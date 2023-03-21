الثلاثاء, مارس 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناظهور جديد مؤثر للبلوجر المصرية سارة محمد وهذا ما قالته (فيديو)
حياتنا

ظهور جديد مؤثر للبلوجر المصرية سارة محمد وهذا ما قالته (فيديو)

مشهورة مواقع التواصل المصرية سارة محمد، كانت قد تعرضت لحادث إطلاق نار من قبل بلطجية أدى لفقدانها البصر

كتب خالد الأحمد
البلوجر المصرية سارة محمد watanserb.com
البلوجر المصرية سارة محمد
- Advertisement -

وطن- ظهرت البلوجر المصرية سارة محمد، التي فقدت بصرها إثر حادث إطلاق نار ـ عندما كانت رفقة خطيبها الذي تخلى عنها في النهاية رغم أنها افدته بنفسها ـ بحالة صحية أفضل من قبل، وطمأنت متابعيها بخصوص مستجدات حالتها النفسية والصحية من خلال فيديو عبر فيسبوك.

سارة محمد تطمئن متابعيها

وقالت الشابة سارة محمد البالغة من العمر 21 عاما: “أنا طالعة أطمنكم عليا وأشكركم جداً لدعمكم لي وللناس اللي بتدعيلي عند الكعبة”.

وأضافت: “دي أكتر حاجة بتسبب لي السعادة”. وقالت البلوجر المصرية التي يتعاطف معها الشارع المصري بشكل كبير، إنها راضية بالحالة التي وصلت إليها على الرغم من فقدانها البصر، مضيفة: “فقدت عيني، لكن لدي أمل ولم ينقطع بعد”.

وأردفت البلوجر المصرية سارة محمد بنبرة إيمانية: “أنا راضية حتى لو كل حاجة تأخرت ان شاء الله اكون من الصابرين وأهل الجنة”.

وكشفت أنها ذهبت منذ يومين إلى القاهرة وأجرت أشعة للعصب البصري للعين اليمنى لأن اليسرى لا أمل في علاجها بسبب الضمور الذي حصل لها، وقالت: “أخذت حقن وعلاج مقو للعصب عند طبيب في الاسكندرية.”

سارة محمد قد تسترد بصرها.. صديقتها فجرت مفاجأة وتطلب سرعة التنفيذ
سارة محمد قد تسترد بصرها.. صديقتها فجرت مفاجأة وتطلب سرعة التنفيذ

سارة محمد فقدت بصرها

- Advertisement -

وكانت البلوجر سارة محمد (21 عاماً)، قد صدمت متابعيها، الأحد الماضي، إثر إعلانها عن فقدانها البصر بشكل نهائي، بعد أن تلاشت آمال علاجها بعد حادث إطلاق النار عليها من قبل مجهولين الشهر الماضي.

وظهرت صديقة للبلوغر سارة محمد، في مقطع جديد إلى جانبها، وهي تسألها: “سارة عاملة إيه؟”، فأجابت البلوجر التي بدت في حالة نفسية متعبة: “الحمد لله أحسن”.

وعادت صديقتها لتقول إنّ وضعها الآن أفضل؛ ولكن هناك أمل من ربنا: “إنه يتولى أحد علاجها وإرسالها إلى الخارج ونحن بحاجة لطبيب يتواصل معنا”، وتابعت بإلحاح: “ضروري يا جماعة أرجوكم أرجوكم”.

اعتداء بلطجية

وكانت صانعة المحتوى المصرية سارة محمد، فقدت بصرَها نهائيًا، بعد تعرّضها رفقة خطيبها لاعتداء بلطجية بطلقات “خرطوش”، والغريب الذي فجّر غضب النشطاء هو تخلي خطيبها عنها بعد الحادث، رغم أنّها فدته بنفسها وتلقّت الطلقة مكانه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حسابها الرسمي على إنستغرام، أنّها فقدت آخر أمل كانت قد تمسّكت به في إعادة بصرها مرة أخرى، وأنّ النتيجة النهائية هي فقدان البصر تماماً.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

ظهور نادر لوالدة محمد صلاح.. احتضنها في عيد الأم ولم ينس والده أيضا (شاهد)

تقارير

مصر.. سعر الدولار في السوق السوداء يواصل الصعود بجنون وسط عجز حكومي

الهدهد

قبضة الجيش المصري على الاقتصاد.. السيسي محاصر بين ضغوط الحلفاء ومقاومة الجنرالات

الهدهد

ماذا يعني تعامد القمر على الكعبة وهل تكررت الظاهرة مرتين هذا العام؟

الهدهد

السيسي يكشف سر “حنيته” الزائدة على المصريين ووصية والدته (فيديو)

الهدهد

سبب وفاة لبنى محمود ومشهد حزين لانهيار ابنتها لحظة تشييعها (شاهد)

تقارير

هل حقا يمتلك جمال مبارك القدرة على إزاحة السيسي والمنافسة على الرئاسة؟

الهدهد

مصر.. هذا مصير مُغتصب والدته المُسنة تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

حياتنا

صاحبة دكتوراه في علم الجنس السريري.. براءة هبة قطب من تهمة “إهانة الرجل المصري”

الهدهد

محمد مرسي.. هل بات السيسي يخشى حتى صورته؟.. شاهد ما حدث بحضور أوغلو

الهدهد

لجان ممنهجة تلمع جمال مبارك ضمن حملة كبيرة.. بديل السيسي لحل الأزمة

الهدهد

الأزهر يُفشل مخطط ابن زايد لابتداع دين جديد وبيان غاضب ضد “الديانة الإبراهيمية”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل يتم اعتقال ذاكر نايك في سلطنة عمان؟.. أخبار متضاربة ومصادر عمانية تنفي

هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر؟.. هارفارد تحسم الجدل

مصحف بحوزة كريستيانو رونالدو في الطائرة.. حقيقة صورة أحدثت بلبلة

تبدأ في رمضان.. رامي مخلوف يحذر من أحداث “غريبة مرعبة”.. ما علاقة السعودية؟

بيلا حديد تحتفل بترك شرب الكحول بطريقة جريئة (صور)

زوجها صديق طفولة رونالدو.. إطلالة مثيرة لإيفانا رودريغيز مع شقيقتها جورجينا (شاهد)

سبب وفاة عبدالعالي رزاقي.. صاحب أشهر مقولة عن النظام الجزائري وأكبر منتقد لنظام المخزن

ترامب ونجمة البورنو.. تطورات خطيرة في قضية الرئيس السابق ومستقبله على المحك

ظهور نادر لوالدة محمد صلاح.. احتضنها في عيد الأم ولم ينس والده أيضا (شاهد)

ظهور لافت لأمير قطر رفقة رئيس دولة داخل مطعم شهير (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC