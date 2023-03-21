الثلاثاء, مارس 21, 2023
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محمد بن سلمان يلمع صورته بعرض عسكري نسائي مهيب (فيديو)

شهد حفل التخرج مسيراً انضباطياً للخريجات أمام المنصة الرئيسية التي تواجد فيها ضباط كبار، حيث أدَّين التحية العسكرية

كتب خالد الأحمد
عرض عسكري نسائي watanserb.com
عرض عسكري نسائي
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وطن- تصدرت “كلية الملك فهد الأمنية” محركات بحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة وتخريج العشرات من المتدربات بمعهد التدريب النسائي الأمني.

تخريج دفعة نسائية من كلية الملك فهد الأمنية

وشهد حفل التخرج الذي أقيم يوم، أمس الإثنين، مسيراً انضباطياً للخريجات أمام المنصة الرئيسية التي تواجد فيها ضباط كبار، حيث أدَّين التحية العسكرية.

ونشرت “كلية الملك فهد الأمنية” مقطع فيديو لحفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ (4) للنساء بالكلية، وفيه تظهر عشرات المتخرجات وهن يقمن بمسير منظم وسط ساحة على إيقاع الموسيقى العسكرية ولباسهن الميداني الكامل ويرددن الإيعازات العسكرية.

وفي مشهد تال بدت عدد من المتخرجات وهن يسرن في صف طولي وتحمل الأولى منهن علم المملكة العربية السعودية، فيما تحمل ثانية علم الكلية ثم تزداد الصفوف إلى أن يكتمل التشكيل بمنظر آسر.

ورغم أن هذا المشهد يمثل انتصارا كبيرا للمرأة في السعودية عبر دمجها في عملية بناء الدولة والمساهمة بكافة المجالات ـ حيث كان ذلك من التابوهات المحرمة قديما في المملكة ـ

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إلا أن البعض كشف أن هدف محمد بن سلمان ـ حاكم المملكة الفعلي ـ من وراء هذه الخطوات هو تلميع صورته والتغطية على جرائمه وسجله الحقوقي الأسود، ليظهر بدور الرجل المتحضر المناصر للمرأة التي ظلمت لعقود في السعودية.

الدفاع عن النفس وعروض مهيبة

كما قدمت عدد من الخريجات، عروضاً فردية وجماعية لإطلاق النار على الأهداف وإصابتها، والقتال القريب والدفاع عن النفس دون سلاح، بجانب ترديد النشيد الوطني للمملكة.

ووفق كلية الملك فهد الأمنية حصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني. وأكدت الخريجات “جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن”.

عرض عسكري نسائي
عرض عسكري نسائي

كفاءة عالية واحترافية

وقال اللواء علي بن عبد الرحمن الدعيج، إن كلية الملك فهد الأمنية قدمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية واحترافية فائقة، وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب للملتحقات في هذه الدورة.

حيث نفذن عددا من الفرضيات منها الدفاع عن النفس والرماية وعرض الفصيل الخاص.

وبعد أن تلقت العسكريات السعوديات الشابات، شهادات تخرج وتكريم من الكلية، واحتفلنَّ مع أسرهنَّ بالمناسبة، انهالت عليهن عبارات الإشادة والثناء في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وحظي العرض العسكري الذي قدمته 600 خريجة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة للنساء في كلية الملك فهد الأمنية، بمتابعة عالية بعد أن نشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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