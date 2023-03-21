الثلاثاء, مارس 21, 2023
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هذه هي المهارة الأكثر طلبًا في مقابلة العمل التي يمتلكها عدد قليل جدًا من المرشحين

"بمجرد العثور على هذا الموظف النادر، واستلامه منصببه، سيبني طريقه للتعلم أكثر من أجل تحسين الوعي الذاتي..."

كتب معالي بن عمر
المهارة الأكثر طلبًا في مقابلة العمل watanserb.com
المهارة الأكثر طلبًا في مقابلة العمل
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وطن-عندما يحين وقت البحث عن عمل، هناك العديد من الصفات التي يجب التمتع بها، لتكون فرصك أكبر للظفر بهذا المنصب. لكن وفقًا لرئيس سابق لمجموعة شركات معروفة، هناك مهارة واحدة مطلوبة أكثر من غيرها. وفي الحقيقة،ه من النادر العثور على هذه المهارة بين المرشحين، وفق ما نشرته مجلة “ماري كلار” الفرنسية.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة النفسية جزء من المقابلات، فإن المسؤولين عن مقابلات التوظيف لا يعتقدون أنها معروفة.

مقابلة العمل watanserb.com
مقابلة العمل

من جهة أخرى، لا شكّ في أن هذا النوع من المقابلات محفوف بالمخاطر وقليل من المترشّحين يشعرون بالراحة عندما يتعلق الأمر بتقديم أنفسهم. وغالبًا ما تكون مقابلة العمل مصدرًا للتوتر، خاصةً إذا لم يكن الشخص جاهزًا. لأن بعض الأسئلة قد تربكهم بغض النظر عن نوع الوظيفة المستهدفة، بحسب ما ترجمته “وطن“.

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يبحث الموظفون عن مهارة نادرة أثناء مقابلات التوظيف

في كثير من الأحيان، يطلب المسؤولين عن التوظيف من المترشح أن يتحدّث عن نفسه، إذ إنهم بهذه الطريقة يبحثون عن مهارات محددة ومعينة. وفي هذا السياق، أدرج الموقع المتخصص في توظيف المديرين التنفيذيين Cadremploi بعضًا منها وهي كالآتي: التفاؤل والقدرة على التكيف، والابتسامة والسلوك إيجابي على الرغم من التغييرات.

بالإضافة إلى معايير الكمال والاستقلالية، التي تعدّ من الخصائص الكلاسيكية والرائعة التي يجب أن يتحلى بها المترشحون بشكل عام. ولكن، يبحث قادة الأعمال على مهارة مطلوبة بشدة، على الرغم من أنه من النادر العثور عليها. لذا تحدّثت كلير هيوز جونسون، نائبة رئيس Google السابقة عن هذه الخصلة المميّزة.

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جودة صعبة لإدراكها

وفقًا لكلير هيوز جونسون، فإن الوعي بالذات هو أصعب مهارة يمكن العثور عليها. فأن تكون مدركًا لنفسك وقبل كل شيء أن تدرك بوضوح قيمك وأفكارك وعواطفك، يعني أنك قادر أن تفهم كيفية التفاعل مع العالم الخارج وبيئته، يسهذا ما اعد على النجاح في مقابلة العمل.

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بالنسبة لكلي التي أجرت العديد من المقابلات، يعتقد الكثيرون أنهم مدركون لذاتهم. لكن هذا غالبًا ما يكون وهمًا. وهنا تكمن قدرة المسؤول عن التوظيف التي يستطيع من خلالها تحديد المهارة الأساسية، خاصة للمناصب ذات المسؤولية العالية.

من الممكن تطوير الوعي الذاتي

أحيانًا لا يتطلب الأمر سوى بضعة أسئلة لمعرفة ما إذا كان الشخص يتمتع بهذه الصفة النادرة. على سبيل المثال، المرشح الذي تبدأ إجاباته كثيرًا بـ “أنا”، يفتقر إلى التواضع، بينما الذي يتكلم بضمير المخاطب “نحن” فهو شخص متكبّر ولا يدرك إمكانياته وقدراته بوضوح. ومن المثالي أن يكون هناك توازن ذكي.

طريقة الجلوس في مقابلة العمل
طريقة الجلوس في مقابلة العمل

بمجرد العثور على هذا الموظف النادر واستلامه منصببه، سيبني طريقه للتعلم أكثر من أجل تحسين الوعي الذاتي وإدراك نقاط قوته وضعفه. كما سيكون زميلًا جيدًا، لأنه قادر على فهم تأثير أفعاله داخل الفريق.

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المصدرماري فرانس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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