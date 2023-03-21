الثلاثاء, مارس 21, 2023
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حياتنا

ما سر اختفاء خيار الرفض في بعض مكالمات آيفون؟

يمكن للمستخدم رؤية خيار الرفض على المكالمة بينما في أحيان أخرى لا يوجد سوى خيار الرد على المكالمة

كتب ايمان الباجي
watanserb.com
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وطن- عندما تتلقى مكالمة هاتفية على جهاز الآيفون الخاص بك، فقد تلاحظ أن الخيارات التي تظهر على الشاشة ليست هي نفسها دائمًا.

لماذا لا تسمح لك أجهزة iPhone دائمًا برفض المكالمات الهاتفية؟

في بعض الأحيان، يمكن للمستخدم رؤية خيار الرفض على المكالمة بينما في أحيان أخرى لا يوجد سوى خيار الرد على المكالمة.

وقد يتساءل هنا كثير من مستخدمي آيفون لماذا لا يعرض الجهاز خيار “رفض الاتصال”؟

وفقا لصحيفة IndiaTimes، فإن جهاز الآيفون الخاص بك إذا كان مقفلا (locked) وتلقيت اتصالا فسيظهر على الشاشة خيار “اسحب للإجابة” فقط.

عندما تتلقى مكالمة على جهاز الآيفون، فقد تلاحظ أن الخيارات التي تظهر على الشاشة ليست هي نفسها دائمًا

وفي حال عدم رغبتك في الإجابة فما عليك إلا إقفال الهاتف عبر النقر على زر القفل مرتين.

ولكن إذا كنت تستخدم جهاز الآيفون الخاص بك، وعند تلقيك مكالمة سيظهر على الشاشة خياري “الإجابة” و”الإلغاء”. وفي هذه الحالة يمكنك رفض المكالمة أو الرد.

المصدرصحيفة IndiaTimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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