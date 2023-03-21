محمد بن سلمان يلمع صورته بعرض عسكري نسائي مهيب (فيديو)

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وطن- تصدرت “كلية الملك فهد الأمنية” محركات بحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة وتخريج العشرات من المتدربات بمعهد التدريب النسائي الأمني.

تخريج دفعة نسائية من كلية الملك فهد الأمنية

وشهد حفل التخرج الذي أقيم يوم، أمس الإثنين، مسيراً انضباطياً للخريجات أمام المنصة الرئيسية التي تواجد فيها ضباط كبار، حيث أدَّين التحية العسكرية.

ونشرت “كلية الملك فهد الأمنية” مقطع فيديو لحفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ (4) للنساء بالكلية، وفيه تظهر عشرات المتخرجات وهن يقمن بمسير منظم وسط ساحة على إيقاع الموسيقى العسكرية ولباسهن الميداني الكامل ويرددن الإيعازات العسكرية.

وفي مشهد تال بدت عدد من المتخرجات وهن يسرن في صف طولي وتحمل الأولى منهن علم المملكة العربية السعودية، فيما تحمل ثانية علم الكلية ثم تزداد الصفوف إلى أن يكتمل التشكيل بمنظر آسر.

🎥 حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ (4) للنساء بكلية الملك فهد الأمنية. pic.twitter.com/twUH5uwDNQ — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) March 20, 2023

ورغم أن هذا المشهد يمثل انتصارا كبيرا للمرأة في السعودية عبر دمجها في عملية بناء الدولة والمساهمة بكافة المجالات ـ حيث كان ذلك من التابوهات المحرمة قديما في المملكة ـ

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إلا أن البعض كشف أن هدف محمد بن سلمان ـ حاكم المملكة الفعلي ـ من وراء هذه الخطوات هو تلميع صورته والتغطية على جرائمه وسجله الحقوقي الأسود، ليظهر بدور الرجل المتحضر المناصر للمرأة التي ظلمت لعقود في السعودية.

الدفاع عن النفس وعروض مهيبة

كما قدمت عدد من الخريجات، عروضاً فردية وجماعية لإطلاق النار على الأهداف وإصابتها، والقتال القريب والدفاع عن النفس دون سلاح، بجانب ترديد النشيد الوطني للمملكة.

ووفق كلية الملك فهد الأمنية حصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني. وأكدت الخريجات “جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن”.

جميلة مشاعر الفرح 😍 مبروك للعسكريات 👏🏻🇸🇦 pic.twitter.com/HkFy9jwB0B — عبدالله البرقاوي (@albargawy) March 20, 2023

كفاءة عالية واحترافية

وقال اللواء علي بن عبد الرحمن الدعيج، إن كلية الملك فهد الأمنية قدمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية واحترافية فائقة، وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب للملتحقات في هذه الدورة.

حيث نفذن عددا من الفرضيات منها الدفاع عن النفس والرماية وعرض الفصيل الخاص.

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير عام كلية الملك فهد الأمنية يشهد حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ (4) للنساء بكلية الملك فهد الأمنية. pic.twitter.com/UHBfQV8d9g — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) March 20, 2023

وبعد أن تلقت العسكريات السعوديات الشابات، شهادات تخرج وتكريم من الكلية، واحتفلنَّ مع أسرهنَّ بالمناسبة، انهالت عليهن عبارات الإشادة والثناء في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وحظي العرض العسكري الذي قدمته 600 خريجة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة للنساء في كلية الملك فهد الأمنية، بمتابعة عالية بعد أن نشره في مواقع التواصل الاجتماعي.