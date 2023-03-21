ظهور لافت لأمير قطر رفقة رئيس دولة داخل مطعم شهير (شاهد)

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وطن- في إطلالة جديدة لافتة ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أحد مطاعم الدوحة، رفقة رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي الذي يزور البلاد.

أمير قطر رفقة رئيس روندا في مطعم “بلهمبار”

ووصل الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، إلى الدوحة صباح اليوم، في زيارة عمل للبلاد.

وأفاد الديوان الأميري القطري، في بيان له، بأنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار.

🇷🇼🇶🇦| سموّ الأمير @TamimBinHamad يستقبل فخامة الرئيس الرواندي بول كاغامي وذلك بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري اليوم جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون لا سيما في الاقتصاد والاستثمار#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/if0zRtTRfq — نديب قطر (@NadeebQa) March 21, 2023

كما جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل تويتر أمير قطر والرئيس الرواندي في مطعم “بلهمبار” المتخصص بالأطباق القطرية الرئيسين ظهر، اليوم الثلاثاء.

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وأشاد العديد من النشطاء في تعليقاتهم بإطلالة أمير قطر، وحرصه على تشجيع المنتجات الوطنية والترويج لها، كما أشادوا ببساطة الأمير وعدم تكلفه.

ويعد مطعم “بلهمبار” الواقع في كورنيش الدوحة مشروع جديد من نوعة في دولة قطر يقدم فكرة الدمج بين القطاع الحكومي والاجتماعي بالدولة.

حيث تم لدار الإنماء الاجتماعي الحصول على موقع المطعم المشيد من قبل وزارة البلدية والشؤون الزراعية، وتم تسليمة إدارياً وفنياً لسيدات قطريات، ويختص المطعم في تقدم أصناف الولائم والوجبات القطرية الشعبية بثوب معاصر.

العلاقات القطرية الرواندية

وتشهد العلاقات القطرية الرواندية تنامياً متسارعاً من أجل تقوية التعاون في شتى المجالات.

وعقب إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية رواند، في مايو 2017، جرت في مقر بعثة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك مراسم التوقيع على إقامة علاقات دبلوماسية البلدين.

أعلنت الدوحة سابقا عن عقد صفقات اقتصادية جديدة مع روندا، كان أبرزها شراء 49% من الخطوط الجوية الرواندية، كما أن قطر اشترت سابقاً غالبية المطارات في البلد الإفريقي.

أمير قطر تميم بن حمد

جدير بالذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المولود في 3 يونيو 1980، هو أمير دولة قطر الثامن.

وتولى تميم مقاليد السلطة بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم في 25 يونيو 2013.

ويُعتبر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أصغر حاكم في دول مجلس التعاون الخليجي.