوقًا على البشر في العديد من المهام، مما يجعلنا على ما يبدو مستعدين للاستعانة بمصادر خارجية لذكائنا للتكنولوجيا.

مع هذا الاتجاه الأخير، يبدو أنه لا يوجد شيء لا يمكن تحويله لهذه التكنولوجيا قريبًا، مما يعني أنه لا توجد وظيفة في مأمن من نقلها إلى الآلات.

اتخذت هذه الرؤية لمستقبل العمل شكل لعبة محصلتها صفر، حيث لا يمكن أن يكون هناك سوى فائز واحد.

ومع ذلك، نعتقد أن وجهة النظر هذه للدور الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في مكان العمل خاطئة. يفترض السؤال حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل العاملين البشريين أن الذكاء الاصطناعي والبشر لديهم نفس الصفات والقدرات – لكنهم في الواقع ليسوا كذلك.

تتميز الآلات القائمة على الذكاء الاصطناعي بأنها سريعة وأكثر دقة وعقلانية باستمرار، ولكنها ليست بديهية أو عاطفية أو حساسة ثقافيًا. وهذه القدرات بالضبط هي التي يمتلكها البشر والتي تجعلنا فعالين.

ذكاء الآلة مقابل ذكاء الإنسان

بشكل عام، يتعرف الناس على أجهزة الكمبيوتر المتقدمة اليوم على أنها ذكية لأن لديهم القدرة على التعلم واتخاذ القرارات بناءً على المعلومات التي يتلقونها. ولكن بينما قد ندرك هذه القدرة، فهي نوع مختلف تمامًا من الذكاء الذي نمتلكه.

في أبسط أشكاله، الذكاء الاصطناعي هو حاسوب يتصرف ويقرر بطرق تبدو ذكية. تماشياً مع فلسفة آلان تورينج، يقلد الذكاء الاصطناعي كيف يتصرف البشر ويشعرون ويتحدثون ويقررون. هذا النوع من الذكاء مفيد للغاية في بيئة مؤسسية: نظرًا لقدراته على المحاكاة، يتمتع الذكاء الاصطناعي بالجودة لتحديد الأنماط المعلوماتية التي تعمل على تحسين الاتجاهات ذات الصلة بالوظيفة. بالإضافة إلى ذلك، على عكس البشر، لا يتعب الذكاء الاصطناعي أبدًا جسديًا وطالما يتم تغذيته بالبيانات، فإنه سيستمر.

تعني هذه الصفات أن الذكاء الاصطناعي مناسب تمامًا للعمل في المهام الروتينية ذات المستوى الأدنى، والتي تكون متكررة وتحدث داخل نظام إدارة مغلق.

في مثل هذا النظام، تكون قواعد اللعبة واضحة ولا تتأثر بالقوى الخارجية. فكر، على سبيل المثال، في خط التجميع حيث لا يتم مقاطعة العمال بسبب المطالب والتأثيرات الخارجية مثل اجتماعات العمل.

وكمثال على ذلك، فإن خط التجميع هو بالضبط المكان الذي وضعت فيه أمازون الخوارزميات في دور المديرين للإشراف على العاملين البشريين وحتى فصلهم من العمل .

نظرًا لأن العمل متكرر ويخضع لإجراءات صارمة تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية، فإن الذكاء الاصطناعي قادر على الأداء بطرق أكثر دقة للمشرفين البشريين.

القدرات البشرية رغم ذلك، أكثر توسعا. على عكس قدرات الذكاء الاصطناعي التي لا تستجيب إلا للبيانات المتاحة، فإن البشر لديهم القدرة على تخيل المواقف المتغيرة وتوقعها والشعور بها والحكم عليها، مما يسمح لهم بالانتقال من الاهتمامات قصيرة المدى إلى الاهتمامات طويلة الأجل.

هذه القدرات فريدة من نوعها بالنسبة للبشر ولا تتطلب تدفقًا ثابتًا للبيانات المقدمة من الخارج لتعمل كما هو الحال مع الذكاء الاصطناعي.

بهذه الطريقة يمثل البشر ما نسميه الذكاء الأصيل – نوع مختلف من الذكاء الاصطناعي، إذا صح التعبير. هذا النوع من الذكاء مطلوب عند وجود أنظمة مفتوحة. في نظام الإدارة المفتوحة، يتفاعل الفريق أو المنظمة مع البيئة الخارجية وبالتالي يتعين عليها التعامل مع التأثيرات من الخارج.

