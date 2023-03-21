الثلاثاء, مارس 21, 2023
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ظهور لافت لأمير قطر رفقة رئيس دولة داخل مطعم شهير (شاهد)

ظهر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الرواندي في مطعم "بلهمبار" المتخصص بالأطباق القطرية

كتب خالد الأحمد
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد watanserb.com
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
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وطن- في إطلالة جديدة لافتة ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أحد مطاعم الدوحة، رفقة رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي الذي يزور البلاد.

أمير قطر رفقة رئيس روندا في مطعم “بلهمبار”

ووصل الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، إلى الدوحة صباح اليوم، في زيارة عمل للبلاد.

وأفاد الديوان الأميري القطري، في بيان له، بأنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار.

سموّ الأمير يستقبل فخامة الرئيس الرواندي بول كاغامي وذلك بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري اليوم
سموّ الأمير يستقبل فخامة الرئيس الرواندي بول كاغامي وذلك بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري اليوم

كما جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل تويتر أمير قطر والرئيس الرواندي في مطعم “بلهمبار” المتخصص بالأطباق القطرية الرئيسين ظهر، اليوم الثلاثاء.

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سموّ الأمير حفظه الله في مطعم بلهمبار المتخصص بالأطباق القطرية ظهر اليوم مع فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا
سموّ الأمير حفظه الله في مطعم بلهمبار المتخصص بالأطباق القطرية ظهر اليوم مع فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا

وأشاد العديد من النشطاء في تعليقاتهم بإطلالة أمير قطر، وحرصه على تشجيع المنتجات الوطنية والترويج لها، كما أشادوا ببساطة الأمير وعدم تكلفه.

ويعد مطعم “بلهمبار” الواقع في كورنيش الدوحة مشروع جديد من نوعة في دولة قطر يقدم فكرة الدمج بين القطاع الحكومي والاجتماعي بالدولة.

حيث تم لدار الإنماء الاجتماعي الحصول على موقع المطعم المشيد من قبل وزارة البلدية والشؤون الزراعية، وتم تسليمة إدارياً وفنياً لسيدات قطريات، ويختص المطعم في تقدم أصناف الولائم والوجبات القطرية الشعبية بثوب معاصر.

العلاقات القطرية الرواندية

وتشهد العلاقات القطرية الرواندية تنامياً متسارعاً من أجل تقوية التعاون في شتى المجالات.

وعقب إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية رواند، في مايو 2017، جرت في مقر بعثة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك مراسم التوقيع على إقامة علاقات دبلوماسية البلدين.

أعلنت الدوحة سابقا عن عقد صفقات اقتصادية جديدة مع روندا، كان أبرزها شراء 49% من الخطوط الجوية الرواندية، كما أن قطر اشترت سابقاً غالبية المطارات في البلد الإفريقي.

أمير قطر تميم بن حمد

جدير بالذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المولود في 3 يونيو 1980، هو أمير دولة قطر الثامن.

وتولى تميم مقاليد السلطة بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم في 25 يونيو 2013.

ويُعتبر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أصغر حاكم في دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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