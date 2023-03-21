ظهور جديد مؤثر للبلوجر المصرية سارة محمد وهذا ما قالته (فيديو)

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وطن- ظهرت البلوجر المصرية سارة محمد، التي فقدت بصرها إثر حادث إطلاق نار ـ عندما كانت رفقة خطيبها الذي تخلى عنها في النهاية رغم أنها افدته بنفسها ـ بحالة صحية أفضل من قبل، وطمأنت متابعيها بخصوص مستجدات حالتها النفسية والصحية من خلال فيديو عبر فيسبوك.

سارة محمد تطمئن متابعيها

وقالت الشابة سارة محمد البالغة من العمر 21 عاما: “أنا طالعة أطمنكم عليا وأشكركم جداً لدعمكم لي وللناس اللي بتدعيلي عند الكعبة”.

وأضافت: “دي أكتر حاجة بتسبب لي السعادة”. وقالت البلوجر المصرية التي يتعاطف معها الشارع المصري بشكل كبير، إنها راضية بالحالة التي وصلت إليها على الرغم من فقدانها البصر، مضيفة: “فقدت عيني، لكن لدي أمل ولم ينقطع بعد”.

وأردفت البلوجر المصرية سارة محمد بنبرة إيمانية: “أنا راضية حتى لو كل حاجة تأخرت ان شاء الله اكون من الصابرين وأهل الجنة”.

وكشفت أنها ذهبت منذ يومين إلى القاهرة وأجرت أشعة للعصب البصري للعين اليمنى لأن اليسرى لا أمل في علاجها بسبب الضمور الذي حصل لها، وقالت: “أخذت حقن وعلاج مقو للعصب عند طبيب في الاسكندرية.”

سارة محمد فقدت بصرها

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وكانت البلوجر سارة محمد (21 عاماً)، قد صدمت متابعيها، الأحد الماضي، إثر إعلانها عن فقدانها البصر بشكل نهائي، بعد أن تلاشت آمال علاجها بعد حادث إطلاق النار عليها من قبل مجهولين الشهر الماضي.

وظهرت صديقة للبلوغر سارة محمد، في مقطع جديد إلى جانبها، وهي تسألها: “سارة عاملة إيه؟”، فأجابت البلوجر التي بدت في حالة نفسية متعبة: “الحمد لله أحسن”.

وعادت صديقتها لتقول إنّ وضعها الآن أفضل؛ ولكن هناك أمل من ربنا: “إنه يتولى أحد علاجها وإرسالها إلى الخارج ونحن بحاجة لطبيب يتواصل معنا”، وتابعت بإلحاح: “ضروري يا جماعة أرجوكم أرجوكم”.

اعتداء بلطجية

وكانت صانعة المحتوى المصرية سارة محمد، فقدت بصرَها نهائيًا، بعد تعرّضها رفقة خطيبها لاعتداء بلطجية بطلقات “خرطوش”، والغريب الذي فجّر غضب النشطاء هو تخلي خطيبها عنها بعد الحادث، رغم أنّها فدته بنفسها وتلقّت الطلقة مكانه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حسابها الرسمي على إنستغرام، أنّها فقدت آخر أمل كانت قد تمسّكت به في إعادة بصرها مرة أخرى، وأنّ النتيجة النهائية هي فقدان البصر تماماً.