يتطلب إعداد العمل هذا القدرة على توقع والعمل، على سبيل المثال، التغييرات المفاجئة وتبادل المعلومات المشوه، بينما تكون في نفس الوقت مبدعة في استخلاص رؤية واستراتيجية مستقبلية. في الأنظمة المفتوحة، تعمل جهود التحول بشكل مستمر وتتطلب الإدارة الفعالة لتلك العملية ذكاءً حقيقيًا.

الذكاء المعزز: نتاج تفاعل الإنسان والذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي (المشار إليه هنا باسم AI1) يبدو مخالفًا للذكاء البشري الأصيل (يشار إليه هنا باسم AI2)، إلا أنه مجاني أيضًا. في سياق المنظمات، يقدم كلا النوعين من الذكاء مجموعة من المواهب المحددة.

ما هي المواهب – التي يتم تشغيلها كقدرات مطلوبة لتلبية متطلبات الأداء – اللازمة لأداء أفضل؟ من المهم، أولاً وقبل كل شيء، التأكيد على أن الموهبة يمكنها الفوز بالمباريات، لكنها في كثير من الأحيان لن تفوز بالبطولات – فوحدها الفرق تفوز بالبطولات.

لهذا السبب، نعتقد أنه سيكون مزيجًا من المواهب المتضمنة في كل من AI1 و AI2، والعمل جنبًا إلى جنب، والذي من شأنه أن يصنع مستقبلا قائما على العمل الذكي. سيخلق ذلك الوضع نوعًا من الذكاء الذي سيسمح للمؤسسات بأن تكون أكثر كفاءة ودقة، ولكن في نفس الوقت أيضًا إبداعي واستباقي. هذا النوع الآخر من الذكاء الاصطناعي نسميه الذكاء المعزز (يشار إليه هنا بالذكاء الاصطناعي AI3).

ما إمكانات الذكاء المعزز؟

يتمتع كاسباروف، عبقري الشطرنج الروسي، بتجربة مميزة لكونه أول إنسان يخسر لعبة عالية المستوى أمام آلة.

في عام 1997، خسر عملاق الشطرنج غاري كاسباروف لعبة من برنامج كمبيوتر عملاق من شركة IBM يسمى Deep Blue. لقد تركه يعيد التفكير في كيفية التعامل مع لعبة الشطرنج الفكرية بشكل مختلف، ليس فقط كجهد فردي ولكن كجهد تعاوني. ومع الانتصار غير المتوقع لـ Deep Blue، قرر كاسباروف أن يحاول التعاون مع الذكاء الاصطناعي.

في مباراة عام 1998 في ليون بإسبانيا، دخل كاسباروف في شراكة مع جهاز كمبيوتر يدير برنامج الشطرنج الذي يختاره – وهو ترتيب يسمى “الشطرنج المتقدم” – في مباراة ضد البلغاري فيسيلين توبالوف، الذي كان قد هزمه 4-0 قبل شهر. هذه المرة، مع دعم كلا اللاعبين بأجهزة الكمبيوتر، انتهت المباراة بالتعادل 3-3. يبدو أن استخدام الكمبيوتر الشخصي أبطل التقدم الحسابي والاستراتيجي الذي كان كاسباروف يظهره عادة على خصمه.

قدمت المباراة توضيحًا مهمًا لكيفية عمل البشر مع الذكاء الاصطناعي. بعد المباراة، أشار كاسباروف إلى أن استخدام الكمبيوتر الشخصي سمح له بالتركيز أكثر على التخطيط الاستراتيجي بينما تهتم الآلة بالحسابات.

ومع ذلك، فقد شدد أيضًا على أن مجرد تجميع أفضل لاعب بشري وأفضل جهاز كمبيوتر لا يكشف، في نظره، عن ألعاب مثالية.

كما هو الحال مع مجموعات العمل البشرية، تأتي قوة العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي من كيفية تكامل الشخص والكمبيوتر مع بعضهما البعض. لا ينتج عن أفضل اللاعبين وأقوى شركاء الذكاء الاصطناعي بالضرورة أفضل النتائج.

مرة أخرى، يقدم كاسباروف حالة اختبار مفيدة لكيفية تنفيذ هذا التعاون.

في عام 2005، استضاف موقع Playchess.com للعب الشطرنج عبر الإنترنت ما أسماه دورة شطرنج “حرة” يمكن لأي شخص فيها التنافس في فرق مع لاعبين آخرين أو أجهزة كمبيوتر.

