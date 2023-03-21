ما سر اختفاء خيار الرفض في بعض مكالمات آيفون؟

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وطن- عندما تتلقى مكالمة هاتفية على جهاز الآيفون الخاص بك، فقد تلاحظ أن الخيارات التي تظهر على الشاشة ليست هي نفسها دائمًا.

لماذا لا تسمح لك أجهزة iPhone دائمًا برفض المكالمات الهاتفية؟

في بعض الأحيان، يمكن للمستخدم رؤية خيار الرفض على المكالمة بينما في أحيان أخرى لا يوجد سوى خيار الرد على المكالمة.

وقد يتساءل هنا كثير من مستخدمي آيفون لماذا لا يعرض الجهاز خيار “رفض الاتصال”؟



وفقا لصحيفة IndiaTimes، فإن جهاز الآيفون الخاص بك إذا كان مقفلا (locked) وتلقيت اتصالا فسيظهر على الشاشة خيار “اسحب للإجابة” فقط.

وفي حال عدم رغبتك في الإجابة فما عليك إلا إقفال الهاتف عبر النقر على زر القفل مرتين.

ولكن إذا كنت تستخدم جهاز الآيفون الخاص بك، وعند تلقيك مكالمة سيظهر على الشاشة خياري “الإجابة” و”الإلغاء”. وفي هذه الحالة يمكنك رفض المكالمة أو الرد.