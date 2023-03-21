الثلاثاء, مارس 21, 2023
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حياتنا

زوجها صديق طفولة رونالدو.. إطلالة مثيرة لإيفانا رودريغيز مع شقيقتها جورجينا (شاهد)

جورجينا رودريغيز في جولة تسوق عائلية مع شقيقتها إيفانا رودريغيز مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا

كتب فهمي الورغمي
إطلالة مثيرة لإيفانا رودريغيز watanserb.com
إطلالة مثيرة لإيفانا رودريغيز
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وطن- شاركت إيفانا رودريغيز صورا رفقة شقيقتها جورجينا رودريغيز من آخر جولة تسوق لهما وكانتا غاية في السعادة. لكن من هي شقيقة جورجينا التي يعتبر ظهورها معها أمرا نادر الحدوث؟

صور جورجينا تتسوق رفقة شقيقتها إيفانا

ذهبت جورجينا رودريغيز للتسوق، رفقة أختها عارضة الأزياء التي شاركت على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل هذه المناسبة.

وكتبت إيفانا في تعليق على المنشور الذي شاركته عبر حسابها الرسمي على منصة انستغرام: “يوم التسوق مع أختي”.

 

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ومع ذلك، لم توضح إيفانا رودريغيز مكان اللقاء الذي جمعهما ما إذا كان في إسبانيا، حيث تعيش، أو في المملكة العربية السعودية، حيث تقيم أختها رفقة صديقها كريستيانو رونالدو وأطفالهم.

من هي إيفانا رودريغيز؟

إيفانا رودريغيز هي صانعة محتوى وعارضة أزياء مشهورة في إسبانيا، وهي أيضاً شقيقة جورجينا رودريغيز صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ولدت إيفانا رودريغيز، هي ابنة آنا ماريا هيرنانديز وخورخي رودريغيز، في بالاموس بإسبانيا. بلغت شقيقة جورجينا رودريغيز 30 عامًا العام الماضي، حيث ولدت في 21 مايو 1992. ورجها الفلكي هو الجوزاء.

توفي والدها عام 2019 متأثرا بجلطة دماغية بعد إطلاق سراحه من السجن. بعدما كان قد سُجن بتهمة الاتجار بالكوكايين حتى عام 2013 قبل وفاته. توفي عن عمر يناهز السبعين وهو لاعب كرة قدم سابق.

أما مصير والدتها لا يزال مجهولا. وفقًا لصحيفة (The Sun)، فهي إما على قيد الحياة وتعيش في إيطاليا أو توفيت في حادث سيارة في عام 2011.

نشأت إيفانا في مدينة جاكا بإسبانيا جنبًا إلى جنب مع شقيقتها جورجينا. عندما كانوا أصغر سنا، اعتادوا على أخذ دروس الباليه. الشقيقتان من أصل عرقي مختلط ومن الجنسية الإسبانية. والدهما أرجنتيني وأمهما إسبانية.

إيفانا رودريغيز
إيفانا رودريغيز

زوج إيفانا رودريغيز صديق كريستيانو رونالدو

بثروة صافية تناهز 1.5 مليون دولار، وفقًا لـ AllFamousBirthday، تكسب إيفانا رودريغيز المال من خلال عملها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي متزوجة من كارلوس جارسيا.

زوجها نحات ورسام من البرتغال، التقى جارسيا بإيفانا رودريغيز في عام 2018، وقد كان رونالدو مسؤولا عن ذلك اللقاء.

 

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نظرًا لأن كارلوس وكريستيانو قريبان، قرر لاعب كرة القدم تقديمه إلى أخت شريكته.

 

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بدأوا المواعدة في عام 2018، وبعد عام أعلنا عن علاقتهما. وفي عام 2021، ارتبطا، وأنجبا لاحقا “ديفا” في 26 ديسمبر 2021.

 

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تحظى إيفانا رودريغيز بشعبية كبيرة على منصة انستغرام. وتحتفظ بحساب نشط حيث تنشر عليه الصور. كما أنها تنشر حمياتها الغذائية ورحلتها في إنقاص الوزن على المنصة.

 

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بدأت بالنشر على منصة انستغرام في عام 2013، ولديها الآن عدد كبير من المتابعين. لدى إيفانا رودريغيز حاليًا أكثر من 692 ألف متابع على المنصة الأمريكية. هناك حيث تنشر صورًا ومقاطع فيديو قصيرة تشاركها مع متابعيها.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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