ما جعل هذه المسابقة مثيرة للاهتمام هو أن عدة مجموعات من العظماء الذين يعملون على أجهزة الكمبيوتر شاركوا أيضًا في هذه البطولة.

كما كان متوقعًا، توقع معظم الناس أن أحد هؤلاء الأساتذة الكبار بالاشتراك مع كمبيوتر عملاق سيهيمنون على تلك المنافسة – لكن ذلك لم يحدث.

فاز بالبطولة زوج من لاعبي الشطرنج الأمريكيين الهواة باستخدام ثلاثة أجهزة كمبيوتر. لقد كانت قدرتهم على التنسيق والتدريب الفعال لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم هي التي هزمت الجمع بين خبير ذكي وجهاز كمبيوتر يتمتع بقوة حسابية كبيرة.

تؤكد هذه النتيجة المفاجئة على درس مهم: تحدد عملية كيفية تفاعل اللاعبين وأجهزة الكمبيوتر مدى كفاءة الشراكة.

ثم ماذا.. هل سيفقد البشر وظائفهم؟

دائمًا ما يكون للتكنولوجيا الجديدة آثار تخريبية في مراحل التنفيذ والتطوير، وعادة ما تكشف عن قيمتها الحقيقية فقط بعد مرور بعض الوقت.

ولضمان التأقلم مع مستقبل يسوده الذكاء الاصطناعي هذه بعض النصائح من مجلة هارفارد ببزنس ريفيو:

أولاً، ستتألف مجموعات العمل تدريجياً من البشر وغير البشر الذين يعملون معًا، وهو ما نشير إليه باسم “التنوع الجديد”.

إن سيكولوجية التنوع الجديد ستجلب معها مخاطر أن المعتقدات النمطية والتحيزات يمكن أن تؤثر بسهولة على القرارات والعمل الجماعي. قد تُقابل الآلة بصفتها زميلًا غير بشري في العمل بانعدام الثقة والتوقعات السلبية مثل أي عضو آخر في المجموعة الخارجية، وبالتالي تشجع البشر على مشاركة معلومات أقل وتجنب العمل مع الآلة.

سيحتاج قادة الفريق إلى الاستعداد للاستجابة لديناميكيات الفريق السلبية وتدريبهم بطرق يفهمون فيها حقيقة تلك المعتقدات السلبية وعواقبها.

ثانيًا، سيتطلب الشكل الجديد للفرق قادة ماهرين في الجمع بين مختلف الأطراف المختلفة معًا. في المستقبل، سيكون إنشاء فرق شاملة من خلال المواءمة بين الإنسان والآلة مَلَكة مهمة يجب التدرب عليها وتطويرها.

كما توضح الأمثلة المذكورة سابقًا، لتحقيق أداء أفضل من خلال توظيف فرق التنوع الجديدة هذه، فإن المطلب الرئيسي للمشرفين على العمل سيكون تحويل أنفسهم ليصبحوا أساتذة في تنسيق وتدريب عمليات الفريق.

ثالثًا، يجب أن تدار عمليات الفريق بشكل فعال ويجب أن يقوم بذلك الإنسان. لكي يتمكن البشر من التوفيق بين نقاط القوة والضعف لدى الإنسان والآلة، سيحتاجون إلى التثقيف لفهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، وما الذي يمكن استخدامه من أجله واتخاذ قرار – من خلال قدرات الحكم على ذكائهم الأصيل – كيف يمكن استخدامه الأفضل لتعزيز الأداء الذي يخدم المصالح البشرية.

الذكاء المعزز، باعتباره النوع الثالث من الذكاء الاصطناعي، هو خطوة للأمام نحو مستقبل العمل الذكي. مستقبل العمل هو مفهوم يستخدم للإشارة إلى نمو الموظفين وأدائهم بطرق أكثر كفاءة.

ومع ذلك، فقد أصبح الجدل حول هذا الموضوع غامضًا جدًا في نواياه. على وجه التحديد، بسبب سرديات استراتيجيات خفض التكاليف، فإن الشركات اليوم في مرحلة يتم فيها تقديم الآلات غالبًا على أنها الموظف الجديد المتميز الذي قد يترك البشر في نهاية المطاف في دور أدنى لخدمة الآلة.

ومع ذلك، فإن العنصر الأساسي لنوع ذكي حقًا من العمل المستقبلي يعني أننا نقوم بتوسيع القوة العاملة حيث سيكون كل من البشر والآلة جزءًا منها، ولكن بهدف تحسين الإنسانية والرفاهية مع زيادة الكفاءة أيضًا في تنفيذ وظائفنا.